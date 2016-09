Vrancea Curată ar putea dubla costul gunoaielor din judeţ

Publicat de Mihai Boicu 800 vizualizari

Studiul de fezabilitate al proiectului din anul 2011 ia în calcul o creştere de la 65 de lei pe an de gospodărie în 2010 la 132 lei pe an în 2020 u oamenii îşi vor duce singuri deşeurile la punct de colectare care vor fi înfiinţate în localităţi, unele aflate la distanţă mare u colectarea de la poartă a fost luată în calcul, dar s-a renunţat la această variantă

Populaţia rurală ar putea să plătească un tarif dublu pentru colectarea deşeurilor prin proiectul ”Vrancea Curată”, deşi atunci gunoaiele nu vor mai fi luate direct de la gospodăriile oamenilor, ci de la punctele de colectare unde oamenii vor fi nevoiţi să îşi care deşeurile. Studiu de fezabilitate al proiectului, în varianta finală din anul 2011, arată cum s-a ajuns la soluţia propusă la ora actuală şi care nu mai poate fi schimbată fără a exista consecinţe financiare. Studiul de fezabilitate a fost elaborat de SC Intergroup Engineerig SRL Bucureşti. La data realizării studiului în Vrancea se aplica deja sistemul de colectare a deşeurilor prin intermediul firmelor de salubritate, din poartă în poartă. „Media ponderată a sumelor facturate pe gospodărie (urban şi rural) se aşteaptă să aibă valoarea de 128 RON pe an în 2010 (preţuri curente). Suportabilitatea sub o astfel de politică de facturare este calculată la 0,58% , care este conform sub limitele propuse de legea română”, se arată în studiul de fezabilitate. Calculele arătau că la nivelul anului 2010 suma care trebuia plătită de o gospărie era de 65 de lei pe an, urmând ca în anul 2010 să ajungă la 132 de lei pe an. În general, la ora actuală, preţul pentru o gospodărie variază în jurul cifrei de 5 lei pe lună, respectiv 60 de lei pe an. Proiectul Vrancea Curată trebuie finalizat în acest an, ceea ce înseamnă că trebuie organizate licitaţii pentru stabilirea operatorilor care vor colecta deşeurile din oraşele şi comunele din judeţ.



Varianta „de la poartă” nu a fost agreată

Principala critică adusă proiectului este modul de colectare a deşeurilor de la populaţie. Populaţia va fi nevoită să îşi transporte deşeurile la puncte de colectare amplasate la distanţe chiar şi de câţiva kilometri. În plus, amplasarea acestora în mijlocul localităţilor stârneşte nemulţumirea oamenilor, care se tem că vor fi „intoxicaţi” cu mirosuri pestilenţiale. De menţionat că primarii nu prea au comentat când a început proiectul, însă s-au alarmat când au început să stabilească punctele de colectare prin sate. La această soluţie s-a ajuns după ce s-au luat în considerare mai multe scenarii pentru deşeurile menajare mixte: colectarea din poartă în poartă comparativ cu sistemul de colectare la centre de colectare, transportul direct la depozitul ecologic comparativ cu staţiile/punctele de transfer. După cum se vede, autorii studiului de fezabilitate au preferat variantele mai complicate, adică colectarea de la punctele de colectare şi folosirea unor staţii de transfer. Vrâncenii din rural ar trebui convinşi să plătească colectarea gunoaielor pe care vor fi nevoiţi să le care singuri la punctele de colectare, în condiţiile în care a fost nevoie de câţiva ani să fie convinşi să plătească să li se ia gunoaiele de la poartă. (M. BOICU)



CJ dă 300.000 de euro pe an pentru paza gunoaielor



La Staţia de transfer Vidra este prevăzut un post de pază



Vrancea Curată intră în faza asigurării pazei pentru platformele de colectare şi staţiile de transfer din judeţ. Consiliul Judeţean a scos la licitaţie contractul pentru paza acestora, pentru un an de zile. Valoarea este mare pentru firma care va prinde acest contract, de 1.349.040 lei, adică aproximativ 300.000 de euro, la care se adaugă TVA. Pentru aceşti bani, caştigătorul licitaţiei va trebuie să asigure paza pentru platformele de colectare Mandreşti, Odobeşti, Panciu, Mărăşeşti, Adjud, staţiile de transfer din Focşani – Campineanca, Vidra, Adjud, depozit neconform închis Focşani – Cîmpineanca, Adjud, Haret şi CMID – Haret. Paza se va asigura 24 de ore din 24. La şapte obiective este necesar doar cate un post, în timp ce la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Haret sunt patru posturi. Proiectul Vrancea Curată trebuie finalizat pană la finalul anului, întrucat este realizat cu fonduri europene. Valoarea totală a acestuia este de 152 de milioane de lei. (M. B.)