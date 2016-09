MOZAIC STIRI SPORTIVE: S-au dus şi baschetbaliştii ploieşteni

Publicat de Ziarul de Vrancea 60 vizualizari

Echipa de baschet masculin CSM Ploieşti a anunţat, ieri, FR Baschet că se retrage din Liga Naţională, chiar în ziua în care urma să debuteze, pe teren propriu, cu Dinamo Bucureşti

CSM Ploieşti, nou-promovată în Liga Naţională de baschet masculin, şi condusă de fostul internaţional Cătălin Burlacu a aşteptat pană în ultima clipă rezolvarea susţinerii financiare din partea autorităţilor locale. Soluţia nu a fost găsită, astfel că ieri, chiar în ziua în care urma să debuteze pe prima scenă, cu Dinamo Bucureşti, CSM Ploieşti a anunţat FR Baschet despre retragerea din competiţie. Echipa de baschet masculin nu este singura din cadrul clubului care a ajuns într-o astfel de situaţie. Echipa de handbal feminin s-a desfiinţat şi ea, ultimele şase jucătoare şi antrenorul părăsind clubul duminică, la doar o zi după ce obţinuseră calificarea în turul doi al Cupei EHF.



Aceiaşi antrenori la judo



Antrenorii Florin Bercean şi Mircea Frăţică vor continua activitatea la loturile naţionale de judo, feminin şi masculin, ei urmand să se ocupe de componenţa echipelor Romaniei în vederea participării la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020. Federaţia Romană de Judo a anunţat, ieri, că decizia a fost luată în urma şedinţei Comitetului Director al forului. La Jocurile Olimpice de la Rio, Romania a fost reprezentată de patru sportivi – Monica Ungureanu (categoria 48 kilograme), Andreea Chiţu (52 kilograme), Corina Căprioriu (57 kilograme) şi Daniel Natea (plus 100 kilograme) – însă niciunul nu a reuşit să caştige o medalie. Cea mai bună clasare a fost cea a Andreei Chiţu, locul VII.



Roma a pierdut în faţa Fiorentinei



Echipa AS Roma, adversara Astrei Giurgiu în grupa E a Ligii Europa, a fost învinsă, duminică, în deplasare, cu scorul de 0-1 (0-0), de formaţia AC Fiorentina, în ultimul meci al etapei a patra a campionatului italian. Portarul Ciprian Tătăruşanu a jucat tot meciul, iar mijlocaşul Ianis Hagi nu a fost convocat pentru această partidă la AC Fiorentina. Portarul Bogdan Lobonţ a fost rezervă la AS Roma. Unicul gol al întalnirii a fost marcat de Badelj, în minutul 82. Antrenorul echipei AS Roma, Luciano Spalletti, a folosit următoarea formulă de echipă: Szczesny - Florenzi, Manolas, Fazio, Bruno Peres - Nainggolan (’85 - Iturbe), De Rossi, Strootman - Salah (’68 - El Shaarawy), Dzeko, Perotti (’78 - Totti). în clasament conduce SSC Napoli, cu zece puncte, urmată de Juventus Torino, cu nouă puncte, şi AS Roma, cu şapte puncte.Astra Giurgiu şi AS Roma se vor întalni în etapa a doua a grupei E a Ligii Europa, la 29 septembrie, în Italia.



Antrenor demis la Legia



Antrenorul albanez Besnik Hasi a fost demis de la conducerea tehnică a echipei Legia Varşovia, duminică, după eşecul cu Zaglebie Lubin, scor 2-3, din etapa a noua a campionatului Poloniei. Campioană en-titre, Legia are nouă puncte după nouă etape, fiind pe locul 14 în clasament. Legia a fost învinsă săptămana trecută de Borussia Dortmund, cu scorul de 0-6, în prima etapă a fazei grupelor Ligii Campionilor. Locul lui Besnik Hasi va fi luat de secundul Aleksander Vukovic. În varstă de 44 de ani, Hasi conducea Legia din luna iunie.



Chinezii au dominat Jocurile Paralimpice



Romania a ocupat locul 76 în clasamentul pe medalii al Jocurilor Paralimpice de la Rio, cu o medalie de bronz, cucerită de judoka Alex Bologa. Romania a fost la egalitate cu Insulele Capului Verde, Mozambic, Filipine, Pakistan, Indonezia, Arabia Saudiită şi Sri Lanka. Cele mai multe medalii le-a obţinut China, 239, dintre 107 de aur, 81 de argint şi 51 de bronz. Delegaţia chineză a fost urmată de cea din Marea Britanie, cu 64 de medalii de aur, 39 de argint şi 44 de bronz (147) şi de cea a Ucrainei, 41-37-39, 117 în total. Jocurile Paralimpice reprezintă cea mai importantă competiţie pentru persoane cu dizabilităţi. La ediţia din acest an au participat sportivi din 176 de ţări.



Sopic, în locul lui Kranjcar



Zlatko Kranjcar, antrenorul echipei Dinamo Zagreb, la care evoluează şi fundaşul Alexandru Măţel, a demisionat, luni, după a treia înfrangere consecutivă, scor 2-5, cu NK Rijeka, în campionat. "Nu este prea frumos să pierzi de trei ori la rand. Nu pot fi mulţumit, aşa că e logic să plec", a declarat Krancjar, conform L'Equipe. Dinamo Zagreb a pierdut cu Rijeka în deplasare, scor 2-5, după ce fusese învinsă de Olympique Lyon în Liga Campionilor, scor 0-3, şi de Osijek, în campionat, scor 0-1. Pentru Dinamo Zagreb înfrangerea cu Osijek a fost prima pe teren propriu în campionat din 2010. În locul lui Kranjcar a fost numit Zeljko Sopic. Campioană a Croaţiei în fiecare din ultimii 11 ani, Dinamo Zagreb ocupă locul al treilea în actuala ediţie de campionat, cu 19 puncte după nouă etape, la patru puncte de liderul Rijeka.