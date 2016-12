VIDEO - “Factura electorală” bântuie la Primăria Focşani

Publicat de Gabriel Sava 71 vizualizari

Mirabela Parteni îl acuză pe primar că se răzbună pentru acuzaţiile de cărat la vot

O femeie acuză răzbunarea edilului după dezvăluirile din campanie.Inainte de alegerile din 11 decembrie, femeia a povestit cum a fost rugată să care oameni la vot pro PSD.După ce filmul a apărut pe internet, femeia riscă să fie evacuată din locuinţa socială pe care o deţine la G2 u primarul Cristi Misăilă spune că aplică doar legea

Mariana Mirabela Parteni, mamă a şapte copii, a povestit pentru Ziarul de Vrancea cum ar fi ajuns victimă a răzbunării primarului Cristi Misăilă şi a viceprimarului Ionuţ Mersoiu. Supărată că i s-a promis ajutor în campania de la localele din vară, atât pentru ea cât şi pentru alte persoane de etnie romă din municipiu, Mirabela Parteni a povestit cum i s-a solicitat ajutorul de către candidatul Cristi Misăilă şi de către Ionuţ Mersoiu, cel din urmă promiţându-i un apartament în locul garsonierei în care locuieşte cu soţul şi cu cei şapte copii, cu vârste între 2 şi 14 ani. Declaraţiile au fost filmate de reprezentanţii unui partid politic şi au fost date publicităţii cu două zile înainte de alegerile din 11 decembrie. Imediat după acest moment, poliţiştii au început cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de corupere a alegătorului, în acest dosar fiind audiat chiar viceprimarul Mersoiu. Gestul femeii nu a rămas “nepedepsit”. Săptămâna imediat de după alegeri, Mirabela Parteni a mers în comisia destinată analizării cazurilor sociale pentru a primi apartamentul promis. Acesta a fost însă alocat unui alte familii, iar Mirabela Parteni spune că a fost avertizată, în mod direct şi indirect, să-şi retragă acuzaţiile, pentru “a-i fi bine”. “Am mers la comisia de fond locativ pentru extindere. Mi s-au pus întrebări, după care am fost înştiinţată că mi s-a făcut proces de evacuare. (…) Cred că treaba asta este pentru a-mi retrage plângerea împotriva domnului Ionuţ (n.r- Mersoiu). De ce nu am fost dată în judecată până atunci, la declaraţie (n.r.- videoclipul acuzator). Până atunci mi s-a promis faptul că o să primesc o altă locuinţă, acum. Chiar de Sf. Neculai mi s-a promis că o să am repartiţie. Acum locuiesc în 7 m.p, la G2, dar vor să mă dea afară şi de acolo”, a acuzat Mirabela Parteni.



Primarul spune că 107 familii sunt datornice şi vor fi executate



Primarul Cristi Misăilă a respins acuzaţiile femeii şi a spus că oricum nu avea competenţă să-i aprobe cererea: “Eu am făcut propuneri. Comisia este formată din trei consilieri PNL, unul ALDE şi unul PSD”, a spus primarul de la Focşani. Legat de situaţia femeii, primarul a spus că aceasta ar avea datorii cumulate de circa 13.000 lei, iar toţi cei cu datorii de peste 1000 lei vor fi executaţi silit pentru recuperarea debitelor. “La nivel lunii noiembrie avem 107 familii în această situaţie. 107 familii cu datorii mai mari de 1000 lei, care totalizau datorii la bugetul local din chirii, utilităţi şi amenzi în valoare de aproximativ 960.000 lei. Pentru toţi aceştia am demarat deja procedura pentru a recupera debitele. Se pune şi problema evacuării pentru aceste persoane, pentru cei care au sau au avut contract. Se prevede în contract că, dacă timp de trei luni nu se achită datoriile restante la bugetul local, dacă nu îşi achită chiriile, li se va rezilia contractul. Prin rezilierea contractului se înţelege clar că se va face evacuarea”, a explicat primarul Cristi Misăilă. Zeci, chiar sute de persoane de etnie romă care stau în locuinţe sociale au fost aproape în permanenţă masă de manevră electorală pentru administraţia municipală. Lucrurile au fost explicate destul de clar de Mirabela Parteni însă, rămâne de văzut dacă cineva vrea cu adevărat să facă lumină în acest caz. (Gabriel SAVA)



Factura “electorală” datează din 2009



Conform cererii de chemare în judecată privind evacuarea soţului Mirabelei Parteni, Gabi Parteni, primăria solicită rezilierea contractului de închiriere 217/197din 19.07.2010, obligarea acestora la plata sumei de 5450 lei, reprezentand contravaloare chirie locuinţă de stat, precum şi evacuarea membrilor familiei Parteni din locuinţa situată pe Aleea Căminului, bloc G2, apartament 25. Conform aceleeaşi cereri de chemare în judecată, “debitul scadent la data formulării prezentei acţiuni este de 5450 lei conform sumarului fiscal privind plăţile şi obligaţiile fiscale şi reprezintă:

Chirie locuinţă- 5450 lei pentru perioada 2009-2016, din care: Debit-2321 lei/ Majorări- 3129 lei”. Mirabela Parteni a precizat că s-a angajat să plătească în fiecare lună o sumă minimă pentru achitarea datoriilor însă primarul spune că această modalitate nu este prevăzută de lege şi că sumele restante ar trebui plătite integral. Păi, banii jos şi ochii la uşă! (G. S.)