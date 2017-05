MOZAIC STIRI ECONOMICE:OMV Petrom a afişat pentru primul trimestru un profit net de 618 milioane lei

Publicat de Ziarul de Vrancea 91 vizualizari

Vânzările au crescut în primele trei luni cu 27%, la 4,65 miliarde lei u în schimb, investiţiile firmei au fost în scădere în prima parte a anului

OMV Petrom, cea mai mare companie petrolieră din România, a realizat în primul trimestru din acest an un profit net de 618 milioane lei (137,3 milioane euro), cu 114% mai mare decât cel raportat în peroada similar a anului trecut, pe fondul creşterii vânzărilor cu 27% şi reducerii investiţiilor la jumătate, arată rezultatele trimestriale publicate ieri. În primul trimestru din 2016, compania a obţinut un profit net de 288 milioane lei (64 milioane euro). Vânzările au crescut în primele trei luni cu 27%, la 4,65 miliarde lei, ”susţinute de preţurile semnificativ mai ridicate la ţiţei şi de volumele mai mari ale vânzărilor de gaze naturale şi electricitate, care au contrabalansat reducerea uşoară a cantităţilor de produse petroliere vândute şi scăderea preţurilor la gaze natural”, arată raportul. "Am înregistrat un flux de trezorerie din activităţi de exploatare substanţial imbunătăţit, de 1,3 miliarde lei, care, coroborat cu reducerea investiţiilor, a condus la obţinerea unui flux de trezorerie extins de 646 milioane lei”, a declarat directorul general al OMV Petrom, Mariana Gheorghe. Investitiile au scăzut la 353 milioane lei, de la 769 miloane lei în primul trimestru din 2016, influenţate în principal de reducerea investiţiilor în perimetrul Neptun Deep şi de finalizarea unor proiecte de redezvoltare a zăcămintelor în 2016. Un alt element care a susţinut profitul Petrom este eliminarea "taxei pe stâlp" de la 1 ianuarie 2017. ”Rezultatul din exploatare în T1/17 a fost susţinut, de asemenea, de măsurile de relaxare fiscală din România, în particular de eliminarea impozitului pe construcţii speciale, începând cu ianuarie 2017, a mai spus Gheorghe. Pentru 2017, compania estimează investiţiii de circa 800 milioane euro, cu 40% mai mari faţă de 2016, din care aproximativ 85%. În România, producţia zilnică de hidrocarburi a fost de 163.000 bep/zi şi producţia totală a fost de 14,68 milioane bep. Producţia de ţiţei şi condensat în România a fost de 6,27 milioane bep, cu 6% mai mică decât în trimestrul I 2016. ”Aceasta a reflectat în principal declinul natural şi impactul vremii nefavorabile”, arată raportul companiei. Producţia de gaze naturale în România a scăzut cu 1% la 8,41 milioane bep, faţă de 8,5 milioane bep în primele trei luni din anul trecut, din cauza declinului natural şi a impactului activităţilor de construcţie la Totea Deep, care au fost compensate parţial de producţia din proiectul offshore Lebada Est NAG de comprimare a gazelor. Compania estimează 1.000 de lucrări de reparaţii capitale şi forarea a aproximativ 70 de sonde noi în acest an, iar în explorare, zece noi sonde sunt planificate a începe forajul până la sfârşitul anului. Compania avea la sfârşitul primului trimestru 14.532 angajaţi, cu 7% mai puţini faţă de perioada similară a anului trecut. OMV Petrom este cel mai mare grup petrolier din România, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze de aproximativ 64 milioane bep în 2016. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică de înaltă eficienţă de 860 MW şi un parc eolian de 45 MW.



Programul Rabla debutează săptămana viitoare



Subvenţia pentru maşinile electrice este de 45.000 de lei

Programele "Rabla Clasic” şi "Rabla Plus” vor fi disponibile din 18 mai, atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru cele jurdice, a anunţat, ieri, ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu. Cele două programe de stimulare a înnoirii parcului auto naţional pot fi cumulate, astfel încât o persoană poate beneficia atât de voucherul acordat pentru achiziţia unui autovehicul sută la sută electric sau hibrid, cât şi de prima de casare acordată prin "Rabla Clasic" dacă se casează şi radiază un autoturism mai vechi de opt ani. "Am promis la preluarea mandatului că vom scurta toate procedurile astfel încât atât programul Rabla Clasic, cel mai vechi program guvernamental, aflat la a 13-a ediţie, cât şi programul Rabla Plus, care reprezintă o premieră din punct de vedere al subvenţiei pe care Administraţia Fondului de Mediu o dă pentru anul 2017, vor avea proceduri rapide. Le-am făcut, de săptămâna viitoare, românii, persoane fizice şi juridice, pot accesa aceste fonduri. Dorim cu toţii să trăim într-o Românie curată, un mediu curat şi sănătos, nepoluant şi în care emisiile de dioxid de carbon să fie zero”, a declarat ministrul Mediului, la a conferinţa de lansare a celor două programe. Pentru maşinile sută la sută electrice incluse în programul "Rabla Plus”, Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) oferă celor care doresc să-şi achiziţioneze astfel de maşini o subvenţie de 45.000 de lei. Bugetul programului "Rabla Clasic” este de 180 de milioane de lei, iar pentru "Rabla Plus" este asigurată o finanţare de 45 de milioane de lei, bugete cu aproximativ 30 la sută mai mari faţă de anul trecut, a spus preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu, Cornel Brezuică. "Anul acesta, programul Rabla va începe mai devreme faţă de ceea ce a fost până acum. Va începe săptămâna viitoare, de joi. De joi, persoanele fizice pot merge la dealeri să se înscrie în vederea achiziţionării unui autovehicul nou în cadrul programului. Luni şi marţi vom schimba programele cu dealerii, miercuri vom face centralizarea şi o să publicăm pe site şi de joi vor putea beneficia de această bonificaţie”, a declarat preşedintele AFM. Prima de casare prevăzută în programul "Rabla Clasic" pentru autoturisme mai vechi de opt ani este de 6.500 de lei şi se acordă pentru achiziţionarea unui autovehicul nou, care generează maximum 130 g CO2 pe kilometru. La aceasta se pot adăuga un ecobonus de 1.700 de lei dacă autovehiculul nou este hibrid şi un ecobonus de 1.000 de lei dacă autovehiculul nou generează maximum 98 de g CO2 pe kilometru. Participarea la programul "Rabla Plus" nu este condiţionată de casarea şi radierea unei maşini uzate. Astfel, cei care vor să-şi achiziţioneze un autoturism electric pur pot beneficia de un ecotichet în valoare de 45.000 de lei, iar cei care optează pentru unul electric hibrid, de un ecotichet cu valoare de 20.000 de lei.





Digi, evaluată la peste 820 milioane euro



Digi Communications N.V, unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii de telecomunicaţii din România şi Ungaria, a reuşit să obţină de la investitori 956,74 milioane lei (210 milioane euro) pentru 23,9 milioane din acţiunile sale de clasă B, în cadrul Ofertei Publice Iniţiale (IPO) desfăşurate pe Bursa de Valori Bucureşti (BVB), valoarea companiei fiind estimată la peste 820 milioane euro, potrivit calculelor făcute de News.ro pe baza datelor publicate joi de către companie. Aceasta reprezintă cea mai mare listare a unei companii private pe BVB. Anterior, recordul era deţinut de MedLife, unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii medicale private din România, care a reuşit anul trecut să strângă din piaţă 230 milioane lei (50,9 milioane euro) de la investitori. Digi Communications NV este o companie înregistrată în Olanda prin intermediul căreia omul de afaceri Zoltan Teszari controlează cea mai mare afacere, compania RCS & RDS, ce deţine cea mai mare reţea de cablu TV din România şi a patra companie de telefonie mobilă, Digi Mobil. Compania a anunţat, la mijlocul lunii aprilie, că va lansa o ofertă publică iniţială pe BVB. Preţul stabilit, la finalul ofertei, a fost de 40 de lei per acţiune oferită. Acţiunile oferite au reprezentat 25,6% din numărul total. ”Un număr de 23.918.519 acţiuni oferite au fost oferite în ofertă, reprezentând 25,6% din numărul total de acţiuni emise de societate, cu excepţia acţiunilor proprii deţinute, fiind prezumată exercitarea opţiunii de supra-alocare de 10%, imediat după admitere”, se arată în comunicat. Tranzacţionarea acţiunilor de clasă B va începe pe BVB în 16 mai 2017. Compania estimase iniţial că va obţine până la 1,218 miliarde lei din listare, în contextul în care ar fi fost vândute până la 21,744 milioane de acţiuni la un preţ de ofertă estimat între 38 lei şi 56 lei per acţiune. Mai mulţi economişti consideră că această listare va ajuta România să se apropie mai rapid de statutul de piaţă emergentă. Oferta de retail garantată Digi (RCS&RDS), pentru persoane fizice, ce cuprindea 534.000 de acţiuni şi care a fost lansată vineri 28 aprilie, a fost cumpărată integral în doar o oră şi jumătate.



Energia electrică pentru populaţie se va scumpi din 1 iulie



Energia electrică pentru populaţie s-ar putea scumpi cu cel mult 1% începând cu 1 iulie, când este programată o nouă etapă de liberalizare a preţurilor pentru consumatorii casnici, iar ponderea energiei din piaţa liberă în facturi va creşte la 90%, a declarat joi preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Niculae Havrileţ. "Din punctul de vedere al preţului la energia electrică, care de la 1 iulie se va fi liberalizată cu încă o tranşă de 10% din totalul consumului, ar putea să existe anumite ajustări, dar ele sunt sub 1% şi considerăm că, practic, vom avea acelaşi preţuri", a afirmat Havrileţ, la finalul conferinţei InvesTenergy. De la 1 iulie, 90% din energia electrică plătită de consumatorii casnici va proveni din piaţa liberă, faţă de 80% în prezent, şi 10% va fi energie din piaţa reglementată, la preţuri fixate de către stat. De la finalul acestui an, piaţa energiei electrice pentru populaţie va fi complet liberalizată. Şeful ANRE a susţinut că pierderile distribuitorilor de energie cauzate de viscolul şi de temperaturile scăzute din luna aprilie vor avea un impact nesemnificativ în factura populaţiei. ”Noi sonsiderăm că acele elemente perturbatoare între societăţile de furnizare energie electrică, care nu au fost în stare să asigure consumul din contract, şi consumatorul respectiv nu vor fi preluate în facture clientului final. În primul rând, aceste pagube trebuie să fie încadrate în categoria pagubelor care se înregistrează ca urmare a unor condiţii extrem de grele, ceea ce ar însemna ca ei (distribuitorii, n.r.) să primească statutul de forţă majoră”, a spus Havrileţ. Companiile care obţin statutul de forţă majoră au dreptul să introducă în factura finală costul reparaţiilor, iar ANRE este obligat să accepte acest lucru. "Dar oricum considerăm că nu sunt valori foarte mari, undeva sub 0,5% - 0,1%, sunt valori foarte mici la nivelul consumatorilor", a menţionat Havrileţ. Şeful ANRE speră ca Parlamentul să numească rapid membrii care lipsesc din comitetul de reglementare al ANRE, duppă trei ani de tergiversări. ”Sunt trei ani de zile în care activăm la minimul necesar pentru a avea cvorum. Aşteptăm să ne sosească şi ceilalţi colegi, suntem patru, lipsesc trei. Niciunul din aceşti patru reglementatori nu are voie să se îmbolnăvească, nu are voie să lipsească din ţară. A fost o sarcină grea în ulitmii trei ani de zile”, a mai spus Havrileţ.



Mobius: Volatilitatea scăzută de pe pieţele financiare, influenţată de reţelele de socializare



Volatilitatea scăzută de pe pieţele financiare globale este influenţată de reţelele de socializare, care creează confuzie din cauza ştirilor false numeroase, a afirmat Mark Mobius, directorul general al Templeton Emerging Markets Group, într-un interviu acordat la Tokyo, transmite Bloomberg. ”Media socială are un impact uriaş. Creează confuzie cu o mulţime de ştiri false. Se ajunge în situaţia în care o mulţime de informaţii sunt ignorate imediat pentru că oamenii se tem că informaţia pe care o primesc nu este adevărată”, a spus Mobius. Indicele VIX, aşa-numitul indice al fricii pentru acţiunile americane, a scăzut la începutul acestei săptămâni la cel mai redus nivel din 1993, turbulenţele fiind la un nivel scăzut record pe pieţele din întreaga lume. Înfrângerea candidatei de extremă-dreapta Marine Le Pen în algerile prezidenţiale din Franţa este cel mai recent eveniment care a calmat investitorii. Pe lângă îndoielile legate de veridicitatea ştirilor, media socială scade atenţia oamenilor, potrivit managerului de fonduri în vârstă de 80 de ani. Acest fapt reduce impactul unor evenimente cum a fost concedierea, marţi, a directorului FBI James Comey. Mobius, care urmăreşte de zeci de ani pieţele globale, a spus că măsura preşedintelui american Donald Trump, pe fondul investigaţiei referitoare la implicarea Rusiei în alegerile prezidenţiale americane de anul trecut, va avea aceeaşi soartă, investitorii o vor ignora. Opinia lui Mobius a fost confirmată miercuri de indicele global MSCI, care a scăzut cu sub 0,1%, înainte de a închide în urcare cu 0,1%. Mobius are cont pe Twitter, dar a spus că nu îl administrează el. Investitorul a arătat că fondurile de hedging pot plăti pentru analizarea calităţii informaţiilor din media socială, dar majoritatea oamenilor nu pot face asta, aşa că au tendinţa de a respinge ştirile de care nu sunt siguri.



“Uber este un serviciu de transport şi trebuie să obţină licenţă”



Uber furnizează un serviciu de transport şi trebuie să obţină licenţă pentru acesta, potrivit opiniei avocatului general al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, care poate fi o lovitură pentru compania americană care susţine că este doar o platformă digitală, transmite Reuters. Opinia, care nu are caracter obligatoriu, înseamnă că aplicaţia pentru smartphone-uri poate fi reglementată de către statele europene ca un serviciu de transport, supus legislaţiei referitoare la acordarea licenţelor. ”Platforma electronică Uber, chiar dacă este inovativă, cade sub incidenţa transporturilor: Uber poate astfel să i se ceară să obţină licenţele şi autorizaţiile necesare potrivit legilor naţionale”, se arată într-un comunicat al Curţii de Justiţie a UE. Opinia avocatului general Maciej Szpunar nu este obligatorie, dar judecătorii Curţii o respectă în majoritatea cazurilor. Cazul a fost adus în atenţia Curţii de către asociaţia şoferilor de taxi din Barcelona, care au argumentat că Uber îi concurează incorect cu serviciul UberPOP, care foloseşte şoferi fără licenţe. Uber, ca nu mai oferă serviciul UberPOP în Spania, a anunţat că va aştepta decizia finală a Curţii de Justiţie, în acest an, dar a adăugat că, chiar dacă va fi considerată o companie de transport, acest fapt nu va schimba cum este reglementată în majorritatea statelor eurpene, aşa cum este situaţia în prezent.



Dragnea se laudă cu creşterile record



Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a scris ieri, pe Facebook, că România a înregistrat, în luna martie, o creştere de 14,4% a cifrei de afaceri din industrie, cea mai accelerată majorare din 2014, datele INS confirmând că programul de guvernare al social-democraţilor pune economia în mişcare. "În luna martie, România a înregistrat o creştere de 14,4% a cifrei de afaceri din industrie. Cea mai accelerată creştere din 2014! Asta înseamnă noi locuridemuncă, mai bine plătite, adică mai mulţi bani în buzunarele românilor”, a afirmat preşedintele Camerei Deputaţilor. Liviu Dragnea a ţinut să precizeze că "datele INS confirmă că programul de guvernare pune economia în mişcare”. România va înregistra o creştere economică solidă în 2017, de 4,3%, susţinută de relaxarea fiscală şi creşterile salariale, se arată în raportul de primăvară al Comisie Europene, care avertizează însă că deficitul bugetar va continua să crească, la 3,5% din PIB, din cauza reducerilor de taxe şi a cheltuielilor publice ridicate. Totodată, proiectul legii salarizării unitare generează riscuri semnificative pentru estimările fiscale, potrivit Executivului UE. Comisia anticipează că România va înregistra în 2017 o creştere economică de 4,3%, cu 0,1 puncte procentuale sub estimarea inclusă în raportul de ţară publicat în februarie. Pentru 2018, Comisia a menţinut prognoza la un avans al PIB de 3,7%.



Ministerul Finanţelor s-a împrumutat la costuri în scădere



Ministerul Finanţelor a lua joi cu împrumut 1 miliard lei (220 milioane euro) prin vânzarea de certificate de trezorerie scadente la 14 mai 2018, în linie cu nivelul programat, pentru care a acceptat să ofere băncilor un randament mediu de 0,87%, în scădere uşoară faţă de licitaţia precedentă, arată datele publicate de Banca Naţională a României (BNR). Cele opt bănci participante la licitaţie au oferit 2,33 miliarde lei, de peste două ori mai mult faţă de valoarea anunţată. Certificatele de trezorerie nu au dobândă, randamentul fiind calculat ca diferenţă între preţul de vânzare, mai mic decât valoarea nominală, şi valoarea pe care statul o va plăti la scadenţă, care este chiar valoarea nominală. La licitaţia de joi, randamentul mediu ponderat a fost de 0,87%, iar cel maxim de 0,89%. În 6 aprilie, la ultima licitaţie pentru aceeaşi scadenţă, Ministerul Finanţelor a plasat certificate de trezorerie pe un an de 800 milioane lei, la un randament mediu de 0,90%. Ministerul Finanţelor şi-a propus pentru luna mai să împrumute de pe piaţa internă 3,7 miliarde lei, din care 1 miliard de lei prin certificate de trezorerie, iar 2,7 miliarde lei prin emisiuni de obligaţiuni, la care s-ar putea adăuga 405 milioane lei prin licitaţii suplimentare.