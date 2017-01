Modul de impozitare a veniturilor va fi schimbat

Publicat de Ziarul de Vrancea 1 vizualizari

Vicepremierul Daniel Constantin a declarat ieri că sunt discuţii pentru impozitarea diferenţiată a unor venituri începând cu 2018, dar cota unică rămâne u el nu a detaliat însă la ce venituri se referă

Vicepremierul Daniel Constantin a declarat, ieri, la Digi 24, că în Guvern există o "discuţie" pe tema introducerii unor impozite diferenţiate pentru anumite tipuri de venituri, măsură ce ar putea să se aplice din 2018, însă dă asigurări că nu va fi modificată cota unică de 16% în integralitate. Întrebat dacă se ia în calcul de către Guvern anularea cotei unice, Constantin a spus că există discuţii privind o posibilă impozitare progresivă. "Aici ştiţi că este o discuţie, nu neapărat, dar există o discuţie ca din 2018 să se vină cu acea impozitare, cum să spun, în funcţie de veniturile pe care le au cetăţenii. Asta este o discuţie pe care o vom avea la momentul respectiv", a spus el. Aceste discuţii ar urma să aibă loc în cursul anului 2017. Ulterior, întrebat din nou dacă se va renunţa la cota unică, vicepremierul a precizat că ea va rămâne, dar vor fi introduse noi forme de impozitare pe venit. "Cota unică rămâne, dar sunt alte forme pentru alte tipuri de venituri care se vor lua în calcul", a explicat el. Prim-ministrul Sorin Grindeanu a anunţat vineri, la începutul şedinţei de Guvern, că angajamentele bugetare care urmează a fi adoptate, precum majorarea salariului minim, a pensiilor şi a burselor pentru studenţi, sunt însoţite de măsuri de suplimentare a veniturilor la buget, precum eliminarea plafonului CAS şi CASS pentru cei care au salarii de cinci ori mai mari decât salariul mediu, astfel încât există ”o balanţă” între venituri şi cheltuieli. Preşedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, susţine că declaraţiile făcute de premierul Sorin Grindeanu în debutul şedinţei de Guvern de vineri confirmă faptul că social-democraţii vor să elimine cota unică şi să introducă o impozitare bazată pe cote progresive. Vicepremierul a spus că bugetul pe 2017 va fi aprobat până la finalul lunii ianuarie, iar acesta cuprinde un deficit de maximum 3%, cu toate măsurile propuse de PSD-ALDE, însă nu a exclus ca pe viitor ţinta să fie renegociată cu UE, promiţând doar că anul acesta deficitul nu va fi depăşit. Întrebat dacă toate măsurile PSD-ALDE pot fi aplicate şi dacă prognoza Guvernului este sustenabilă, având în vedere şi ţinta de deficit, vicepremierul a confirmat. "Eu cred că este realistă dacă reuşim să menţinem cele două motoare, şi consumul şi zona de investiţii", a spus el. În ceea ce priveşte o posibilă renegociere a deficitului de 3% cu Bruxelles, Daniel Constantin a spus că nu se pune problema în 2017. "Nu intră în discuţie pentru anul 2017. Vom vedea dacă va fi cazul în viitor. Depăşirea deficitului de 3% ne-ar duce la declanşarea procedurii de deficit excesiv", a spus el. Întrebat dacă Guvernul se angajează astfel să nu depăşească ţinta de 3%, vicepremierul a subliniat că acest lucru nu se va întâmpla "cel puţin în anul 2017".



POZA: M:ă04_economicădanut.constantinăPOZEăconstantin_daniel_b1d4ff21fd.jpg LEGENDA: Daniel Constantin: "Cota unică rămâne, dar sunt alte forme pentru alte tipuri de venituri care se vor lua în calcul"

Turcii cu bani încep să cumpere locuinţe în România

u "Vor să facă o investiţie într-o ţară pe care ei o consideră sigură. Şi se îndreaptă către România, este o ţară sigură", arată un om de afaceri turc



În ultimele şase luni, mai mulţi oameni de afaceri turci, dar şi cetăţeni cu disponibilităţi financiare s-au arătat interesaţi să cumpere locuinţe în România, speriaţi de situaţia din Turcia, a declarat, pentru News.ro, Gulen Hashmi, directorul general al hotelului Tempo din Bucureşti, deţinut de grupul turc Izmir Turizm Inşaat ve Ticaret. Grupul turc va deschide în România în acest an un outlet cu haine de firmă la Snagov, iar anul viitor va finaliza la Otopeni 20 de vile rezidenţiale, investiţii ce se ridică în total la 4,5 milioane euro. ”Din experienţa mea personală, vedem o creştere a cererii privind cumpărarea de apartamente în România. În ultimele şase luni, cetăţeni turci ne-au adresat întrebări, sunt interesaţi să cumpere locuinţe în special în Bucureşti, în zone rezidenţiale”, a afirnat Gulen Hashmi, pentru News.ro. Managerul estimează că, dacă situaţia tensionată din Turcia va continua, cererea de locuinţe în România din partea cetăţenilor turci va creşte. Turcia este afectată pe de o parte de un val de atentate teroriste - revendicate în special de Statul Islamic, organizaţie teroristă ce controlează părţi din Siria şi Irak -, iar pe de altă parte de o politică represivă a regimului preşedintelui Erdogan, după tentativa eşuată de lovitură de stat din vara anului trecut. Deocamdată, mulţi turci vor să cumpere, chiar dacă încă nu vor să se mute. "Vor să facă o investiţie într-o ţară pe care ei o consideră sigură. Şi se îndreaptă către România, este o ţară sigură. Suntem cu toţii afectaţi (de ceea ce se întâmplă în Turcia, n.r.)”, a spus managerul turc. Grupul Izmir Turizm Inşaat ve Ticaret mai are cinci hoteluri Tempo în Istanbul şi unul în Izmir. Întrebată dacă grupul are în plan construcţia altor hoteluri în România, Gulen Hashmi a spus că decizia va fi luată după finalizarea investiţiilor începute în sectorul imobiliar. Hotelul Tempo a fost inaugurat în anul 2004, iar 70% dintre angajaţi lucrează aici încă de la deschidere. În ceea ce priveşte clienţii care se cazează la hotel, 6% vin pentru întâlniri, 70% pentru business, restul pentru turism şi leisure. ”Între clienţii străini, avem italieni, unguri, germani, turci. Aceştia vor, de regulă, să viziteze Palatul Parlamentului, dar le place şi Parcul Herăstrău, Muzeul Satului. Sunt chiar obsedaţi de Parcul Herăstrău, ne întreabă de el. Cei care stau 3-4 zile merg să viziteze Castelul Bran, Peleşul”, a spus managerul. Sunt şi străini care vor să vină în weekend în Bucureşti pentru viaţa de noapte, pentru distracţie, afirmă Gulen Hashmi. Investiţiile grupului turc în proiectele din România sunt făcute de firme româneşti.