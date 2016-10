Publicat de Ziarul de Vrancea 32 vizualizari

Eolienele din Romania au învartit pierderi de 4 miliarde de lei

Sectorul energiei eoliene a înregistrat pierderi de 4 miliarde de lei în 2014 şi 2015 din cauza reglementărilor şi modificărilor legislative care au afectat companiile din domeniu, arată un studiu studiu realizat de firma de consultanţă EY, la solicitarea Asociaţiei Romane pentru Energie Eoliană, care reprezintă interesele companiilor din sector. Studiul, elaborat pe baza situaţiilor financiare depuse de companii la Registrul Comerţului, relevă că pierderile nete ale companiilor care activează în sectorului energiei eoliene au crescut, anul trecut, cu 1,9 miliarde de lei, pană la circa 4 miliarde lei, valoare cumulată pentru anii 2014 şi 2015. Potrivit studiului, investiţiile realizate în domeniul producerii energiei electrice din surse eoliene au ajuns la 5 miliarde de euro, sumă ce reprezintă cea mai importantă investiţie din sistemul energetic romanesc de după anul 1989, susţine asociaţia care reprezintă interesele investitorilor din sector. Factorii care au dus la pierderi semnificative pentru cei mai importanţi jucători din industrie au fost deprecierea activelor şi rambursarea crediterlor. Doar în cei doi ani analizaţi, activele companiilor s-au depreciat cu 4,1 miliarde lei, arată studiul. În acelaşi timp, pentru a rambursa creditele accesate în vederea construirii centralelor eoliene sunt necesari 30 de ani, în condiţiile în care durata de viaţă a unei centrale este de 20 de ani. „Investitorii sunt prinşi într-un carusel: au continuat să acumuleze pierderi mari în 2015, activele acestora se tot devalorizează, au ajuns în imposibilitatea de a rambursa creditele. Dovadă sunt datele prezentate în studiul realizat de EY”, a declarat preşedintele Asociaţiei Romane pentru Energie Eoliană, Claudia Branduş. Potrivit studiului, în cazul energiei eoliene s-a ajuns la un paradox, deoarece există în prezent un ajutor de stat incorect calibrat, care împinge industria spre faliment. Asociaţia Romană pentru Energie Eoliană reprezintă interesele investitorilor, în principal străini, în sectorul energiei eoliene din Romania, care a înregistrat un adevărat boom în perioada 2010-2013, ca urmare a schemei generoase de subvenţionare introdusă de către statul roman, prin facturile plătite de către consumatori. Însă începand din 2013, Guvernul a schimbat legislaţia în domeniu, la presiunea celorlalţi producători de energie şi a marilor consumatori, care se plangeau că înregistrează pierderi din cauza subvenţiilor prea mari pentru energia verde.



Modificări importante la RCA-urile pentru case



Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) propune, în urma analizei unui grup de lucru constituit în cadrul instituţiei, ca poliţa obligatorie PAD, care acoperă riscuri de cutremur, inundaţii şi asigurări de teren, să acopere doar o parte din daunele provocate de un cutremur, iar o parte din daune să fie achitate de către păgubit, măsura avand ca scop "asigurarea sustenabilităţii sistemului de asigurare", potrivit unui comunicat al autorităţii, publicat ieri. Poliţa de asigurare împotriva dezastrelor (PAD) este obligatorie în Romania şi are un cost modic - 10 euro pe an pentru locuinţele din chirpici (tip B) şi 20 de euro pentru cele din materiale mai solide, precum cărămida sau cimentul (tip A). Valoarea acoperită în caz de dezastru este de 10.000 de euro pentru o locuinţă de tip B şi 20.000 euro pentru o casă de tip A. Un grup de lucru privind asigurările de locuinţe, constituit în ianuarie în cadrul ASF, a propus măsuri de revigorare a sectorului, slab dezvoltat în Romania. "Printre cele mai importante schimbări propuse (...) se numără: introducerea unei franşize în cazul riscului de cutremur – măsura vizează asigurarea sustenabilităţii sistemului de asigurare, prin diminuarea despăgubirii, îndeosebi în cazul daunelor minore (conform scopului declarat de legiuitor, poliţa PAD urmăreşte protecţia în caz de dezastre)", se arată în comunicatul ASF. Franşiza presupune că o parte dfin daună este acoperită de către asigurat, într-o proporţie fixă sau procentuală, stabilită prin contractul de asigurare. O altă propunere vizează stabilirea unei amenzi fixe de 500 de lei pentru lipsa PAD, în locul sistemului actual, care prevede amenzi cuprinse întrte 100 şi 500 lei.



Numărul de conexiuni mobile 4G aproape că s-a triplat în ultimul an



Numărul de conexiuni de internet mobil 4G a ajuns la 3,7 milioane după primele şase luni ale acestui an, cu 164,3% peste nivelul înregistrat la finalul primului semestru din 2015, şi a ajuns la mai mult de un sfert din totalul conexiunilor de internet mobil în bandă largă, în timp ce numărul de SMS-uri scade pentru prima dată din cauza extinderii aplicaţiilor de mesagerie, potrivit unui raport publicat marţi al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). La jumătatea anului trecut, în Romania existau circa 1,4 milioane de conexiuni 4G. Abonamentele persoanelor fizice, în creştere cu 1,3 milioane faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, au fost principala sursă de creştere a numărului de conexiuni de internet mobil 4G. Totodată, traficul mediu de internet mobil ar putea depăşi 1GB pe lună pană la finalul anului, potrivit ANCOM. ”Traficul mediu lunar de internet mobil per conexiune aproape s-a dublat faţă de aceeaşi perioadă din 2015. Mă aştept în continuare la creşteri susţinute în cazul utilizării internetului mobil, cred că traficul mediu pe conexiune de internet mobil va depăşi 1 GB pe lună pană la finalul anului”, a declarat preşedintele ANCOM, Cătălin Marinescu, citat într-un comunicat al instituţiei. La finalul primului semestru din acest an, internetul mobil de bandă largă înregistra 14,8 milioane conexiuni, ceea ce corespunde unei rate de penetrare de 75% la 100 locuitori, în creştere cu 10 punte procentuale faţă de iunie 2015. Abonamentele de internet mobil de bandă largă au crescut pană la 65% din totalul conexiunilor, în creştere anuală cu peste 28%, în timp ce conexiunile pe bază de cartele preplătite au scăzut cu 3%, pană la 5,2 milioane. Traficul mediu lunar pe conexiune aproape s-a dublat faţă de primul semestru din 2015, de la 0,33 GB la 0,63 GB. Pentru prima dată în Romania, s-a înregistrat o scădere a numărului de mesaje SMS ca urmare a utilizării în creştere a internetului mobil, prin care se pot accesa aplicaţii de mesagerie.



A fost lansată prima aplicaţia care poate conversa în limbi străine



Compania americană Duolingo lansează primul bot care poate fi folosit pentru conversaţii într-o limbă străină, pe care utilizatorul doreşte să o înveţe. Pană acum, de cand marile companii precum Facebook ori Microsoft s-au lăudat că vor lansa chatboţi buni la toate, micile entităţi virtuale s-au dovedit mai degrabă o dezamăgire. Dincolo de faptul că majoritatea eforturilor se concentrează în zona de vanzare de produse, de la pizza la taxi, utilitatea şi capacitatea de înţelegere a limbajului comun din partea boţilor s-au dovedit extrem de limitate. Duolingo, companie care deţine una dintre cele mai bune aplicaţii dedicate celor care vor să înveţe limbi străine, vine să ne arate că boţii pot fi într-adevăr utili, şi nu doar agenţi de vanzări cu vocabular limitat. Compania a integrat în aplicaţia cu acelaşi nume un bot care poate purta conversaţii în scris cu cei care doresc să-şi exerseze aptitudinile de conversare în limbile străine pe care le învaţă. Noul bot poate fi folosit pentru a comunica în scris în limbile germană, franceză sau spaniolă. Producătorul a creat mai multe personalităţi, pentru a varia topica conversaţiilor. Există, de exemplu, un bot care se crede şofer şi unul care joacă rolul unui poliţist. Scopul final al acestei abordări este crearea unei entităţi artificiale care să joace cat mai convingător rolul unui interlocutor. Prin astfel de conversaţii, utilizatorul îşi poate perfecţiona comunicarea şi exersa scrisul în limba respectivă. Chatbot-ul va deveni disponibil celor care folosesc aplicaţia Duolingo după parcurgerea lecţiilor de bază. Abia după asimilarea informaţiilor elementare, utilizatorii vor putea conversa în scris cu una din multiplele personalităţi ale bot-ului. Pentru a sări în ajutorul începătorilor, noul bot include o funcţie prin care sugerează utilizatorului răspunsul la o întrebare sau forma unui anumit cuvant. Spre exemplu, dacă bot-ul întrebă cum se spune urs în spaniolă, utilizatorul care nu cunoaşte răspunsul poate cere ajutorul din partea bot-ului.



Samsung a oprit definitiv producţia modelului Galaxy Note 7



Compania Samsung, cel mai mare producător de smartphone-uri din lume, a anunţat ieri că opreşte definitiv producţia modelului Galaxy Note 7, din cauza unor noi probleme de calitate, a declarat o sursă apropiată dosarului, citată de New York Times. Într-o declaraţie depusă la Bursa de la Seul marţi seară, Samsung a anunţat că a luat „decizia finală” de a opri producţia. Acest lucru înseamnă că grupul nu va mai produce sau vinde modelul. Anterior marţi, gigantul a anunţat în mod oficial retragerea de la comercializare a smartphone-ului Galaxy Note 7 şi suspendarea producţiei pentru acelaşi model controversat, după ce a doua variantă a prezentat acelaşi risc de a lua foc în timpul încărcării bateriei. Compania le-a recomandat consumatorilor, care deţin smartphone-urile originale sau a doua variantă, înlocuită, a modelului, să le închidă imediat, să le returneze şi să ceară rambursarea banilor sau schimbarea cu un alt model produs de gigantul sud-coreean.



Rata anuală a inflaţiei a coborat în septembrie la -0,6%



Rata anuală a inflaţiei, care măsoară evoluţia preţurilor de consum în ultimul an, a coborat în luna septembrie la -0,6%, de la -0,2% în august, potrivit datelor publicate, marţi, de Institutul Naţional de Statistică (INS), care arată că alimentele s-au ieftinit sensibil luna trecută. Datele INS arată că preţurile de consum au scăzut în luna septembrie, în medie, cu 0,11% comparativ cu luna august. Astfel, alimentele s-au ieftinit cel mai mult luna trecută, cu 0,58%, în medie, faţă de luna august, în timp ce preţurile serviciilor s-au redus nesemnificativ, cu 0,01%. În schimb, preţurile mărfurilor nealimentare au crescut, în medie, cu 0,21% în septembrie faţă de luna precedentă. În perioada 1 octombrie 2015 - 30 septembrie 2016, preţurile alimentelor au crescut cu 0,46%, mărfurile nealimentare s-au ieftinit cu 1,1%, iar serviciile - cu 1,2%. Septembrie 2016 este a patra lună din ultimul an în care indicatorul inflaţiei anuale nu mai include efectul scăderii taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru alimente de la 24% pană la 9%, măsură aplicată de la 1 iunie 2015.



Afacerile cu maşini au accelerat puternic în august



Cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut în august cu 21,6% faţă de aceeaşi perioadă din 2015, ritm accelerat faţă de cel înregistrat în luna anterioară, în timp ce afacerile din serviciile prestate populaţiei au încetinit în a opta lună a anului, înregistrand un avans de 2,5%, potrivit datelor publicate ieri de Institutul Naţional de Statistică (INS). Pe seria ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare, afacerile din comerţul cu autovehicule şi motociclete au crescut în august cu 19,9% faţă de a opta lună din 2015, iar serviciile prestate populaţiei au avansat cu 5,9%. Faţă de luna precedentă, afacerile din comerţul cu autovehicule şi motociclete au scăzut în august cu 3,8%, ca serie brută, şi cu 0,2%, ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate. În august, cea mai mare creştere - cu 39,7% faţă de august 2015, pe serie brută - s-a înregistrat la întreţinerea şi repararea autovehiculelor. De asemenea, comerţul cu autovehicule a urcat cu 27,8%, iar afacerile din comerţul cu motociclete au avansat cu 12,9% faţă de a opta lună din 2015, arată datele INS.

























































































MARŢI 11 OCTOMBRIE 2016

1 Euro........................... 4,4890

1 Dolar.......................... 4,0407



Una din zece maşini second-hand importate are daune majore

u maşinile la care au fost descoperite cele mai multe daune aparţin celor mai populare mărci pentru romanii care îşi cumpără un autovehicul din străinătate: Volkswagen, BMW, Audi şi Mercedes-Benz



Circa 8% dintre automobilele la mana a doua aduse din Uniunea Europeană în Romania au fost descoperite cu daune majore, iar valoarea medie a reparaţiilor a fost de 11.571 euro, potrivit unei analize publicate ieri de site-ul specializat pe verificări auto InspectorAuto.ro. În primul an de activitate, prin intermediul InspectorAuto.ro au fost verificate circa 150.000 de automobile, iar valoare daunelor descoprite a depăşit 10 milioane de euro. Maşinile la care au fost descoperite cele mai multe daune aparţin celor mai populare mărci pentru romanii care îşi cumpără un autovehicul din străinătate: Volkswagen, BMW, Audi şi Mercedes-Benz, aduse din Germania. În cazul automobilelor care au ca prima ţară de înmatriculare Romania, clienţii InspectorAuto.ro au depistat cel putin un incident pentru aproximativ 60% dintre ele. Pentru cele mai multe dintre ele, vanzătorii spun în anunţuri că maşinile sunt “fără accident”. În ultimele două luni, clienţii InspectorAuto.ro au putut verifica numărul de kilometri pentru mai mult de 5.000 de maşini. ”De la jumătatea lunii august 2016, de cand a fost lansată această opţiune, peste 27.000 VIN-uri au fost interogate în baza de date a InspectorAuto.ro. Piaţa neagră a kilometrilor este estimată de InspectorAuto.ro la 300 milioane euro pe an pentru maşinile vandute în Romania”, se arată în comunicat. În urma unei analize, realizată pe 100 de maşini luate la întamplare de pe site-urile de anunţuri auto, care au VIN publicat, a reieşit că 37% au kilometrajul dat înapoi, iar 8% au şi kilometrajul dat înapoi şi daune. Cel mai mare număr de kilometri daţi înapoi descoperiţi a fost de 110.000 km, iar cel mai mic, 2.000 km. Statisticile oficiale arată că înmatriculările de autoturisme noi şi second-hand în Romania au crescut în prima jumătate a acestui an cu 19,2% faţă de primele şase luni ale anului trecut, pană la 175.317 de unităţi. Piaţa maşinilor second hand din import a avut cel mai bun semestru din ultimii şapte ani, numărul unităţilor înmatriculate depăşind 135.700, în creştere cu 21% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit Autovit.ro.



POZA: M:ă04_economicădanut.constantinăPOZEătarg auto1.jpg

