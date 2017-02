Un focşănean a fost concediat de Guvernul Grindeanu pentru că “a colaborat cu tehnoctaţii”

Publicat de Dana Lepadatu 382 vizualizari

Cristian Botan a fost cooptat de Victor Ponta în echipa guvernamentală după ce i-a trimis acesuia o scrisoare deschisă în care îşi oferea serviciile

Focşăneanul Cristian Botan, cel care a fost cooptat de Victor Ponta în echipa guvernamentală pe probleme de IT, a fost concediat de Guvernul Grindeanu pentru că este “omul lui Cioloş” u acestuia i s-a imputat faptul că a “colaborat cu tehnocraţii”

Guvernul Grindeanu a renunţat chiar din prima zi de mandat la serviciile lui Cristian Botan, un focşănean în vârstă 30 de ani, cel care a lansat în 2012 un site de recrutare în administraţie, PublicJobs.ro. Motivul este unul cât se poate de pueril (sau poate nu, în viziunea conducătorilor noştri) şi demn de epoca comunistă: tânărul se face vinovat de a fi „colaborat cu tehnocrații” și că este „omul lui Cioloș”. Chiar dacă cel care l-a cooptat de fapt în echipa guvernamentală a fost premierul Victor Ponta, după ce focşăneanul i-a trimis o scrisoare deschisă în care îşi oferea serviciile. Cristian Botan a fost elev al Colegiului Edmond Nicolau din Focşani şi a fost pasionat de informatică încă din clasele de generală. El a fost menţinut în echipa guvernamentală de prim-ministrul Cioloş, de unde i s-a tras acum concedierea. Pe pagina sa de facebook, Cristian Botan a vorbit de situaţia pe care a trebuit să o suporte de la învestirea noului Guvern şi a mulţumit celor care l-au ajutat cât timp a fost în echipa de la Palatul Victoria.



“Mulți colaboratori și prieteni apropiați m-au întrebat cum e atmosfera la Palatul Victoria în ultima vreme și dacă sunt în regulă. Pentru clarificare, în data de 4 ianuarie 2017, prin ordinul noului secretar general al Guvernului, domnul Mihai Busuioc, am fost revocat din funcția de consilier în cadrul Cancelariei Prim-ministrului. Sunt cumva onorat de importanța pe care mi-au acordat-o, luând decizia respectivă chiar în seara depunerii jurământului la Cotroceni.

Am purtat discuții cu mai mulți colegi imediat după decizie, primind asigurări că situația se va așeza și că îmi voi putea continua proiectele. După mai multe săptămâni de așteptare, în final mi s-a transmis off the record că, în ciuda eforturilor depuse, problema nu se va rezolva din pricina faptului că în timpul guvernului anterior am „colaborat cu tehnocrații” și că sunt de fapt „omul lui Cioloș”.

Am lăsat la Guvern un proiect pentru noul site al posturilor vacante din sectorul public, cel actual fiind deja perimat. Noul proiect include facilitatea înscrierii online la concursuri, un sistem de alertă instantă prin e-mail pe criteriile stabilite de utilizator, filtrarea anunțurilor în funcție de studii / vechime / abilități lingvistice / competențe IT, publicarea salariului pentru fiecare post scos la concurs, publicarea fișei postului ș.a. Sunt lucruri perfect normale pentru epoca digitală în care ne aflăm, însă cumva științifico-fantastice pentru noi și administrația noastră.

Accesul meu la proiectul noului site a fost restricționat între timp și acesta a fost ascuns de publicul larg. Cât privește site-ul actual, veți remarca că Guvernul actual a șters de pe prima pagină mențiunea că el reprezintă continuarea portalului PublicJob.ro, precum și numele meu, adăugând în schimb textul „© Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate”. Pentru că dacă tot vorbim de transparență, organizare corectă a concursurilor și accesul cât mai larg la acestea, atunci e cumva firesc ca Guvernul să declare că un site întreținut din bani publici se află sub drepturi de autor, iar conținutul nu poate fi distribuit mai departe.

Cu ceva timp în urmă i-am transmis premierului Sorin Grindeanu o scrisoare în care am sintetizat unde suntem cu posturi.gov.ro și ce avem de făcut mai departe. N-am primit niciun răspuns, însă uneori absența unui răspuns constituie un răspuns în sine. Am petrecut 4 ani la Guvern, timp în care a trebuit să înțeleg 'the hard way' că schimbarea cu adevărat substanțială nu se produce doar modificând legi sau reguli, ci educând mentalități. Despre acești ani mă angajez să vă povestesc cu altă ocazie.

Mă voi rezuma acum în a mulțumi premierului Victor Ponta și echipei VP pentru încrederea pe care mi-au acordat-o și lucrurile faine pe care le-am construit împreună. Mi-au oferit un cec în alb în 2012, iar pentru acest lucru le sunt recunoscător. Știu că nu se practică neapărat la noi, însă voi mulțumi și premierului Dacian Cioloş și echipei pentru un an în care, fără a colabora direct, m-am bucurat de libertatea de-a lucra la proiectele mele în ciuda faptului că eram „omul lui Ponta”.

Plec din Palatul Victoria mâhnit de faptul că n-am realizat tot ce mi-aș fi dorit, însă împăcat că am reușit tot ce-a depins numai de mine. Rămân în continuare un avocat pentru transparență, integritate și combaterea nepotismului din administrație”, a scris pe pagina sa de facebook Cristian Botan.