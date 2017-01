Ordonantele hotilor au fost adoptate. Mii de romani au iesit in strada!

Publicat de Silvia Vrinceanu 150 vizualizari

Foto Mediafax: Andreea Alexandru

Mii de oameni au manifestat in fata Guvernului Romaniei, dar si in centrul marilor orase, dupa ce Guvernul Grindeanu a adoptat, marţi seară, prin Ordonanţă de Urgenţă, modificarea codurilor penale, precum şi proiectul de lege privind graţierea unor pedepse.

Decizia guvernului este văzută ca o lovitură dată anilor de eforturi pentru întărirea luptei anticorupție. De altfel, Ordonanţa de Urgenţă, care poartă numărul 13/2017, a apărut deja în Monitorul Oficial, in timp record, semn ca guvernantii au un interes urias in publicarea acestui act normativ. Conform acestuia, modificările aduse Codului Penal vor intra în vigoare la 10 zile după apariţie. Modificările Codului de Procedură Penală au intrat în vigoare imediat. "Am adoptat o serie de măsuri care vizează evitarea unei hotărâri-pilot la CEDO. Am adoptat proiectul de lege privind graţierea unor pedepse”, a declarat ministrul Justiţiei. Potrivit OUG, incriminarea penală a abuzului în serviciu se va face doar pentru prejudicii mai mari de 200.000 de lei. Florin Iordache a spus că se menţine pragul de 200.000 de lei, dar este eliminată condiţia punerii în mişcare la plângerea prealabilă. ”La abuz în serviciu, a fost eliminată plângerea prealabilă şi s-a precizat că numai încălcările legii pentru cuantumul acela pe care noi l-am stabilit, de 200.000 de lei”, a declarat Florin Iordache, ministrul Justiţiei. Pentru prejudiciile sub această sumă se vor întreprinde doar demersuri administrative. ”Nu este sancţionat penal. Ce este sub 200.000 de lei nu se mai sancţionează penal, se recuperează prejudiciul. Considerăm că este un cuantum rezonabil”, a apreciat Iordache.

La scurt timp după ce ministrul Justiţiei, Florin Iordache, a anunţat adoptarea Ordonanţei de Urgenţă pentru modificarea codurilor penale, bucureştenii revoltaţi s-au strâns în Piaţa Victoriei. Acolo era deja început un protest. "Bucureșteni, mergeti la Monitorul oficial, blocați publicarea Ordonanței in Monitorul oficial!", au indemnat romanii pe retelele sociale. Odată cu noul val de manifestanţi, în faţa sediului Guvernului au venit şi jandarmii. Proteste au avut loc în foarte multe alte oraşe. Citeva mii de oameni se afla inca in Piata Victoriei la ora scrierii acestei stiri. Oamenii nu pleacă din Piața Victoriei, în ciuda guvernanților, a orei târzii din noapte și a gerului. "Frigul este mai usor de indurat decat ce ne asteapta!", a declarat unul dintre ei.

Un mic protest, care a reunit 15 cetateni, dar si pe cainele Zen, a avut loc si la Focsani. Imagini AICI