Repetiţie după 19 ani

Karim Benzema a făcut spectacol cu apărarea de la Atletico

Real a eliminat pe Atletico Madrid pentru a patra oară în ultimul cincinal şi va juca finala Ligii Campionilor cu Juventus Torino, pe 3 iunie, la Cardiff

Real Madrid, deţinătoarea trofeului, s-a calificat în finala Ligii Campionilor la fotbal, miercuri seara, deşi a fost învinsă de Atletico Madrid cu scorul de 1-2(1-2), pe stadionul ''Vicente Calderon'', în manşa a doua a semifinalelor.

Real Madrid, care caştigase meciul tur cu 3-0, va juca finala cu Juventus Torino, pe 3 iunie, la Cardiff. Atletico a obţinut o victorie de palmares, prin golurile marcate de Saul Niguez (‘12) şi Antoine Griezmann (‘16 — penalty), punctul oaspeţilor fiind reuşit de Isco (‘42). Echipa lui Simeone a început tare meciul şi a avut prima mare ocazie prin Koke (‘5), care a reluat la colţul scurt centrarea lui Carrasco, dar Navas a acordat corner. Din această fază fixă, Torres a reluat cu capul peste poartă (‘6). Atletico a deschis scorul prin Saul Niguez (‘12), cu o lovitură de cap la cornerul executat de Koke. Peste trei minute, Varane l-a faultat în careu pe Torres, iar gazdele au primit penalty. A executat Griezmann (‘16) şi a marcat cu destul emoţii, portarul Navas atingand mingea. Griezmann ratase un penalty în finala Champions League de anul trecut, pierdută de Atletico în faţa rivalei din Madrid. La 2-0, Atletico a făcut un pas înapoi, iar Real a reintrat în joc, o primă situaţie fiind semnată de Ramos (‘20). Isco a ameninţat poarta gazdelor (‘38), dar Oblak a respins, însă peste patru minute francezul Benzema s-a distrat cu apărarea lui Atletico, a păcălit trei fundaşi pe linia de fund şi a trimis în faţa porţii, Oblak a respins şutul lui Kroos, dar Isco a fost pe fază şi a trimis mingea în plasă (‘42). A fost golul care a decis calificarea în finala de la Cardiff, fazele înregistrate în partea a doua nemaiavand importanţă. Atletico a ratat a treia sa finală de Champions League în patru ani, după ce le-a pierdut pe cele din 2014 şi 2016 în faţa aceleiaşi echipe, Real Madrid.

Ultima finală dintre Real şi Juventus a avut loc în 1998, la Amsterdam, iar formaţia spaniolă s-a impus cu 1-0 prin golul marcat de Predrag Mijatovic.



Declaraţiile tehnicienilor



Zinédine Zidane (Real): "Va fi o finală specială pentru mine, Juventus a fost un club important în cariera mea. înainte de Real, a fost clubul vieţii mele. Aştept cu nerăbdare această finală, dar încă nu am caştigat nimic. Am ştiut că partida va începe în acest fel. Atletico a atacat furibund, iar noi am încercat să ne găsim locul în teren. Ne-a lipsit concentrarea la acel corner de la primul gol, iar apoi a venit penaltiul...Dar din minutul 30 ne-am simţit mult mai confortabil pe teren. Am făcut ceea ce ştim mai bine. în repriza a doua am fost superiori adversarului".

Diego Simeone (Atletico): "Sunt mandru şi fericit că am demonstrat încă o dată că putem pune probleme marilor echipe şi am arătat că suntem principala forţă a Spaniei după Real Madrid şi FC Barcelona. Primele 30-35 de minute vor rămane mereu în memoria suporterilor noştri. Apoi, adversarul a profitat de defensiva noastră improvizată şi a marcat. Am dat totul, iar momentele magice, serile magice de pe Vicente Calderon, ne vor rămane mereu în memorie”