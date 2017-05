MOZAIC STIRI SPORTIVE: Devans în play-out

Publicat de Ziarul de Vrancea 117 vizualizari

Formaţia Concordia Chiajna a învins, ieri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (1-0), echipa Poli Timişoara, într-un meci disputat în devans la etapa a XI-a a play-out-ului Ligii I

Pentru Concordia au marcat Pena (’24), Albu(’84) şi Feussi (‘90^4), în timp ce pentru Timişoara a marcat Mailat (’75). Partida s-a disputat în devans deoarece, la 20 mai, cand sunt programate meciurile din etapa a XI, Poli Timişoara va disputa finala Cupei Ligii cu Dinamo. În urma acestui rezultat, clasamentul fazei play-out arată astfel: 1. Iaşi -34 p; 2. Mediaş - 31 p; 3. Voluntari – 30 p; 4. Botoşani – 27 p; 5. Concordia – 23 p; 6. Timişoara – 22 p; 7. Pandurii – 17 p; 8. ASA – 13 p.



Cristina în locul Cristinei



Handbalista Cristina Laslo, componentă a echipei naţionale şi a Universităţii Cluj va juca din sezonul viitor la Buducnost Podgorica, cu care a ajuns la o înţelegere pe doi ani, cu drept de prelungire a contractului pe încă unul. U Cluj, cu care mai avea doi ani de contract, va primi 45.000 de euro. Cristina Laslo s-a aflat la finalul săptămanii trecute la Final Four al Ligii Campionilor, de la Budapesta, unde s-au concretizat negocierile cu Buducnost. Handbalista de 21 de ani va juca următoarele două sezoane la Buducnost, de unde va pleca Cristina Neagu la finalul actualei stagiuni, Laslo avand şi opţiunea de prelungire a înţelegerii pe încă un an. Cristina Laslo mai avea doi ani de contract cu Universitatea Cluj, iar în urma înţelegerii cu Buducnost, echipa clujeană va primi 45.000 de euro pentru transferul jucătoarei. Buducnost va achita prima tranşă din această sumă în vara acestui an, circa 25.000 de euro, iar a doua tranşă în vara anului 2018. Contractul va fi semnat în maximum două săptămani.



Demitere de antrenor la Inter



Tehnicianul Stefano Pioli a fost demis din funcţia de antrenor principal al echipei Internazionale Milano, a anunţat, site-ul oficial al clubului italian. Interimatul pentru ultimele trei etape din Serie A va fi asigurat de Stefano Vecchi, antrenorul formaţiei de tineret. Pioli, în varstă de 51 de ani, se afla în funcţie din 8 noiembrie 2016, cand l-a înlocuit pe olandezul Ronald de Boer. Stefano Pioli a mai pregătit în cariera sa formaţiile Salernitana, Modena, FC Parma, Grosseto, Piacenza, Sassuolo, Chievo Verona, US Palermo, Bologna şi Lazio Roma. Cu trei etape înainte de finalul sezonului în Serie A, Internazionale Miano se află pe poziţia a şaptea în clasament, cu 56 de puncte, şi fără şanse de a mai prinde un loc în cupele europene.



Nou tehnician pentru Toşca



Conducerea clubului Betis Sevilla, la care evoluează şi fundaşul Alin Toşca, a decis demiterea antrenorului principal Victor Sanchez, în urma rezultatelor slabe înregistrate de echipă. Formaţia spaniolă va fi pregătită în ultimele două etape din la Liga de Alexis Trujillo. Betis a pierdut şase dintre ultimele opt meciui jucate în campionat. Ultima înfrangere a fost, luni, în deplasare, cu Leganes, scor 0-4. în clasament, echipa lui Toşca ocupă locul 15 cu 37 de puncte, în 36 de etape, fără a fi în pericol de retrogradare. În varstă de 41 de ani, Victor Sanchez era în funcţie din noiembrie 2016, cand l-a înlocuit pe Gustavo Poyet. Alexis Trujillo, 51 de ani, a fost jucătorul şi căpitanul formaţiei andaluze, la care a evoluat între 1993 şi 2000. El nu are o experienţă prea mare ca antrenor, fiind în ultima perioadă căutător de talente pentru Betis.



Al Ahli contra Al Ahli



Echipa Al Ahli din Emiratele Arabe Unite, antrenată de Cosmin Olăroiu, va întalni formaţia cu acelaşi nume din Arabia Saudită, în optimile de finală ale Ligii Campionilor Asiei. Partida tur va avea loc în Arabia Saudită la 22 mai, returul fiind programat o săptămană mai tarziu în Emiratele Arabe Unite.