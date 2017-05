MOZAIC STIRI SPORTIVE: Tricolorii revin pe Arena Naţională

Publicat de Ziarul de Vrancea 293 vizualizari

Echipa naţională de fotbal a Romaniei va reveni, la 1 septembrie, pe Arena Naţională din Capitală, pentru meciul cu Armenia, din preliminariile Cupei Mondiale din 2018, informează FRF

"Aceasta este dorinţa noastră, iar în acest sens am informat şi UEFA, meciul cu Armenia se va disputa pe Arena Naţională. Sigur vom avea susţinerea publicului, de fiecare dată cand echipa naţională a jucat fie în Bucureşti, fie la Cluj, suporterii au fost alături de noi. Echipa Romaniei va merge peste tot prin ţară şi, cu siguranţă, va fi iubită, indiferent de rezultate", a declarat Răzvan Burleanu. Romania a evoluat ultima dată pe Arena Naţională la 11 noiembrie 2016, cand a fost învinsă de Polonia, cu 0-3, în Grupa E a preliminariilor CM din Rusia. După acel meci, marcat de incidente, FIFA interzis FRF ca naţionala să dispute următoarea partidă, cu Danemarca, pe Arena Naţionlă. întalnirea cu selecţionata daneză, încheiată cu 0-0, a avut loc, la 26 martie, la Cluj.



Cand se joacă semifinalele Cupei?



Partidele retur din semifinalele Cupei Romaniei, Poli Timişoara - Astra Giurgiu şi FC Voluntari - CS Universitatea Craiova, se vor disputa la 17 şi 18 mai, a anunţat, ieri, site-ul oficial al FRF. Meciul Poli Timişoara - Astra Giurgiu va avea loc la 17 mai, de la ora 19.00, şi va fi transmis de Digisport şi Dolce Sport. În tur, Astra Giurgiu a caştigat, pe teren propriu, cu scorul de 4-1. Întalnirea FC Voluntari - CS Universitatea Craiova este programată la Chiajna, în 18 mai, de la ora 20.30, şi va fi transmisă de Sport.ro, Digisport şi Dolce Sport. în prima manşă, FC Voluntari s-a impus, în deplasare, cu scorul de 1-0. Finala Cupei Romaniei se va disputa la 27 mai, pe stadionul Ilie Oană din Ploieşti.



Brazilia, campioană mondială pe plajă



Echipa naţională de fotbal pe plajă a Braziliei a caştigat pentru a cincea oară titlul mondial, după ce a învins, duminică, la Nassau (Bahamas), cu scorul de 6-0, reprezentativa statului Tahiti, în finala competiţiei. Golurile învingătorilor au fost marcate de Mauricinho - 2, Datinha, Catarino şi Daniel - 2. Brazilia a mai caştigat titlul mondial în 2006, 2007, 2008 şi 2009. În finala mică, reprezentativa Iranului a trecut, cu scorul de 5-3, de formaţia Italiei. Golurile iranienilor au fost marcate de Ahmadzadeh - 3, Mokhtari şi Mesigar, în timp ce pentru italieni au înscris Gori - 2 şi Ramacciotti. Cel mai bun jucător al turneului a fost desemnat iranianul Mohammad Ahmadzadeh, iar italianul Gabriele Gori a caştigat titlul de golgheter cu 17 reuşite.

Fury, furios pe UKAD



Pugilistul britanic Tyson Fury, fostul campion mondial al greilor, spune că este nevinovat în ceea ce priveşte acuzaţia de dopaj şi susţine că este hărţuit de Agenţia britanică antidoping (UKAD). Fury a fost acuzat de UKAD că s-a dopat în iunie 2016, avocaţii acestuia afirmand însă că vor acţiona în instanţă Agenţia deoarece testele antidoping date de pugilist în martie şi mai 2015 au demonstrat contrariul. ''Nu am luat droguri în viaţa mea. Aceşti oameni pot spune ce vor, eu însă îi voi da în judecată pentru tot ceea ce mi-au făcut. Am fost testat de 50-60 de ori, uneori de trei ori pe săptămană, sange şi urină chiar şi înainte de lupta cu Kliciko. Dacă eram depistat pozitiv, de ce nu mi s-a interzis să boxez cu Kliciko? M-am întalnit cu oficiali ai UKAD care mi-au spus atunci că nu am de ce să-mi fac probleme, pentru ca după un an şi ceva să-mi retragă licenţa'', a spus Fury, care a adăugat că se simte hărţuit de UKAD. Tyson Fury a decis să acţioneze în justiţie Agenţia antidoping din Marea Britanie (UKAD), ca urmare a acuzaţiilor conform cărora ar fi utilizat substanţe pentru îmbunătăţirea performanţelor sportive.



Din nou, Kanté



Mijlocaşul francez al echipei Chelsea Londra, N'Golo Kanté, a fost desemnat şi de jurnaliştii englezi cel mai bun jucător al sezonului în Premier League, după ce în urmă cu două săptămani a primit aceeaşi recompensă din partea Asociaţiei Fotbaliştilor Profesionişti din Anglia. "Este o onoare foarte mare să primesc acest premiu pe care vreau să-l împart cu colegii mei de la Chelsea", a declarat Kanté. Internaţionalul francez în varstă de 26 de ani îi succede atacantului Jamie Vardy, care în sezonul precedent a caştigat titlul cu Leicester City. N'Golo Kanté a fost desemnat, la 23 aprilie, cel mai bun jucător al sezonului în Premier League de Asociaţiei Fotbaliştilor Profesionişti din Anglia.



Tehnologia video a debutat în Brazilia



Tehnologia video pentru arbitraj, folosită pentru prima oară în Brazilia la un meci oficial, a debutat cu un penalty acordat clubului Salgueiro în meciul din deplasare cu Sport Club Recife, din prima manşă a finalei campionatului statal Pernambuco. Salgueiro a profitat de o decizie de arbitraj luată în baza tehnologiei video şi a încheiat la egalitate, 1-1, avand nevoie de o victorie la orice scor în meciul retur, de pe teren propriu, pentru a-şi adjudeca titlul.

Pericles Bassols, arbitrul video care a operat imaginile dintr-o cabină de la marginea terenului, a intervenit în min. 45^3 al reprizei secunde a meciului disputat pe stadionul Ilha do Retiro din Recife, cand centralul Jose Woshington a decis să-l consulte asupra acordării penalty-ului.

După ce a examinat imaginile fazei în care mijlocaşul Toty de la Salgueiro a căzut în suprafaţa de pedeapsă la o ciocnire cu jucătorii de la Sport, Bassols a susţinut că a fost fault şi a recomandat pedeapsa maximă, care a fost confirmată de central. La opt minute după comiterea faultului şi evaluarea imaginilor, Jean Carlos a transformat penalty-ul şi a adus egalarea pentru Salgueiro după ce Sport Club Recife marcase în min. 27 al primei reprize.



Finanţele de la FIFA



Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a afirmat luni că finanţele instanţei internaţionale a fotbalului sunt "extrem de solide", în ciuda pierderilor de 69 de milioane de dolari (374 milioane euro), înregistrate în acest an. "Contrar a ceea ce anumite persoane încearcă să scrie sau să spună, finanţele FIFA sunt extrem de solide", a declarat Infantino într-un discurs în faţa Congresului Confederaţiei asiatice de fotbal (AFC), care are loc la Manama, capitala Bahrainului. "Este normal ca FIFA să înregistreze pierderi timp de trei ani, iar apoi caştiguri în anii de Cupă Mondială. în acest mod a funcţionat modelul nostru economic", a adăugat elveţianul. Gianni Infantino a avut această luare de poziţie la o zi după anunţarea acordului cu compania Qatar Airways, care devine sponsorul FIFA pentru Cupele Mondiale din 2018 şi 2022. Forul fotbalistic mondial s-a confruntat cu dificultăţi în găsirea de sponsori după scandalurile de corupţie care au lovit organizaţia începand din 2015.