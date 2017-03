Prima bombă la Indian Wells: Serena s-a retras!

Publicat de Ziarul de Vrancea 28 vizualizari

Angelique Kerber nu a lipsit mult din fruntea ierarhiei

Americanca s-a accidentat la genunchi, la fel ca şi Simona Halep săptămana trecută şi va pierde primul loc în topul WTA * Patricia Ţig a avansat pe tabloul principal, iar Marius Copil este pe-aproapte

Nici nu a început propriu zis turneul WTA de la Indian Wells şi s-a înregistrat prima bombă: Serena Williams a declarat forfait. Jucătoarea numărul 1 a lumii a anunţat că nu va participa la turneele de la Indian Wells şi Miami, din cauza unei accidentări la genunchiul stang, informează site-ul oficial al WTA. "Din păcate trebuie să mă retrag de la Indian Wells şi Miami. Sunt dezamăgită că nu voi putea fi prezentă la cele două turnee, dar nu am putut să mă antrenez din cauza genunchiului. Voi continua să fiu pozitivă şi abia aştept să revin", a declarat Williams.Serena, în varstă de 35 de ani, nu a mai jucat de la finala caştigată la Australian Open, la sfarşitul lunii ianuarie. În urma acestei retrageri au intervenit cateva permutări ale capilor de serie, astfel că Simona Halep, favorită 4, ar putea să o întalnească în sferturile de finală pe Madison Keys (SUA), cap de serie numărul 9, şi nu pe Dominika Cibulkova (Slovacia), a cincea favorită a competiţiei. În locul Serenei, a fost admisă pe tabloul principal rusoaica Evghenia Rodina (83 WTA), în calitate de lucky loser.

Această nouă indisponibilitate o costă pe Serena primul loc în ierarhia mondială, pe care îl recuperase după succesul de la Melbourne, în detrimentul germanei Angelique Kerber. Kerber va reveni pe locul 1 la 20 martie, după încheierea turneului de la Indian Wells şi îşi va păstra poziţia cel puţin pană la 2 aprilie, cand se termină competiţia de la Miami. Astfel, Kerber va ajunge la 22 de săptămani în fruntea clasamentului WTA şi le va depăşi în această ierarhie pe Maria Şarapova (21 de săptămani), Tracy Austin (21 de săptămani) şi Kim Clijsters (20 de săptămani). Jucătoarea germană în varstă de 28 de ani a ocupat pentru prima dată locul 1 la 12 septembrie 2016, după ce a caştigat US Open, dar a pierdut această poziţie la sfarşitul lunii ianuarie, după ce Serena Williams s-a impus la Australian Open.

O veste foarte bună a venit din calificări: Patricia Ţig (99 WTA) s-a calificat pe tabloul principal, învingand-o cu 7-5, 6-0, pe Julia Boserup (SUA, 97 WTA), după 77 de minute de joc. În primul tur de pe tabloul principal, Patricia Maria ţig o va întalni pe columbianca Mariana Duque (112 WTA), venită şi ea din calificări, după ce a trecut de jucătoarea elenă Maria Sakkari (84). Patricia şi Mariana s-au întalnit de trei ori în carieră, numai în calificări, scorul fiind 2-1 pentru romancă. Patricia a caştigat primele două partide: 7-5, 7-6 în 2014, la Monterrey şi 6-1, 7-5 în 2015 la Irapuato, ultima partidă, disputată în acelaşi an la Medellin, s-a încheiat cu victoria sud-americani cu 7-6, 6-2.

La Indian Wells, turneul feminin, sunt cinci romance, cu tot cu Patricia. Simona Halep şi Irina Begu sunt calificate direct în turul II. Simona va juca împotriva învingătoarei meciului dintre croata Dona Vekic şi americanca Alison Riske, iar Irina se va confrunta cu caştigătoarea partidei dintre americanca Louise Chirico şi italianca Francesca Schiavone, venită din calificări. Celelalte două romance, Sorana Cîrstea şi Monica Niculescu, au fost adversare, azi noapte în runda inaugurală. Învingătoarea dintre ele va urma să se confrunte cu elveţianca Timea Bacsinszki. La dublu, Monica Niculescu şi Raluca Olaru ar putea fi adversare în turul II, însă nu e simplu. Monica, împreună cu americanca Christina McHale se confruntă în primul tur cu echipa favorită nr. 1, Betthanie Sands / Lucie Safarova (SUA / Cehia). Raluca Olaru şi partenera ei stabilă, ucraineanca Olga Savciuk au şi ele meci greu cu pereachea Kiki Bertens / Johana Larsson (Olanda / Suedia).



În turneul masculin de calificări, Marius Copil (111 ATP) l-a învins în primul tur pe cehul Lukas Rosol (155) scor 7-6, 6-2, în 68 de minute. Arădeanul a reuşit nu mai puţin de 14 aşi în acest meci în care nu i-a permis adversarului să îşi creeze nici măcar o minge de break. Rosol caştigase primul duel cu Copil, în 2011, în Cupa Davis, cu 6-4, 7-6. În ultimul tur al calificărilor, Marius Copil îl va întalni pe americanul Denis Kudla (119 ATP) care a trecut, cu scorul de 6-3, 6-3, de ungurul Marton Fucsovics, poziţia 144 în clasamentul mondial.