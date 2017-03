Grozavu, ţinut în braţe de club

Publicat de Ziarul de Vrancea 28 vizualizari

Cătălin Golofca (stanga) victima nervilor lui Grozavu

ntrenorul de la FC Botoşani a demisionat în urma lovirii Golofca, dar conducătorii clubului vor să-l convingă să mai rămană * FRF somează LPF să ia măsuri în acest caz

Finanţatorul FC Botoşani, Valeriu Iftime, a declarat, ieri, că antrenorul Leo Grozavu a demisionat după ce l-a lovit pe jucătorul Cătălin Golofca, precizand că nu a fost de acord deocamdată cu plecarea tehnicianului. Grozavu a primit un timp de gandire şi nu va sta pe bancă la meciul cu Poli Timişoara, din prima etapă a play-out-ului. "E clar că Leo pleacă şi nu va fi vineri pe bancă, dar vom vedea săptămana viitoare. Deocamdată avem un antrenor secund care conduce echipa. I-am spus lui Leo să-şi ia 2-3 zile de vacanţă şi apoi discutăm. Cu Leo Grozavu antrenor i-am adus pe Ngadeu şi Cabrera, iar apoi i-am vandut mai departe. Dacă fotbaliştii îl mai vor, atunci Leo va rămane la echipă. Aşteptăm şi reacţia publicului la meciul de vineri. Nu încurajez violenţa şi gesturile astea primitive, dar vreau să construiesc la Botoşani. Poate fi interpretat că FC Botoşani este un club care tolerează astfel de gesturi. Fecare om poate greşi şi fiecare are dreptul la a doua şansă. Eu am nevoie de Grozavu ca antrenor, echipa joacă bine cu el. E clar că gestul lui ne aduce un prejudiciu de imagine, dar trebuie să luăm măsuri ca asemenea lucruri să nu se mai întample la Botoşani", a spus Iftime, la Digi Sport. Referitor la faptul că jucătorul lovit nu mai doreşte să lucreze cu Grozavu, Iftime a afirmat: "Nu cred că Golofca este atat de radical. Golofca dacă este un copil deştept va juca şi cu Leo Grozavu şi fără. Am nevoie de stabilitate la club şi de o filozofie pe termen lung. A fost un incident extrem de neplăcut, greu de judecat. Ne delitimăm de gestul reprobabil făcut de Grozavu, dar el este un antrenor foarte bun."Echipa Astra Giurgiu a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, formaţia FC Botoşani, în ultima etapă a sezonului regulat din Liga I.

Aseară, FRF a luat atitudine în cazul Grozavu şi a criticat pasivitatea LPF în acest caz: “Federaţia Romană de Fotbal îşi manifestă dezaprobarea faţă de comportamentul antrenorului formaţiei FC Botoşani, domnul Leontin Grozavu, cel care, aşa cum reiese din imaginile surprinse de camerele de filmat, l-a lovit pe jucătorul propriei echipe, Cătălin Golofca. Federaţia Romană de Fotbal aşteaptă pană la finalul zilei de vineri, 10 martie, un punct de vedere oficial în acest caz din partea Ligii Profesioniste de Fotbal, forul care organizează Liga I. În cazul în care acest punct de vedere oficial nu va fi făcut public, FRF îşi rezervă dreptul de a sesiza Comisia de Disciplină şi Etică”, se arată într-un comunicat pe site-ul oficial al FRF.