Soldaţii lui Christoph Daum

Publicat de Ziarul de Vrancea 30 vizualizari

Sergiu Hanca (dreapta, în duel cu Sato de la Iaşi) se află la prima convocare la echipa naţională

Selecţionerul german al naţionalei şi-a stabilit lotul pentru meciul cu Danemarca, explicandu-şi opţiunile în mod public pe site-ul FRF Selecţionerul reprezentativei Romaniei, Christoph Daum, a anunaţat, luni, lotul pentru meciul cu Danemarca, din preliminariile CM de fotbal * printre surprize aflandu-se mijlocaşii Budescu şi Hanca, precum şi atacantul Alibec.

Mai mult decat atat, Daum şi-a justificat opţiunile într-un clip video postat pe site-ul oficial al Federaţiei Romane de Fotbal: "Cred că am făcut cea mai bună selecţie pentru echipa naţională a Romaniei pe care o puteam face la acest moment. Cred că avem în lot un mix de experienţă, fotbalişti care îşi asumă responsabilităţi, şi jucători tineri, talentaţi, care şi-au demonstrat calităţile. Deci este o combinaţie bună şi vom fi uniţi pentru acest meci cu Danemarca. Iar jucătorii de pe lista adiţională trebuie să fie motivaţi pentru că au uşa deschisă", a spus Daum.

Tehnicianul a menţionat că portarul Costel Pantilimon are unele probleme fizice, dar va fi apt pană la ora meciului cu Danemarca. De asemenea, el consideră că Vlad Chiricheş poate ajuta naţionala, chiar dacă nu evoluează meci de meci la Napoli. "La capitolul defensiv nu avem surprize. Îl avem pe Săpunaru, apoi pe Chiricheş, chiar dacă nu joacă meci de meci pentru Napoli, dar îl ştim şi mereu cand am apelat la el a dat 100 la sută. Este un fotbalist pe care te poţi baza, iar noi avem încredere în el. Iar Toşca a făcut un pas important în faţă. L-am urmărit în Spania, am fost acolo, am discutat cu el şi e plin de încredere. Credem că poate aduce un plus echipei naţionale. Romario Benzar nu mai este o surpriză că va fi alături de noi. La Viitorul sunt mulţi jucători interesanţi pentru noi", a afirmat el. Daum se bazează pe experienţa lui Mihai Pintilii în meciul cu Danemarca: "Poate că ar putea fi considerată neaşteptată convocarea lui Mihai Pintilii, dar l-am urmărit, chiar şi în cantonament, şi am văzut că este un lider. Poate oferi un plus echipei pe teren şi în afara lui, datorită experienţei pe care o are". În acelaşi timp, Constantin Budescu şi Sergiu Hanca sunt fotbalişti care merită să fie în lotul primei reprezentative în opinia selecţionerului. "Sunt cateva nume noi la mijlocul terenului. Unul este Budescu. Consider că merită convocarea datorită evoluţiilor sale. Această convocare trebuie să îl motiveze şi să continue la un nivel ridicat de performanţă. L-am urmărit în ultima perioadă şi pe Sergiu Hanca de la Dinamo şi a avut prestaţii bune. I-am chemat pe aceşti jucători pentru a-i cunoaşte mai bine şi să aflu mai multe despre ei pentru că nu îi cunosc personal atat de bine. Dar Sergiu Hanca a făcut o treabă fantastică pentru Dinamo în ultima perioadă", a precizat Daum.

Antrenorul german îl vrea în lot pe Adrian Popa, chiar dacă nu prea a jucat la noua sa echipă, Reading, iar cu Andrei Ivan a declarat că îşi propune să discute mai mult. Deşi au fost convocaţi la ultimele acţiuni ale primei reprezentative, jucătorii Steliano Filip şi Ovidiu Hoban se află acum doar pe lista adiţională a tehnicianului, putand fi selecţionaţi în cazul unor probleme medicale ale altor fotbalişti. Adrian Stoian, jucător cu un singur meci la prima reprezentativă, în 2013, se află şi el pe lista adiţională. "O altă surpriză poate fi Adrian Stoian de la Crotone, dar nu şi pentru mine. Traversează o perioadă foarte bună în Italia şi pentru mine este doar o perioadă de timp pană cand va fi la echipa naţională. Iar acest lucru ar trebui să fie o motivaţie în plus pentru el să continue aşa pentru că are uşa deschisă la prima reprezentativă", a afirmat Daum.



Lotul convocat de Daum



Portari: Tătăruşanu, Pantilimon, Lung

Fundaşi: Săpunaru, Chiricheş, Toşca, Grigore, Moţi, Latovlevici, Benzar

Mijlocaşi: Marin, Prepeliţă, Pintilii, Bicfalvi, Stanciu, Chipciu, Popa,Rotariu, Budescu, Hanca

Atacanţi: Stancu, Alibec, Keşeru, Ivan.