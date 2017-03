Liga de minifotbal AutoVip a debutat cu goluri multe

Publicat de Dan Chiriac 30 vizualizari

Progresul este cea mai nouă apariție în liga de minifotbal

AS United rămâne cu maximum de puncte, cel puțin până la derby-ul din runda viitoare cu Sanorom Bolotești

Competiția destinata minifotbaliștilor amatori s-a reluat la baza sportivă La Castel cu jocurile etapei a-XIII-a. Primele 3 echipe clasate în Ligă, au debutat cu victorii scontate, rezultatele surpriză fiind consemnate prin victoriile echipelor Progresul și Flux AS. Lidera Ligii, AS United Focșani, a debutat cu o nouă victorie după 4-2 cu Casa Panciu. Formația pregătită de Rodinel Stan a bifat a-13-a victorie consecutivă în campionat, păstrînd un avans de 8 puncte fața de ACS Mausoleul Mărășești. În pauza competițională, liderul a reușit legitimarea lui Dorinel Popa, fost jucător de Liga 1.Ocupanta locului secund, ACS, a debutat în forță câștigând cu 4-0 întalnirea cu Pamiro Construct. Tinerii din Mărășești rămân în luptă directă cu campioana en-titre Sanorom Bolotești, învingătoare cu ultima clasată, pentru poziția secundă în Ligă. În derby-ul etapei,Flux AS a învins cu emoții pe final, Viitorul Cîmpineanca. Cu această victorie, Flux-ul a rămas în cărți pentru calificarea în Final Four, apropiindu-se la numai 2 puncte de locul 4, ocupat de Viitorul. Progresul Focsani a debutat cu o victorie muncită, 3-2 cu Pantzer Vidra, golul victoriei fiind reușit la ultima fază a jocului.

Rezultatele și marcatorii etapei :

AS United - Casa Panciu 4-2 (3-0) Au marcat Cosmin Pasăre 2,Cristian Bîra, Ionuț Olaru respectiv Gheorghe Popa 2.

Flux AS - Viitorul Cîmpineanca 3-2 (3-0) Au marcat Iulian Niță, Ștefan Lupu, Alexandru Duca respectiv Cristian Căldăraru, Costel Chiriță.

ACS Mausoleul - Pamiro Construct 4-0 (2-0) Au marcat Ciprian Isac 2, Dănuț Docan, Georgian Dima.

Pantezer Vidra - Progresul Focșani 2-3 (1-2) Au marcat Victor Melinte, Adrian Butuc respectiv Lucian Dediu 2, Alexandru Barbu.

Sir Alexander Pub - Sanorom Bolotești 0-5 (0-2) Au marcat Iulian Negoescu 3, Răzvan Crăciun, Ionuț Manu. În clasament conduce AS United cu 39 puncte, urmată de ACS Mausoleul 31, Sanorom Bolotești 28, Viitorul Cîmpineanca 20, Flux AS 18, Casa Panciu 18, Pantzer Vidra 15, Pamiro Construct 14, Progresul 7 și Sir Alexander Pub 1punct. Etapa viitoare programează jocurile : Casa Panciu-Pamiro Construct, ACS Mausoleul-Flux AS, Viitorul Cîmpineanca-Pantzer, Progresul-Sir Alexander Pub și derby-ul,Sanorom Bolotești - AS United. (Dan CHIRIAC)