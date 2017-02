Meci capital, cu Rusia

Publicat de Ziarul de Vrancea 33 vizualizari

Rugbiştii tricolori vor să-şi recaştige capitalul de încredere sambătă la Soci

Căpitanul naţionalei de rugby a Romaniei, Mihai Macovei, spune că meciul de sambătă, contra Rusiei, de la Soci, din etapa a treia a REC, va fi unul dificil, dar subliniază că ''Stejarii'' vor trebui să demonstreze, prin jocul pe care-l vor face, că nivelul lor este peste ceea ce au arătat în primele două confruntări. ''Vreau să ajut echipa cat pot eu de mult şi să avem rezultate mai bune. Asta ar trebui să ne motiveze mai mult după cele două meciuri nu foarte bune pe care le-am făcut, înfrangerea cu Germania şi partida cu Spania. Sper să vină la fiecare o motivare în plus şi să demonstrăm, în meciul cu Rusia, că echipa Romaniei nu este cea din primele două partide. Totdeauna am avut un meci strans cu Rusia, chiar dacă a fost aici sau la ei. Cu siguranţă o să ne pună probleme, mai ales că jucăm la ei acasă. Este o echipă bună, o echipă masivă, o echipă care-şi doreşte să meargă la Cupa Mondială. Pentru noi e cam ultimul ceas, dacă nu batem în Rusia nu ştiu ce şanse ne vor mai rămane pentru calificare. Sper din tot sufletul ca băieţii să realizeze că ar fi momentul în care să demonstrăm ceea ce trebuie să demonstrăm'', a spus Macovei, potrivit FRR. Revenit la echipă după o absenţă de aproape un an, Macovei a spus, în ceea ce priveşte lotul actual, că sunt şi mulţi jucători tineri, sunt şi jucători străini, dar că este necesar ca toţi să toţi să conştientizeze faptul că au venit la echipa naţională, nu la o echipă de club, şi să reprezinte tricolorul cu mandrie.

La randul său, vicepreşedintele FRR, Haralambie Dumitraş, a precizat că întalnirea cu Rusia va fi una decisivă în privinţa calificării la CM. ''Este un meci capital, cred eu că echipa este pregătită să-şi recaştige capitalul de încredere. Nu ne-am recaştigat încă jocul nostru din toamnă şi cred că cel mai important lucru pentru meciul cu Rusia este să ne regăsim reperele, aceeaşi încredere, aceeaşi dăruire şi atunci vom reuşi o mare performanţă. Totul începe cu înaintarea, pentru a fi o maşină de caştigat baloane. începand de aici, atat timp cat îi vom ţine sub presiune, îi vom face să greşească, vom acumula puncte, vom marca puncte, vom căpăta încredere şi atunci vom reuşi să creăm acel moment în care ruşii nu vor mai avea nicio speranţă. în acest moment toată lumea a înţeles că nu există decat o singură direcţie, victorie la fiecare meci şi trebuie să confirmăm acest lucru. Soarta este în mainile noastre, nu trebuie să rămanem la mana celorlalte echipe, iar asta trece numai prin victorie'', a spus Dumitraş, conform sursei citate. Naţionala Romaniei va pleca spre Soci vineri. meciul fiind programat sambătă, de la ora 15,00 (ora Romaniei).