Întăriri serioase la Comisia Tehnică

Marcel Răducanu va veni din Germania doar la şedinţe

Marcel Răducanu, Ionel Augustin şi Ţiţi Dumitriu vor activa la FRF sub comanda lui Mihai Stoichiţă

Fostul internaţional Marcel Răducanu şi-a dat acceptul de a face parte din Comisia Tehnică a Federaţiei Romane de Fotbal, urmand să vină din Germania la Bucureşti în fiecare lună pentru a participa la şedinţe, a anunţat directorul tehnic, Mihai Stoichiţă. Funcţia de preşedinte de onoare a comisiei i-a fost oferită lui Emerich Ienei, de la care Stoichiţă încă aşteaptă un răspuns. “Componenţa comisiei este formată din trei sectoare, angajaţi ai federaţiei, membri externi şi cei din administraţie, Vlad Munteanu, Marcel Puşcaş, Andrei Vochin şi Vlad Ungureanu. Ceilalţi membri sunt Sandu Tăbarcă, Ionuţ Badea, Aurel Ţicleanu, Gheorghiţă Geolgău, Christos Papadopulos, Miodrag Belodedici, Jean Vlădoiu, Dumitru Moraru, Ciprian Paraschiv. Dintre membrii externi care au acceptat să facă parte sunt Mihai Ianovschi, Ionel Augustin, Dumitru Dumitriu şi Marcel Răducanu, producător de talente în zona Dortmundului. Trei zile pe lună va veni în Romania. Suntem colegi de generaţie şi am reuşit să-l convingem să facă parte din această comisie. I-am propus şi domnul Emerich Ienei să fie preşedintele de onoare al acestei comisii, aşteptăm un răspuns. Am fi onoraţi să avem printre noi figuri importante ale fotbalului romanesc”, a declarat Stoicnhiţă la finalul şedinţei Comitetului Executiv al FRF.

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, şi-a dorit ca din comisie să facă parte antrenori cu experienţă la nivelul de copii şi juniori: “S-a aprobat noua componenţă a comisiei tehnice, a fost prima şedinţă a domnului Mihai Stoichiţă din postura de director tehnic şi de preşedinte al Comisiei Tehnice. Ne-am dorit să avem la un loc antrenori cu mare experienţă, care au pregătit jucători de mare anvergură, care s-au implicat la nivel de copii şi juniori. Am dorit să apelăm la persoane din generaţii diferrite, care au făcut performanţe în Romania. Componenţa nu este una închisă, putem apela şi la alte persoane”.

Mihai Stoichiţă a criticat modul de aplicare a tehnicilor de perfecţionare a copiilor şi juniorilor, spunand că fotbalul trebuie să revină pe teren, nu în birouri. “Eu am spus, cam trebuie să mutăm fotbalul din birouri, înapoi pe teren. Se pare că în ultima vreme a fost în sens invers, mai mult l-am discutat, l-am jucat pe computer, iar educaţia copilului în sine s-a cam mutat în birou. Îmi dau seama că munca nu va fi uşoară, suntem puţini cam adormiţi în zona asta, şi trebuie să fim atenţi cum educăm copii”, a mai spus Stoichiţă. În cadrul şedinţei Comitetului Executiv s-a discutat şi pe marginea propunerilor făcute de compania olandeză Hypercube pentru modificarea sistemului competiţional.

“Ne aflăm în faza a treia a proiectului realizat cu Hypercube, am discutat să avem întalniri cu reprezentanţii LPF şi cu reprezentanţi ai Ligii a II-a, pentru a discuta concret de formatele competiţionale pe care le putem aborda”, a mai spus Răzvan Burleanu.