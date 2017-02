Cainii ţin cu Steaua

Publicat de Ziarul de Vrancea 52 vizualizari

Craiovenii speră să dea lovitura şi să-şi asigure intrarea în play-off

Dinamo - CSU Craiova este derbiul penultimei etape din sezonul regulat * echipa lui Gigi Becali poate ajuta Dinamo să intre în play-off, dacă bate la Mediaş

Două etape şi o restanţă ne mai despart de finalul sezonului regulat, a cărui problemă principală e să despartă apele limpezi ale play-off-ului de cele învolburate ale play-out-ului. Restul, campioană, reprezentante în Europa, retrogradate la baraj sau direct, este de-acum problema fazei finale care va fi şi mai acerbă după înjumătăţirea punctelor. Rezultatele ultimei etape nu au schimbat prea mult situaţia: doar primele două clasate, adică FC Viitorul şi Steaua, sunt virtual calificate în play-off, în rest se dau lupte grele. Şi din acest punct de vedere, meciul cheie este Dinamo – CSU Craiova. S-a spus şi am spus-o şi noi de foarte multe ori că echipa din Bănie are motivaţii speciale în întalnirile cu ex-granzii Capitalei, însă Craiova asta nouă arată că se cam taie tocmai în faţa acestor motivaţii speciale. Ultima dată, în faţa Stelei becaliene, cand a fost ajutată involuntar de Tamaş şi tot a plecat învinsă. Zlatinski trage formidabil din punctul de pedeapsă, dar tocmai atunci cand e miza mai mare, dă în portar, iar gafele din apărare au adus o victorie becalienilor care nu o prea meritau. De partea cealaltă, Dinamo a simţit un suflu nou la echipă, odată cu venirea lui Cosmin Contra, dar a fost şi ea ajutată de şansă, în meciul cu Botoşani, echipă care şi-a jucat luni, practic, ultima şansă la play-off. Culmea ironiei este că Dinamo poate primi un ajutor nesperat chiar din partea rivalei de moarte, dacă Steaua caştigă la Mediaş. Şi n-ar fi exclus, deoarece elevii lui Reghecampf stau bine cu moralul după succesul din Oltenia, iar Gaz Metan Mediaş, în insolvenţă, fără goleadorii Llullaku şi Axente şi cu un Eric care se ia la concurs de greutate cu antrenorul Pustai, pare un pic resemnată. De doi bani speranţe se vand la Voluntari şi Botoşani, deşi ambele au meciuri relativ lejere în etapa de astăzi, ba chiar şi la Iaşi, unde vine un adversar redutabil, CFR Cluj, nici el calificat încă în faza superioară, iar Astra Giurgiu are nevoie de punctele de la Chiajna şi din restanţa din Copou pentru a spera. Cam complicate sunt calculele, singurul meci fără implicaţii în “cestiune” fiind FC Viitorul – ACS Poli Timişoara.





Programul etapei a XXV-a



Vineri: ASA – FC Voluntari (ora 20:30)

Sambătă: FC Viitorul – ACS Poli Timişoara (15:00), Dinamo – CSU Craiova (20:30)

Duminică: FC Botoşani – Pandurii Targu Jiu (13:30), Gaz Metan Mediaş - Steaua (20:30).

Luni: Concordia Chiajna – Astra Giurgiu (18:00), FCM Poli Iaşi – CFR Cluj (20:30).









Clasament



1. Viitorul 24 15 3 6 34-21 48 (^12)

2. Steaua 24 13 6 5 32-20 45 (^9)

3. Craiova 24 12 4 8 34-24 40 (^4)

4.Mediaş 24 10 8 6 35-25 38 (^2)

5. CFR 24 12 7 5 39-22 37 (^7)

6. Dinamo 24 10 5 9 36-32 35 (-1)

7. Astra 23 10 5 8 23-25 35 (-1)

8. Botoşani 24 8 5 11 27-27 29 (-7)

9. Voluntari 24 8 5 11 30-36 29 (-7)

10. Iaşi 23 7 5 11 24-26 26 (-7)

11. Chiajna 24 6 6 12 15-28 24 (-12)

12. Pandurii 24 6 7 11 23-37 19 (-11)

13. Timiş. 24 7 6 11 24-36 13 (-9)

14. ASA 24 5 4 15 19-36 10 (-17)





Echipe penalizate: CFR Cluj, Pandurii (6 p), ASA Targu Mureş (9 p), Poli Timişoara (14 p).