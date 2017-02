MOZAIC STIRI SPORTIVE: S-a dus şi Cadanţu

Publicat de Ziarul de Vrancea 55 vizualizari

Ultima prezenţă romanească în turneele de tenis ale săptămanii, Alexandra Cadanţu, a părăsit şi ea turneul de 250.000 de dolari de la Budapesta

Perechea Cadanţu/Nicola Geuer (Romania/Germania) a fost eliminată de cuplul Hsieh Su Wei / Oksana Kalaşnikova (Taiwan/Georgia), scor 1-6, 6-7. Cadanţu şi Geuer au condus cu 4-2 în tiebreak-ul setului al doilea, dar l-au cedat cu 5-7. Tot la Budapesta, în optimile turneului de simplu s-au înregistrat rezultatele: Yanina Wickmayer (Belgia) – Irina Hromaceva (Rusia) 6-4, 6-2; Carina Witthöft (Germania) – Irina Falconi (SUA) 7-6, 6-3; Timea Babos (Ungaria) – Anna Blinkova (Rusia) 6-3, 6-2. La Dubai, în sferturile de finală: Anastassja Sevastova (Letonia) – Wang Qiang (China) 6-4, 7-5; Elina Svitolina (Ucraina) – Lauren Davis (SUA) 6-0, 6-4; Caroline Wozniacki (Danemarca) – Catherine Bellis (SUA) 6-3, 6-2.

Bute a trecut cantarul

Pugilistul Lucian Bute a trecut, joi, la Quebec, cantarul oficial pentru meciul cu boxerul columbian Eleider Alvarez. Atat romanul cat şi adversarul său s-au încadrat în limita categoriei semigrea, de 79,3 kilograme. Bute a cantărit 78,7 kilograme, iar Alvarez 79,1 kilograme. Lucian Bute va reveni în ring în noaptea următoare şi va lupta cu Eleider Alvarez, într-un meci care va avea loc la Quebec. Învingătorul din acest meci va lupta apoi cu Adonis Stevenson, posibil pentru titlul WBC la categoria semigrea, la 22 sau 24 aprilie. Eleider Alvarez are 32 de ani şi este neînvins în 21 de partide la profesionişti, din care zece caştigate prin KO.

Sarazinii se bat cu ruşii

Timişoara Saracens va întalni echipa rusă Krasnîi Iar Krasnoiarsk în play-off-ul pentru calificarea în grupele Cupei Challenge la rugby, ediţia 2017-2018, informează site-ul competiţiei europene. Meciul tur va avea loc pe 1 aprilie, în Rusia, returul se va disputa pe 22 aprilie, pe stadionul ''Dan Păltinişanu''. În celălalt meci al play-off-ului, ruşii de la Enisei STM Krasnoiarsk vor juca, tot în dublă manşă, pe 2 şi 23 aprilie, cu italienii de la Mogliano Rugby. Echipele Krasnîi Iar şi Mogliano Rugby au ajuns în play-off după ce şi-au caştigat grupele de pre-calificare. În premieră, cele două echipe care se vor califica în grupe în urma partidelor de baraj vor juca o finală, pe 12 mai, la Edinburgh. Campioana Romaniei, Timişoara Saracens, a jucat şi în ediţia 2016-2017 în grupele Challenge Cup, cea de-a doua competiţie valorică europeană intercluburi, venind tot din precalificări, ocupand ultimul loc în grupa a V-a, fără nicio victorie. Adversarele ei au fost Harlequins, Stade Français şi Edinburgh Rugby.

Final de campanie pentru CSM Oradea

Campioana Romaniei la baschet masculin, CSM Oradea, a ratat calificarea în sferturile de finală ale FIBA Europe Cup, după ce a fost învinsă în deplasare, cu scorul de 82-108, de formaţia turcă Muratbey USAK Sportif, în manşa secundă a optimilor competiţiei. în tur, CSM Oradea s-a impus, pe teren propriu, cu scorul de 82-72. Miercuri, cei mai buni marcatori ai orădenilor au fost Zeno - 21 de puncte şi Mirkovic - 15 puncte. CSM Oradea a evoluat în acest sezon în Basketball Champions League (BCL), unde a disputat 18 meciuri, cu un bilanţ de nouă victorii şi nouă înfrangeri, dar s-a clasat pe locul VI în grupa B şi a ratat calificarea în faza play-off a competiţiei.

Dorinel părăseşte Irakul

Antrenorul Dorinel Munteanu a părăsit conducerea tehnică a echipei irakiene FC Zakho după mai puţin de două luni de la preluarea formaţiei. "A fost o experienţă, am întalnit alt fotbal, dar nu vreau să vorbesc nici de rău, nici de bine de decizia mea. Faptul că m-am întors spune foarte mult. La Zakho, în Kurdistan, a fost foarte mare siguranţă. problemele au fost prin Bagdad. Nu am întalnit incidente. Sigur, este diferit faţă de cum este la noi. Aşteptăm să vedem care este situaţia prin Romania, prin altă parte şi sper, prin semnalele pe care le am să plec", a declarat Munteanu, la Digi Sport. Dorinel Munteanu a preluat echipa FC Zakho la începutul acestui an. în opt etape, în care formaţia a fost condusă de antrenorul roman, Zakho nu a obţinut nicio victorie, înregistrand patru rezultate de egalitate şi patru înfrangeri.

Impresarul lui Rooney a ajuns în China

Paul Stretford, impresarul atacantului Wayne Rooney, se află în China pentru a discuta despre un eventual transfer al atacantului de la Manchester United. BBC notează că nu există garanţii de succes pentru o eventuală mutare în aceste zile, în contextul în care perioada de transferuri din China se încheie la 28 februarie. Beijing Guoan ar fi una dintre echipele care l-ar dori pe Rooney, alături de Jiangsu Suning şi Tianjin Quanjian. "Dacă Rooney merge în China, sigur va rata şansa de a mai evolua încă de şapte ori în naţionala Angliei, pentru care ar deveni cel mai selecţionat jucător. Rooney ar prefera să rămană la United, dar faptul că nu evoluează îl face să ia în considerare alte alternative", scrie BBC.Potrivit The Sun, dacă va pleca în China, Rooney va deveni cel mai bine plătit fotbalist din lume, cu un salariu săptămanal de un milion de lire sterline. Wayne Rooney este legitimat din 2004 la Manchester United şi mai are contract 18 luni. La United, Rooney caştigă 250.000 de lire sterline pe săptămană.

Valencia a înfăpuit minunea

Echipa Real Madrid a fost învinsă, miercuri, în deplasare, cu scorul de 1-2 (1-2) de formaţia FC Valencia, într-un meci restant din etapa a XVI-a a campionatului Spaniei şi a rămas cu un punct avans faţă de FC Barcelona. Golurile valencienilor au fost foarte rapide, marcate de Zaza (‘4) şi Orellana (‘9), iar Cristiano Ronaldo a redus din handicap în min. 44. În clasament conduce Real Madrid, cu 52 de puncte şi un meci mai puţin disputat, fiind urmată de FC Barcelona, cu 51 de puncte, şi FC Sevilla, cu 49 de puncte.

Meciul codaşilor

Andorra, locul 203 din 209 în clasamentul FIFA, a caştigat cu scorul de 2-0 (1-0), partida amicală disputată, în deplasare, cu San Marino, locul 202, aceasta fiind prima întalnire dintre cele două reprezentative. Pentru oaspeţi a fost a patra victorie din istoria lor, care începe în 1996, prima din 2004, cand s-au impus în faţa Macedoniei, cu scorul de 1-0, în preliminariile CM din 2006. De atunci, Andorra a disputat 86 de mecuri fără succes, dintre care 80 de înfrangeri şi sase rezultate de egalitate. La randul lor, jucătorii din San Marino au o serie de 75 de partide fără victorie (74 de înfrangeri, un egal). Ei au caştigat ultima dată tot în 2004, în faţa reprezentativei din Liechtenstein, scor 1-0 (amical). Acesta este singurul meci caştigat din istoria oficială a naţionalei San Marino, din 1990.

Budapesta a renunţat la Olimpiadă

Purtătorul de cuvant al Guvernului Ungariei, Zoltan Kovacs, a anunţat, ieri, că oraşul Budapesta îşi va retrage candidatura la organizarea Jocurilor Olimpice din 2024. Anunţul a fost făcut după o întrevedere între premierul Viktor Orban, primarul Budapestei, Istvan Tarlos, şi oficiali ai Comitetului Olimpic Ungar. Budapesta, care era considerat outsider în lupta pentru organizarea competiţiei, este al doilea oraş care renunţă la candidatură, după capitala Italiei, Roma. în cursa pentru organizarea Jocurilor Olimpice din 2024 au rămas oraşele Paris şi Los Angeles.