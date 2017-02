Cu Şumudică nu te joci!

Publicat de Ziarul de Vrancea 34 vizualizari

Astăzi, de la ora 22:05, RC Genk - Astra Giurgiu, meci retur pentru 16-mile de finală ale Ligii Europa * meciul poate fi urmărit pe Pro TV şi Dolce Sport

Ultima reprezentaţie europeană? Datele problemei converg spre această concluzie. Astra Giurgiu a realizat, în tur, un rezultat pe teren propriu în tur care nu-i conferă prima şansă în duelul cu Genk (2-2), iar echipa belgiană s-a arătat (s-o recunoaştem superioară). Nu e însă pentru prima oară cand amatorii de pronosticuri sportive s-au fript cu Astra şi, mai ales, cu Marius Şumudică. Vă mai amintiţi? În play-off-ul competiţiei, victorie în fieful “ciocănarilor” de la West Ham United. În grupe, succese pe terenurile unor formaţii considerate aprioric mai valoroase: Viktoria Plzen şi Austria Viena. Şi – nota bene – cu rezultate la fel de modeste pe teren propriu. Se pare că Astra lui Şumudică se descurcă mai bine în deplasare, decat acasă, deci nu putem băga mana în foc că exuberantul tehnician nu mai coace una. Va fi, în Belgia, un meci mult mai greu, ca de obicei: în tur, Alibec a fost mai mereu omul providenţial, dar s-a transferat la o formaţie mai slabă. Iar între Alibec şi Daniel Niculae, la momentul actual, este o mare diferenţă. Şumudică se va baza, probabil, pe acel 5-3-1 cu care a jucat mai mereu în deplasare, însă tot el a dovedit că poate schimba sistemul din mers, aşa cum a făcut în partida din campionat cu Viitorul, cand l-a urcat pe Săpunaru în linia de mijloc. Toate minunile sunt aşteptate de la Budescu, însă reuşitele lui “Sărmăluţă” pot fi anihilate de gafele propriei apărări, cum s-a întamplat în multe situaţii.

Referitor la gazdele meciului de astăzi, antrenorul Albert Stuivenberg şi jucătorii sunt optimişti, tehnicianul precizand că Genk nu va juca la 0-0, scor suficient pentru calificare. "Cand joci la 0-0 există întotdeauna pericolul să primeşti gol. Noi jucăm întotdeauna la victorie, dar desigur ne-ar avantaja şi un 0-0 sau 1-1. Am văzut la meciul tur că Astra are caţiva jucători impresionanţi. Trebuie să fim concentraţi 90 de minute, pentru că în tur, dintr-o neatenţie, am primit gol în finalul meciului. Sunt sigur că adversarul vine să caştige, noi trebuie să avem o posesie bună", a spus Stuivenberg. Fundaşul ceh Jakub Brabec a afirmat că Astra este o echipă experimentată, dar el şi colegii săi sunt pregătiţi pentru orice situaţie: "Ştim calităţile jucătorilor Astrei şi suntem pregătiţi pentru orice. Este o echipă experimentată, iar noi trebuie să fim concentraţi tot meciul. Am jucat împotriva Stelei în sezonul acesta cu Sparta Praga, în turul trei preliminar al Ligii Campionilor, iar la meciul retur am fost eliminat şi am pierdut calificarea. Nu am o amintire plăcută de la acel meci şi sper ca maine seară totul să se termine cu bine. Nu mai contează ce a fost în trecut, contează viitorul” a spus fundaşul ceh.

Formaţiile probabile



Genk: Ryan – Castagne, Brabec, Colley, Uronen – Berge, Pozuelo, Malinovski –Schrijvers, Samata, Trossard. Antrenor: Albert Stuivenberg.

Astra: Lung – Stan, Geraldo, Fabricio, Săpunaru, Moris – Lovin, Boubacar – Ioniţă, Budescu, Teixeira – Niculae. Antrenor: Marius Şumudică.

Arbitru: Serdar Gozubuyuk (Olanda)