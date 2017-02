MOZAIC STIRI SPORTIVE: Rednic a scăpat de suspendare

Publicat de Ziarul de Vrancea 38 vizualizari

Tehnicianul Mircea Rednic a scăpat de etapa de suspendare şi de amendă de 400 de euro, după ce a fost trimis în tribună la meciul pe care Mouscron l-a pierdut, scor 1-2, cu Beveren, în etapa a XXVII-a a campionatului belgian.

Comisia de Disciplină a federaţiei belgiene propusese ca Rednic să fie suspendat o etapă şi să primească o amendă de 400 de euro, după ce a protestat că arbitrul Wim Smet a acordat un penalti pentru Beveren. Însă, după ce Rednic şi oficialii de la Mouscron au fost în faţa Comisiei de Litigii, conducătorii acesteia au decis că romanul poate sta pe banca de rezerve la meciul cu Gent, de duminică seară. Mouscron a fost învinsă, pe teren propriu, cu scorul de 1-2 (1-1), de formaţia Beveren.



Prima victorie a Blajului



Echipa CS Volei Alba Blaj a caştigat, marţi, în deplasare, cu scorul de 3-0 (18, 18,17) în faţa formaţiei Dinamo Krasnodar, într-un meci contand pentru etapa a cincea a grupei B a Ligii Campionilor la volei feminin, aceasta fiind prima victorie a voleibalistelor albene din această grupă. CS Volei Alba Blaj are programat ultimul meci din grupă la 21 februarie, pe teren propriu, cu Dinamo Moscova. Pentru calificarea din această grupă luptă Dinamo Moscova şi Volero Zürich. Volei Alba are trei puncte, cu un punct mai puţin decat Krasnodar şi ocupă ultimul loc.



Rooney este gata pentru China



Internaţionalul englez Wayne Rooney este pregătit să părăsească gruparea Manchester United şi să devină cel mai bine plătit fotbalist din lume, cu un salariu săptămanal de un milion de lire sterline în China, notează The Sun. "Wayne Rooney este pregătit să o părăsească pe Manchester United pentru o mutare de 52 de milioane de lire sterline în China, care îl va face cel mai bine plătit fotbalist din lume. Atacantul va caştiga un milion de lire pe săptămană şi este pregătit de realizarea mutării înainte de încheierea perioadei de transferuri, săptămana viitoare", menţionează jurnalul englez, în ediţia de ieri. Wayne Rooney este legitimat din 2004 la Manchester United şi mai are contract 18 luni. La United, Rooney caştigă 250.000 de lire sterline pe săptămană.



Michel a preluat Rayo



Tehnicianul Michel a fost numit în locul lui Ruben Baraja, în funcţia de antrenor principal al formaţiei din Segunda Division, Rayo Vallecano, la care este legitimat fundaşul roman Răzvan Raţ, informează site-ul oficial al grupării spaniole. Miguel Angel Sanchez Muñoz, în varstă de 41 de ani, este al treilea antrenor al echipei în opt luni, Ruben Baraja a fost demis, luni, din funcţia de antrenor principal al formaţiei din Segunda Division. După disputarea a 26 de etape din liga a doua spaniolă, Rayo Vallecano se află pe locul 16, cu 28 de puncte, cu un punct mai mult decat formaţia Cordoba, aflată pe primul loc retrogradabil



Magic Johnson, şef la Lakers



Fostul baschetbalist Earvin "Magic" Johnson, în varstă de 57 de ani, a devenit, preşedinte al operaţiunilor de baschet la Los Angeles Lakers, grupare la care a fost legitimat timp de 14 sezoane. LA Lakers l-a numit pe fostul sportiv la conducere după ce l-a demis pe managerul general Mitch Kupchak. Decizia a fost luată de Jeanie Buss, preşedinte şi coproprietar al echipei, care l-a înlăturat şu pe fratele său, Jim, din funcţia de vicepreşedinte executiv însărcinat cu operaţiunile de baschet. Jim Buss are în continuare acţiuni la echipă, dar nu se va mai implica în decizii legate de personal, a precizat Jeanie Buss, Mitch Kupchak a ajutat LA Lakers să caştige de două ori NBA în 17 sezoane, dar tentativele recente de a readuce gloria echipei au eşuat. Johnson a jucat întreaga carieră în NBA la LA Lakers şi s-a retras din activitatea sportivă în 1996,. A caştigat de cinci ori titlul în NBA.



Follmann vrea să devină paralimpic



Portarul Jackson Follmann, care şi-a pierdut un picior în accidentul de avion de anul trecut în care i-au murit mai mulţi colegi de la Chapecoense, a declarat că vrea să continue să joace fotbal şi să ajungă să evolueze la Jocurile Paralimpice. Follmann a început să meargă folosind o proteză şi îşi doreşte să revină la o viaţă normală. "Voi fi mereu un sportiv. Voi fi mereu portarul echipei Chapecoense", a spus el la un post de televiziune din Brazilia. Follmann a vorbit şi despre accidentul din noiembrie. "Îmi amintesc cand m-am trezit. Am deschis ochii. Era foarte întuneric şi frig. Tremuram. Am strigat: «Ajutor! Nu vreau să mor». Unii dintre colegii mei, care erau încă în viaţă, au strigat şi ei. I-am auzit pe salvatori venind, spunand că sunt de la poliţia naţională. Mama a venit la spital şi mi-a vorbit. A fost greu. Am plans mult cand am deschis ochii în spital". Sportivul în varstă de 24 de ani a mai spus că se va căsători cu iubita sa, Andressa Perkovski.