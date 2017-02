Continuă minunile la Dubai

Publicat de Ziarul de Vrancea 55 vizualizari

Ekaterina Makarova, realizatoarea unei mari surprize la Dubai

Cibulkova, Muguruza şi Pliskova au fost eliminate din turneul de tenis din Emirate, iar Simona Halep are şanse de a reveni de mărţişor în circuit, tot de pe poziţia a patra * Alexandra Cadanţu, victorioasă la dublu, la Budapesta

Simona Halep, care nu participă la competiţii în această lună din cauza unei accidentări, are mari şanse de a rămane pe locul 4 WTA şi după disputarea turneului de categorie Premier 5 de la Dubai. Două jucătoare care o puteau depăşi în ierarhie au fost eliminate, iar a treia, poloneza Agnieszka Radwanska, locul 6 WTA, are nevoie să caştige turneul. Slovaca Dominika Cibulkova (5 WTA), care avea cele mai mari şansă să urce pe locul IV mondial, a fost întrecută, ieri, în turul al doilea, cu scorul de 2-6, 6-4, 2-6 de rusoaica Ekaternina Makarova (37 WTA). Spaniola Garbiñe Muguruza, locul 7 WTA şi cu şanse mai mici de a urca pe poziţia a patra, a abandonat din cauza unei accidentări, la scorul de 1-4, meciul din manşa a doua cu ucraineana Katerîna Bondarenko (79 WTA). Astfel, singura care o mai poate depăşi în clasament în urma evoluţiilor din această săptămană pe Halep este Radwanska. Poloneza, semifinalistă anul trecut la Doha, turneu ce în calendarul pe 2016 se disputa în aceeaşi perioadă, trebuie să caştige Dubai Duty Free Championships pentru a urca pe locul 4 WTA. Ea a făcut primul pas, marţi, cand a trecut, cu 6-3, 6-2, de belgianca Elise Mertens (80 WTA), venită din calificări. în optimi, Radwanska va evolua împotriva americancei de 17 ani, Catherine Bellis (70). Adolescenta americană a făcut o nouă victimă, învingand-o cu 7-5, 7-6 de germana Laura Siegemund. Dacă accidentarea la genunchi nu-i va mai pune probleme, Simona Halep va reveni pe teren la Indian Wells, competiţie Premier Mandatory care începe în 8 martie. Dacă nu coboară în această săptămană, este posibil ca Halep să ajungă tot pe locul 4 WTA în California, unde are de apărat un sfert de finală.

Seria surprizelor n-a contenit la Dubai, ultima victimă” fiind numărul 3 mondial, Karolina Pliskova, eliminată de jucătoarea franceză Kristina Mladenovic, scor 2-6, 4-6. În optimi, “Kiki” o va întalni pe chinezoaica Qiang Wang (76), învingătoare cu 6-3, 6-1 în faţa tunisiencei Ons Jabeur. Alte rezultate din turul II: Ana Konjuh (Croaţia) — Samantha Stosur (Australia) 6-4, 6-3; Lauren Davis (SUA) — Kristyna Pliskova (Cehia) 1-6, 6-1, 6-3; Elena Vesnina (Rusia) – Misaki Doi (Japonia) 6-2, 7-5; Monica Puig (Porto Rico) – Caroline Garcia (Franţa) 6-1, 4-6, 6-2; Christina McHale (SUA) – Naomi Osaka (Japonia) 6-3, 6-4; Caroline Wozniacki (Danemarca) – Viktorija Golubic (Elveţia) 6-4, 6-2; Anastassija Sevastova (Letonia) – Alison Riske (SUA) 6-2, 6-4; Peng Shuai (China) – Barbora Strycova (Cehia) 6-3, 6-2; Angelique Kerber (Germania) – Mona Barthel (Germania) 6-4, 6-3. În turneul de dublu, Irina Begu şi Raluca Olaru şi-au aflat adversarele din turul II. Irina Begu şi Daria Kasatkina (Rusia) vor întalni perechea Chang Hao Ching /Iaroslava Şvedova (China / Kazahstan), învingătoare cu 6-2, 6-4 în faţa perechii Elise Mertens / Aleksandrina Naidenova (Belgia / Bulgaria). Cuplul romano-ucrainean Raluca Olaru / Olga Savciuk se va confrunta cu echipa Abigail Spears / Katarina Srebotnik (SUA / Slovenia), care a dispus de surorile ucrainene Nadia şi Liudmîla Kicenok (6-2, 6-3).

* Venind vorba de dublu, perechea Alexandra Cadanţu/Nicola Geuer (Romania/Germania) s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Budapesta, dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari. Cele două au învins în primul tur un puternic cuplu german, Annika Beck / Carina Witthöft cu 6-2, 6-2. În sferturi, Cadanţu şi Geuer vor evolua în compania perechii învingătoare din meciul dintre Anna Blinkova/Panna Udvary (Rusia/Ungaria) şi Hsieh Su Wei /Oksana Kalaşnikova (Taiwan/Georgia). Carina Witthöft se va înfrunta astăzi în primul tur la simplu cu romanca Sorana Cîrstea. Alte rezultate de la simplu: Anna Blinkova (Rusia) – Naomi Broady (Marea Britanie) 3-6, 6-4, 6-3; Tamara Korpatsch (Germania) – Evghenia Rodina (Rusia) 6-3, 6-3; Julia Görges (Germania) – Annet Kontaveit (Estonia) 6-7, 6-3, 6-4; Aliaksandra Sasnovici (Belarus) – Kirsten Flipkens (Belgia) 4-6, 6-4, 6-1.