Medaliaţi fără să ştie - Chaunte a prins pofta de medalii

Publicat de Ziarul de Vrancea 44 vizualizari

Chaunte Howard-Lowe, medaliată după nouă ani

In urma reanalizării eşantioanelor, mulţi sportivi s-au trezit medaliaţi olimpici cu mare întarziere, chiar după ce şi-au încheiat cariera *

Întreaga ei viaţă i s-a schimbat după un mesaj primit pe Facebook. La început l-a ignorat, dar apoi atleta Chaunte Howard Lowe a aflat că a intrat în posesia medaliei de bronz la JO din 2008 de la Beijing la săritura în înălţime, după descalificarea altor trei sportive pentru dopaj. Stătea în casa ei din Florida, alături de soţ şi de fetiţa ei, lucrand la o temă pentru şcoală. Cariera olimpică i se încheiase, deci nu avea rost să se mai antreneze. Apoi a primit un mesaj pe Facebbook de la altă atletă, scrie Yahoo Sports, într-un material dedicat sportivilor care au aflat după mulţi ani că sunt medaliaţi olimpici. “Felicitări, medaliată olimpică cu bronz!”, i-a scris germana Ariane Friedrich, dar Chaunte nu a luat în seamă mesajul, pentru că mereu făcea glume cu fostele adversare. Dar apoi a venit un alt mesaj similar, de la un concurent din altă ţară. Trei atlete din 2008 au fost depistate pozitiv, după reanalizarea tarzie a rezultatelor: rusoaicele Ana Cicerova şi Elena Slesarenko (locurile III şi IV), ucraineanca Vîktoria Palamar (V). Chaunte se clasase a şasea. “Am crezut că am ajuns pe patru, dar eram pe trei. Eram atat de şocată că nu mai ştiam să socotesc. Dumnezeule, sunt a treia! Am ţipat, am sărit prin casă şi m-am uitat în jur. Cui să spun?”, a povestit sportiva. Pentru ea venise momentul visat, dar cu o întarziere de opt ani. Devenise medaliată olimpică pentru prima oară, dar nu erau microfoane şi camere de luat vederi, nu erau fani şi nici nu avea drapelul în jurul gatului, scrie Yahoo Sports. “La 32 de ani, nu mă văd mergand la altă Olimpiadă. Am văzut coechipieri cu medalii şi am acceptat că asta nu este pentru mine. Iar apoi totul s-a schimbat", a spus atunci Lowe. Chaunte Lowe mai povesteşte că ratarea podiumului i-a luat mai mult decat mandria. Bonusurile ca medaliată ar fi ajutat-o mult, dar din lipsa banilor nu a mai putut să-şi plătească chiria. A aplicat pentru 250 de job-uri, dar nu a fost chemată la niciun interviu. Lowe încă îşi aşteaptă medalia. Comitetul olimpic american i-a oferit imediat suma pentru aceasta, dar ea şi-ar dori o ceremonie, în care să i se înmaneze medalia. “Realocarea unei medalii nu este automată şi se face de la caz la caz", a afirmat un reprezentat al CIO. Chantal Lowe a participat şi la următoarele două olimpiade: locul VI la Londra în 2012, locul IV, la Rio, în 2020. Deşi nu mai voia să meargă la JO, Lowe se gandeşte la Tokyo în 2020. "De ce nu? Corpul meu încă poate", a spus ea.



Adam Nelson şi cioara din mană



Un alt atlet, Adam Nelson, a aflat după 12 ani că a obţinut aurul la aruncarea greutăţii la JO-2004, unde fusese al doilea, după ucraineanul Iuri Bilonog, suspendat apoi pentru dopaj. “Pentru mulţi sportivi, pierderea unei medalii are repercusiuni severe financiar şi emoţional", a spus Nelson, care compară medalia obţinută 12 ani mai tarziu cu un "premiu oferit pentru întreaga activitate după ce ai murit'. Adam Nelson a aflat că a devenit medaliat cu aur de la un reporter. Avea încredere în acesta, dar i-a transmis că nu crede nimic pană nu vede medalia. În 2013, a primit un email de la comitetul american, în care i s-a transmis că trebuie să returneze medalia de argint pentru a o primi pe cea de aur. A refuzat. "Nu dau nimic pană nu am medalia de aur în mană", le-a transmis Nelson. În cele din urmă a fost informat că un reprezentant al comitetului american va merge la Atlanta pentru a-i da medalia de aur. S-au întalnit la aeroport, în parcarea de la Burger King. Acolo şi-a primit medalia de aur. “A fost ciudat. Nu erau multe de spus. Am luat medalia şi m-am urcat în maşină să nu răman blocat în trafic”, a spus Nelson. Retras din activitate în 2008, Nelson spune că a trecut peste decepţia din 2004 cu ajutorul soţiei şi familiei, dar consideră că dacă ar fi fost medaliat cu aur la Atena întreaga viaţă i s-ar fi schimbat.

Şaptezeci şi şase de sportivi au fost descalificaţi de la JO din 2008 şi 89 de la cele din 2012. Pentru fani, acest lucru nu este foarte important, dar pentru un sportiv poate schimba viaţa.