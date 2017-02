A uitat Irina să caştige singură?

Publicat de Ziarul de Vrancea 1 vizualizari

Anastassja Sevastova a terminat repede cu Irinuca noastră

Begu a fost învinsă clar în primul tur al turneului de la Dubai de către letona Anastassija Sevastova, dar merge mai departe la dublu alături de Daria Kasatkina

Jucătoarea cehă Karolina Pliskova este una dintre cele mai în formă din circuitul WTA în acest început de sezon. Într-un final de turneu întarziat de la Doha, Pliskova, numărul 3 mondial, a învins-o în semifinale, cu 6-4, 4-6,6-3 pe Dominika Cibulkova (Slovacia) îndepărtand-o pe aceasta de locul 4, deţinut în continuare de Simona Halep.Apoi, în finală. Pliskova a dat de daneza Caroline Wozniacki, care a dispus cu 6-1, 6-2 de campioana olimpică, portoricana Monica Puig. În finala care a durat 80 de minute, Pliskova s-a impus cu 6-3. 6-4. În varstă de 24 de ani, Pliskova a caştigat al optulea turneu din carieră şi al doilea din acest an, după ce s-a mai impus şi la Brisbane.

* De la Doha, caravana tenisului feminin s-a mutat la Dubai, unde are loc un turneu Premier Five dotat cu premii în valoare totală de 2.666.000 de dolari. În calificări am fost reprezentaţi de Patricia Ţig, trecută în turul II după abandonul japonezei Ayumi Morita. În turul decisiv, Patricia a întalnit-o pe belgianca Elise Mertens (81 WTA), vechea noastră cunoştinţă. “Patty” s-a luptat timp de două ore şi 35 de minute, dar a pierdut cu 7-6, 3-6, 4-6, după ce a condus cu 3-1 în setul decisiv. De alfel, Patricia Ţig învinsese pe Mertens (21 ani) în 2013, la un turneu futures în Antalya, cu 6-2, 6-2, în primul tur.Însă în 2017, această belgiancă a învins toate romancele care i-au ieşit în cale: pe Monica Niculescu în finala turneului de la Hobart, pe Irina Begu în meciul de Fed Cup de la Bucureşti şi acum pe Patricia.Pe tabloul principal la Dubai a fost prezentă Irina Begu (28 WTA), care a întalnit în primul tur pe letona Anastassija Sevastova (35 WTA), cu care avea palmares echilibrat (1-1), din întalniri disputate în 2009 şi 2011. Dar Irina a cam uitat să caştige, letona impunandu-se cu 6-1, 7-5 într-o oră şi 22 de minute. Irina a avut şansa ei să reintre în meci, după ce a condus cu 4-2 în setul secund. dar n-a reuşit. În schimb, ea a trecut în turul secund la dublu. Împreună cu rusoaica Daria Kasatkina, Irina a dispus de perechea ucraineană Katerîna Bondarenko / Elina Svitolina, cu 5-7, 7-6, 10-6. Irina are şanse să se întalnească din nou cu Elise Mertens, care face echipă cu bulgăroaica Aleksandrina Naidenova. Însă cuplul belgiano-bulgar are de susţinut partida din primul tur cu echipa Chan Hao Ching / Iaroslava Şvedova (Taiwan / Kazahstan). Tot la dublu, perechea Raluca Olaru / Olga Savciuk (Romania/ Ucraina) va întalni în primul tur echipa Nao Hibino / Alicja Roskolska (Japonia / Polonia).

Rezultate din turul I, la Dubai: Wang Qiang (China) – Jelena Ostapenko (Letonia) 7-6, 6-2; Zheng Saisai (China) – Lara Arruabarrena (Spania)( 6-4, 3-6, 6-3; Caroline Garcia (Franţa) – Johanna Larsson (Suedia) 6-3, 6-3; Samantha Stosur (Australia) – Zhang Kailin (China) 6-3, 6-3; Viktorija Golubic (Elveţia) – Çagla Buyukakçay (Turcia) 6-7, 6-3; 6-2; Naomi Osaka (Japonia) – Chang Kai Chen (Taiwan) 6-2, 6-4; Ekaterina Makarova (Rusia) – Zhu Lin (China) 6-3, 6-1; Ons Jabeur (Tunisia) – Anastasia Pavliucenkova (Rusia) 7-6, 2-6, 6-4;

* Ana Bogdan (119 WTA) a trecut în turul II de calificări la Budapesta, după ce a învins-o cu 6-1, 7-5 pe jucătoarea maghiară Panna Udvardy (670), scor 6-1, 7-5. În cel de-al doilea tur, Ana o va întalni pe tanăra rusoaică Anna Blinkova (151), învingătoare cu 6-1, 6-7, 6-3 în meciul cu compatrioata ei Valeria Savinîh (365). Sorana Cîrstea este favorita nr. 4 a turneului şi va juca în primul tur cu germana Carina Witthöft, favorita principală fiind reprezentanta gazdelor, Timea Babos.

* Perechea Horia Tecău/Jean-Julien Rojer (Romania/Olanda) a fost eliminată, sambătă, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la Rotterdam (Olanda), dotat cu premii de 1.854.365 de euro. Tecău şi Rojer au fost învinşi de cuplul olandez Wesley Koolhof/Matwe Middelkoop, scor 4-6, 3-6. Meciul a durat o oră. Cuplul olandez a pierdut finala, scor 6-7, 3-6 în faţa perechii Ivan Dodig / Marcel Granollers (Croaţia / Spania).

* Perechea Alexandra Cadanţu/Cornelia Lister (Romania/Suedia), cap de serie numărul 4, a caştigat, ieri proba de dublu din cadrul turneului ITF de la Altenkirchen (Germania), cu premii totale de 25.000 de dolari. Cadanţu şi Lister au învins în finală perechea Tara Moore/Conny Perrin (Marea Britanie/Elveţia), cap de serie nr 3, scor 6-2, 3-6, 11-9. Alexandra Cadanţu a jucat la turneul din Germania şi la simplu, dar nu a trecut de turul doi. Alexandra va fi prezentă şi ea la dublu, la turneul de la Budapesta, unde va face pereche cu Nicola Geuer (Germania) şi va juca în primul tur cu perechea germană Annika Beck / Carina Witthöft.

* Jaqueline Adina Cristian (347) s-a oprit în sferturi la turneul ITF de la Surprise (SUA). După două victorii remarcabile, romanca a fost învinsă net de americanca Danielle Lao (302).