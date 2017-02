Victorie de uzură, fără bonus!

Publicat de Ziarul de Vrancea 3 vizualizari

Romania - Spania 13-3 (10-3) în etapa a II-a a Rugby Europe Championship

Reprezentativa Romaniei a învins, sambătă, pe Stadionul Arcul de Triumf, selecţionata Spaniei, cu scorul de 13-3 (10-3), într-un meci din Rugby Europe Championship, în faţa a 7.000 de spectatori. Prima repriză a fost una în care ''Stejarii'' au dominat, însă s-au lovit de o apărare solidă şi agresivă a spaniolilor, defensiva ibericilor reuşind, în mai multe randuri, să stopeze la limită acţiunile de atac ale tricolorilor. Nici partea a doua a întalnirii nu a fost foarte diferită de primele 40 de minute, existand mai multe inexactităţi în acţiunile elevilor lui Lynn Howells, cărora le-a lipsit claritatea şi precizia în fazele de joc. După ce Luke Samoa a ratat în minutul 3 o lovitură de penalitate, în minutul 15 Florin Vlaicu a reuşit un eseu, transformat tot de el. Cinci minute mai tarziu, Brad Linklater a adus primele şi singurele puncte pentru oaspeţi, prin fructificarea unei lovituri de pedeapsă, însă Vlaicu, în minutul 29, a stabilit scorul pauzei, 10-3, după ce a concretizat o altă lovitură de penalitate acordată tricolorilor. După pauză, meciul s-a transformat în unul de uzură, ''Stejarii'' încercand să desfacă, fără succes, apărarea spaniolilor, oaspeţii, la randul lor, avand cateva acţiuni mai consistente pe treisferturi, rămase însă fără niciun rezultat pe tabela de marcaj. Singurele puncte din mitanul secund au fost puse în dreptul Romaniei de acelaşi Florin Vlaicu, în minutul 57, printr-o lovitură de penalitate, Valentin Calafeteanu ratand, în minutul 71, transformarea unei penalităţi. Prin reuşitele din acest meci, Vlaicu a ajuns la un singur punct de ''borna'' de 800 de puncte marcate pentru naţională, obiectivul său declarat fiind de a ajunge la 1.000 de puncte în tricoul ''frunzei de stejar''. Fără a obţine punctul bonus ofensiv la care spera, Romania şi-a adjudecat victoria dar într-o manieră neconcludentă şi urmează să întalnească, pe 4 martie, Rusia, la Soci. ''Astăzi am obţinut o victorie importantă în economia calificării la Cupa Mondială 2019 împotriva Spaniei. Jocul şi scorul poate nu au fost la nivelul aşteptărilor suporterilor, dar pană la urmă este important că am caştigat. Sper ca stafful să găsească soluţiile necesare revenirii la nivelul de joc de anul trecut. Înfrangerea cu Germania rămane una dureroasă, dar va deveni şi mai tristă dacă nu învăţăm nimic din ea'', a scris Alin Petrache, preşedintele FR Rugby, pe contul său de facebook. Preşedintele FRR a menţionat că susţine în continuare echipa naţională şi speră la calificare.

Echipa Romaniei a jucat în următoarea alcătuire M. Lazăr, Turaşvili, A. Ursache – Poparlan, van Herden – Lucaci, Nistor, D. Lazăr – Surugiu, Luke – Shennan, Vlaicu, Umaga, Dumitru – Fercu. Rezerve au fost: Căpăţană, Pristaviţa, Ţăruş, Mureşan, Gorcioaia, Calafeteanu, Lemnaru şi Rose. În primul meci din acest an din Rugby Europe Championship, Romania a pierdut în deplasare în faţa Germaniei, scor 38-41. Celelalte rezultate din etapa a II-a a REC: Belgia – Rusia 18-25; Georgia – Germania 50-6. Clasament: 1.Georgia – 8 p; 2. Romania – 5 p; 3. Spania – 4 p; 4. Rusia – 4 p; 5. Germania – 4 p; 6. Belgia – 1 p.