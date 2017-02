Răzbunarea lui Bărboianu

Publicat de Ziarul de Vrancea 1 vizualizari

Ştefan Bărboianu a prins ură pe fosta sa echipă, Dinamo Bucureşti

Fundaşul Concordiei simte o plăcere nebună să i-o coacă patronului dinamovist Ionuţ Negoiţă, ori de cate ori îl prinde

Fundaşul Ştefan Bărboanu, dat afară de la Dinamo de acţionarul majoritar Ionuţ Negoiţă, care l-a acuzat că a aranjat un meci cu Steaua, a declarat că se bucură de faptul că fosta sa echipă va juca alături de actuala sa formaţie, în play-out-ul Ligii I. Bărboianu a fost unul dintre cei mai buni jucători ai Concordiei Chiajna în victoria obţinută, luni, cu scorul 2-1, în faţa echipei Dinamo, rezultat ce îi îndepărtează pe elevii lui Ioan Andone de play-off-ul Ligii I, cu trei etape rămase de disputat din sezonul regulat. "Îi mulţumesc lui Dumnezeu în seara aceasta pentru că e al patrulea meci de cand am plecat de la Dinamo şi reuşesc să caştig împotriva omului care m-a batjocorit, care m-a făcut să mă simt foarte urat, atat eu, cat şi familia mea. De fiecare dată cand caştig împotriva lui mă bucur enorm, mai ales după declaraţiile pe care le-a dat după meciul cu Steaua. Mă bucur că îşi menţine părerea. Mă bucur enorm pentru că suntem foarte mulţi jucători care am trecut pe la Dinamo şi am demonstrat că unii dintre noi, care am fost aruncaţi ca nişte măsele stricate, avem valoare şi nu reuşesc să ne bată şi asta ne face foarte fericiţi în această seară. Îmi pare rău pentru băieţi, însă eu am treaba mea personală şi în mare parte vor juca cu noi în play-out. Îi vom mai întalni de două ori şi vom vedea ce se va întampla. Mai au şi ei şansa lor, dar celelalte echipe au şanse mai mari să prindă play-off-ul", a declarat Bărboianu, la Dolce Sport.

În mai 2015, acţionarul FC Dinamo, Ionuţ Negoiţă, l-a acuzat pe Ştefan Bărboianu că nu şi-a apărat corect şansele într-un meci cu Steaua, pierdut cu scorul de 1-3, omul de afaceri precizand că ştie toate detaliile "trădării". După acea întalnire, Negoiţă l-a dat afară de la Dinamo pe Bărboianu. La randul său, Bărboianu l-a dat în judecată pe patronul dinamovist şi jucătorul a caştigat, la prima instanţă, daune de 100.000 de euro, pentru că Negoiţă nu şi-a putut proba acuzaţiile. Formaţia Dinamo a fost învinsă, la Chiajna, cu scorul de 1-2 (0-1), de echipa Concordia Chiajna. Dinamo a înregistrat a doua înfrangere consecutivă în Liga I, după ce etapa trecută a fost învinsă de FC Viitorul, tot cu 2-1. Pentru Dinamo a marcat Nemec, în minutul 51, iar pentru Concordia au înscris Raul Costin ('31) şi Cristescu ('80).