Necazuri fără sfarşit

Armstrong a recunoscut că s-a dopat la emisiunea lui Oprah Winfrey

Fostul mare ciclist descoperit ca dopat, Lance Armstrong, plăteşte şi acum marele său păcat * lui Armstrong i se impută o sumă uriaşă din partea guvernului federal, pentru sponsorizarea primită de la US Postal

Ministerul Justiţiei din Statele Unite solicită despăgubiri de aproape 100 milioane dolari din partea fostului star al ciclismului mondial Lance Armstrong, căzut în dizgraţie şi deposedat de titluri după ce s-a descoperit că s-a dopat pe parcursul carierei sale. Un judecător federal din Washington a deschis luni calea unui proces răsunător împotriva lui Armstrong, acuzat că a fraudat statul american, în perioada în care a fost sponsorizat de US Postal Service, serviciul public al poştei americane. Lance Armstrong a afirmat că această acţiune este una nefondată, statul nesuferind, în opinia sa, niciun prejudiciu din faptul că US Postal a fost sponsorul său în perioada în care a caştigat de şapte ori consecutiv Turul Franţei, victorii care i-au fost şterse ulterior din palmares, ca urmare a acuzaţiilor de dopaj.

Judecătorul Christopher Cooper a respins, însă, acest argument în decizia sa de 37 de pagini, estimand că problema prejudiciului suferit de statul american urmează să fie tranşată de un juriu şi de nimeni altcineva. US Postal Service a plătit peste 32 milioane dolari către Tailwind Sports Corporation, echipa ciclistă a lui Lance Armstrong, în prezent dizolvată. Floyd Landis, fostul coechipier al lui Armstrong, a depus în 2010 o plangere pentru fraudă, căreia i s-a alăturat ulterior guvernul, în conformitate cu Legea asupra falselor declaraţii, care autorizează un particular să urmărească în justiţie o persoană sau o societate pentru că a înşelat guvernul federal.

Lance Armstrong a fost deposedat oficial în octombrie 2012 de cele şapte victorii în Turul Franţei (1999-2005), după ce Agenţia antidoping din Statele Unite (USADA) l-a acuzat că a participat activ la "cel mai sofisticat program de dopaj văzut vreodată în istoria sportului". După ani în care a negat acuzaţiile şi în ciuda suspendării sale pe viaţă, Lance Armstrong a recunoscut pană la urmă că a recurs la dopaj, în ianuarie 2013, în cursul emisiunii celebrei realizatoare de televiziune Oprah Winfrey.