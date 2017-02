Cu cine ne batem în FedCup?

Publicat de Ziarul de Vrancea 1 vizualizari

Johanna Konta este cea mai puternică jucătoare cu care fetele noastre se pot întalni

Jucătoarele romane de tenis pot avea adversari exotici, în meciurile de baraj pentru menţinerea în Grupa a II-a Mondială, Taiwan sau Kazahstan, dar şi vechi cunoştinţe: Serbia şi Marea Britanie * dacă ne pică Serbia, jucăm în deplasare, în rest sorţii vor decide gazdele * tragerea la sorţi are loc astăzi de la ora 12:00

Meciurile disputatele în acest week-end în Fed Cup au stabilit cele patru semifinaliste ale competiţiei precum şi echipele care vor juca în barajele pentru menţinere / promovare în Grupa Mondială I, respectiv Grupa Mondială II. Pierzand cu 1-3 în faţa Belgiei la Bucureşti, echipa feminină de tenis a Romaniei va trebui să lupte, în perioada 23/24 aprilie, pentru a-şi păstra locul în grupa a II-a Mondială. În aceste baraje vor juca echipele care au fost învinse în primul tur al GM2 (Romania, Taiwan, Australia, Italia), plus cele patru echipe calificate din zonele continentale: Serbia şi Marea Britanie – zona euro-africană, Canada, din America şi Kazahstan din Asia. Însă tragerea la sorţi care are loc astăzi, de la ora 12:00, nu are urne separate pentru cele două categorii de echipe, seedingul (stabilirea capilor de serie) fiind făcut în funcţie de clasamentul internaţional Fed Cup, actualizat cu rezultatele din week-end.Astfel, echipa Romaniei este cap de serie nr. 2, în urma Italiei, dar înaintea Australiei şi Canadei, fetele noastre neputand întalni aceste trei echipe în barajul din aprilie. În aceste condiţii, Romania poate juca doar cu Serbia, Marea Britanie, Kazahstan şi Taiwan.

Cel mai greu e cu britanicele

Taiwan a jucat în grupa a II-a mondială şi a fost învinsă la Moscova cu 1-4, , de către o echipă rusă, formată din Ekaterina Makarova, Anna Blinkova, Natalia Vihlianţeva şi Anna Kalinskaia la dublu. Singura victorie a asiaticelor a fost obţinută de Chang Kai Chen (121 WTA, 26 de ani), cea mai bine clasată jucătoare a echipei taiwaneze: 6-3, 7-5 cu Blinkova. Din lot au mai făcut parte

Lee Ya Hsuan (258 WTA, 22 de ani), Hsu Chin Wei (389 WTA, 21 de ani) şi Chan Chin Wei (32 de ani, la dublu).Căpitanul nejucător este o fostă jucătoare de top, Wang Shi Ting, locul 26 mondial în 2003. Însă, ca şi colegele din China cea mare, taiwanezele nu pun preţ pe această competiţie. Cea mai valoroasă jucătoare este Hsieh Su Wei (31 de ani, 81 WTA), care a fost pe locul 23 în 2013, iar un an mai tarziu făcea cea mai bună pereche din lume cu chinezoaica Peng Shuai. De asemenea, la Moscova nu au mai venit surorile Chan Yung Jan (27 de ani) şi Chan Hao Ching (23) o pereche foarte puternică şi nici Chuan Chia Jung, o altă jucătoare celebră de dublu. Singura întalnire între cele două echipe a avut loc în 1999, la Amsterdam, deci gazda unei posibile confruntări va fi stabilită prin tragere la sorţi.

Kazahstan a caştigat zona asiatică desfăşurată pe teren propriu la Astana. După ce a caştigat în grupe întalnirile cu Coreea de Sud şi Thailanda, kazahele au învins în finală Japonia (cu Doi şi Osaka) scor 2-1. Echipa pregătită de Dias Doskaraev le are în componenţă pe Iulia Putinţeva (27 WTA, 22 de ani), Iaroslava Şvedova (46 WTA, 30 de ani), Galina Voskoboeva (263 WTA), 33 de ani) şi “mezina” Kamila Kerinbaeva (370 WTA, 22 de ani). În finala de la Astana, Şvedova a jucat doar dublu, cu Voskoboeva, aceasta jucand şi simplu, ca şi Putinţeva. O jucătoare care promitea acum doi ani, Zarina Dias, este de multă vreme accidentată. Romania nu s-a întalnit cu Kazahstan în FedCup, ceea ce înseamnă că sorţii vor decide unde se va juca.

Serbia a caştigat la Tallinn grupa cu Estonia, Bulgaria şi Israel. Fostă finalistă a competiţiei în 2012, în faţa Cehiei la Praga, echipa sarbă resimte din plin schimbul de generaţii. Jelena Jankovic s-a retras din FedCup, Ana Ivanovic s-a retras de tot din tenis, Bojana Jovanovski resimte o accidentare de lungă durată. Nina Stojanovic (126 WTA, 22 de ani), Ivana Jorovic (148 WTA, 21 de ani), Dejana Radanovic (409, 22 de ani) şi Bojana Marinkovic ( 618 WTA, 21 de ani) formează o echipă tanără, condusă de un căpitan tanăr, Tatjana Jecmenica. În formaţie ar mai putea apărea Alexandra Krunic (157, 23 de ani). În finala de la Tallinn, Serbia a învins Polonia (fără surorile Radwanska) cu 2-1. Serbia şi Romania s-au întalnit de trei ori. Serbia a caştigat în 2007 la Plovdiv şi 2008 la Budapesta, însă Romania a caştigat la Bucureşti, pe Arenele BNR cu 4-1 în primul tur al GM2. Dacă Romania se va confrunta cu Serbia, meciul se va disputa în ţara vecină.

Marea Britanie a caştigat şi ea un loc în barajul pentru GM 2 la Tallinn. Britanicele au învins, fără a pierde vreo partidă, Letonia, Turcia şi Portugalia şi au dispus în finală de Croaţia cu 2-1, meci în care au jucat doar două jucătoare foarte redutabile Johanna Konta (10 WTA, 26 de ani) şi Heather Watson (72 WTA, 25 de ani). Echipa a fost completată de Laura Robson (211, 23 de ani), revenită după o grea accidentare, şi Jocelyne Rae (26 de ani, pentru dublu. În acest moment, căpitanul nejucător este o fostă jucătoare foarte tanără, Anne Keothavong (33 de ani), pe jumătate de origine lao, aflată pe locul 48 în 2009.

De-a lungul anilor, Regatul Unit a susţinut patru finale de Fed Cup, toate pierdute, dar ele s-au disputat cu mulţi ani în urmă (1967, 1971, 1972, 1981). Romania a întalnit de cinci ori Marea Britanie în Fed Cup, numai pe teren neutru, în grupele primelor faze. Scorul general este 4-1 pentru Romania, ultima întalnire fiind caştigată de tricolore în 2014, la Budapesta. Watson, Konta şi Rae au alcătuit şi atunci echipa britanică, în timp ce pentru tricolore au jucat Sorana Cîrstea, Simona Halep (la simplu), Irina Begu şi Monica Niculescu (la dublu). Deci, sorţii vor hotărî gazdele.

Ce s-a mai întamplat în Fed Cup?

În Grupa I Mondială, surpriza s-a înregistrat la Geneva, unde Elveţia a învins finalista ediţiei trecute, Franţa cu 4-1. Poate că lipsa Carolinei Garcia a contat mult, mai ales la dublu, dar şi accidentarea după prima zi a lui Alizé Cornet a fost o lovitură grea pentru franţuzoaice. Timea Bacsinszky a obţinut două victorii la Alizé Cornet şi Kristina Mladenovic, Belinda Bencic a obţinut punctul decisiv cu Pauline Parmentier, iar dublul a contat doar pentru aplauze. Mai mult pentru Martina Hingis. Belarus a realizat o performanţă istorică la Minsk, eliminand Olanda cu 4-1. Cu mai puţin titratele Aliaksandra Sasnovici şi Arîna Sabalenka, echipa codusă de Eduard Dubrou a trecut de o echipă doar teoretic mai bună. Belarus şi Elveţia se vor întalni în semifinale la Minsk. Desemnată gazdă în întalnirea cu Germania, echipa SUA şi-a adus partenerele de întrecere în Hawai, la Maui şi le-au învins cu 4-0. Fără Angelique Kerber şi cu Andrea Petkovic accidentată, germanele au suferit un eşec logic. Acum, SUA aşteaptă deţinătoarea trofeului, Cehia, care a învins la Ostrava Spania cu 3-2. Garbiñe Muguruza a făcut tot ce-a putut, victorie la Strycova, dar veriga slabă a meciului a fost Lara Arruabarrena care n-a putut ţine locul Carlei Suarez. Al doilea punct spaniol a fost realizat la dublul care nu mai conta.

În Grupa a II-a mondială, Ucraina -cu două jucătoare de calibru, Elina Svitolina şi Lesia Ţurenko, a învins cu 3-1 la Harkîv, Australia fără Sam Stosur, iar Slovacia a caştigat la Forli (3-2) în faţa unei echipe italiene îmbătranite, cu Francesca Schiavone şi Sara Errani. Ce-i drept, o jucătoare slovacă la fel de “respectabilă”, Daniela Hantuchova şi-a făcut bine temele, învingand-o pe Errani.

La barajele pentru GM 1, capi de serie sunt Franţa, Rusia, Germania şi Olanda, iar Belgia, Slovacia, Spania şi Ungaria sunt out-sideri. În fine, Canada a caştigat grupa americană de la Asuncion, 2-0 în finală cu Chile, cu o echipă tanără, în care un punct a fost adus de jucătoarea de origine romană Bianca Vanessa Andreescu.

CAS

Clasamentele tenisului

Top 10 WTA: 1 (1. Serena Williams (SUA) – 7780 p; 2. (2). Angelique Kerber (Germania) – 7.115 p; 3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) – 5270 p; 4 (4). Simona Halep (Romania) – 5172 p; 5 (5). Dominika Cibulkova (Slovacia) – 5070 p; 6 (6). Agnieszka Radwanska – 4.915 p; 7(7). Garbiñe Muguruza (Spania) – 4.720 p; 8 (8). Svetlana Kuzneţova (Rusia) – 3.915 p; 9(9). Madison Keys (SUA) – 3.897 p; 10 (10). Johanna Konta (Marea Britanie) – 3.705 p; Poziţiile celorlalte jucătoare romane din Top 200: Irina Begu – 28 (29); Monica Niculescu – 39 (36); Sorana Cîrstea – 61 (62); Patricia Ţig – 111 (106); Ana Bogdan – 119 (120). La dublu: Monica Niculescu – 19 (19); Raluca Olaru – 64 (63); Andreea Mitu – 88 (89).

Top 10 ATP: 1 (1). Andy Murray (Marea Britanie) – 11.540 p; 2(2). Novak Djokovic (Serbia) – 9.825 p; 3 (3). Stanislas Wawrinka (Elveţia) – 5.695 p; 4 (4). Milos Raonic (Canada) – 4..930 p; 5 (5). Kei Nishikori (Japonia) – 4.625 p; 6 (6). Rafael Nadal (Spania) – 4.295 p; 7 (7). Marin Cilic (Croaţia) – 3.470 p; 8 (8). Dominic Thiem (Austria) – 3.405 p; 9 (10). Roger Federer (Elveţia) – 3.260 p; 10 (9). Gaël Monfils (Franţa) – 3.145 p. Jucătorii romani din top 200: Marius Copil – 130 (134). La dublu: Horia Tecău – 17 (18); Florin Mergea – 22 (23).