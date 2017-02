MOZAIC STIRI SPORTIVE: Dinamo - Craiova în Cupa Romaniei

Publicat de Ziarul de Vrancea 1 vizualizari

Campioana en-titre Astra Giurgiu va întalni în deplasare liderul actual al Ligii I, FC Viitorul, în sferturile de finală ale Cupei Romaniei, iar Dinamo pe CSU Craiova, conform tragerii la sorţi care a avut loc, luni, la Casa Fotbalului.

Programul complet al sferturilor de finală ale Cupei Romaniei este următorul: FC Viitorul – Astra Giurgiu; CSU Craiova – Dinamo; CS Mioveni – FC Voluntari; ACS Poli Timişoara – CFR Cluj. Meciurile din sferturile de finală se vor disputa într-o singură manşă, în perioada 28-30 martie 2017, în funcţie de opţiunile pentru televizare, pe terenul echipei de categorie inferioară sau mai slab clasate la finalul sezonului precedent.



Se reia Liga Campionilor



Astăzi şi maine reîncepe Liga Campionilor, cea mai apreciată competiţie de fotbal intercluburi de pe continent. În această săptămană se dispută patru meciuri din manşa tur a optimilor de finală. Derbiul săptămanii se disputa astăzi pe stadionul “Parc des Princes” între Paris Saint Germain şi FC Barcelona, tot astăzi avand loc şi meciul Benfica Lisabona – Borussia Dortmund. Maine se dispută partidele Bayern München – Arsenal Londra şi Real Madrid – SSC Napoli. Toate meciurile vor începe la ora 21:45 şi vor fi transmise pe canalele DolceSport. Meciul de astăzi de la Paris va fi transmis şi de ProTV



Handbaliste romane în Ungaria



Jucătoarele Denisa Dedu (Corona Braşov) şi Gabriela Perianu (Dunărea Brăila) au semnat contracte, valabile din vară, cu gruparea Siofok. "Este prima mea experienţă în străinătate. Ungaria este o alegere perfectă, ţinand cont că aici evoluează cele mai bune jucătoare din lume, iar ambiţiile mele se potrivesc cu cele ale clubului Siofok", a declarat portarul în varstă de 22 de ani. "Cunosc campionatul din Ungaria, standardele sunt foarte înalte, sunt jucătoare dintre cele mai bune. Mă bucur că voi evolua împreună cu Denisa, suntem prietene bune", a spus Perianu (22 de ani). Siofok a mai transferat-o şi pe jucătoarea franceză Marie Paule Gnabouyou (Viborg). Echipa ungară, clasată acum pe locul 8 în clasamentul campionatului intern, va fi antrenată din vară de danezul Lars Rasmussen.



“Alegeţi-mi adversarul!”



Pugilistul filipinez Manny Pacquiao le-a cerut fanilor, pe Twitter, să îi aleagă următorul adversar, el oferindu-le patru opţiuni: Amir Khan, Kell Brook, Jeff Horn şi Terence Crawford. Sportivul în varstă de 38 de ani va avea următorul meci în Emiratele Arabe Unite. Manny Pacquiao a revenit în ring, în noiembrie 2016, la şapte luni după ce îşi anunţase retragerea, şi l-a învins pe americanul Jesse Vargas, într-un meci disputat la Las Vegas. Pacquiao, senator în Filipine, a obţinut în noiembrie a 59-a victorie a carierei şi titlul mondial la categoria semimijlocie, versiunea WBO, pentru a treia oară.



“The Jump” îi trebuia



Ciclistul britanic Bradley Wiggins a suferit o fractură la picior în cadrul emisiunii "The Jump", în care mai multe celebrităţi concurează la sporturi de iarnă. "Am văzut un specialist, am o mică fractură la picior care necesită între trei şi şase săptămani de repaus. Vestea bună este că nu am nevoie de operaţie", a declarat Wiggins, în varstă de 36 de ani, caştigător a cinci medalii de aur la Jocurile Olimpice. Show-ul The Jump reuneşte mai multe celebrităţi care concurează la sporturi de iarnă, precum sărituri cu schiurile, bob şi patinaj viteză. De-a lungul show-ului, mai multe personalităţi au suferit accidentări. În februarie 2016, fosta gimnastă Beth Tweddle, în varstă de 30 de ani, şi-a fracturat două vertebre cervicale în timp ce se antrena pentru The Jump.



Albinele microbiste



Meciul Real Sociedad - Platense, contand pentru etapa a VII-a a campionatului din Honduras, a fost întrerupt, duminică, pentru scurt timp, din cauza unui roi de albine care a trecut pe deasupra gazonului. Incidentul a avut loc în prima repriză a partidei care s-a disputat la Tocoa. în minutul 26, albinele au ajuns deasupra gazonului, astfel că jucătorii au fost nevoiţi să se culce la pămant pentru a evita să fie înţepaţi. După trecerea albinelor, jocul s-a reluat. Meciul s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.



Djokovic, din nou tată



Tenismanul sarb Novak Djokovic, numărul 2 mondial, va fi tată pentru a doua oară, soţia sa, Jelena Ristic, fiind însărcinată în două luni, a anunţat presa din Serbia. Jelena, în varstă de 30 de ani, va locui la Monte Carlo pană cand va naşte, la începutul lunii septembrie. "Jelena bănuia de la începutul anului că este însărcinată şi s-a dus la medic, iar acesta i-a confirmat bănuiala. Jelena l-a anunţat pe Novak prin telefon, nu a mai aşteptat să vină acasă. Ambii au strigat de bucurie, mai ales că mereu şi-au dorit să aibă doi copii", a afirmat o sursă apropiată familiei Djokovic. Cei doi mai au un copil, Stefan, născut în 2014.



Suporteri împuşcaţi la Rio



Trei suporteri au fost împuşcaţi, duminică seara, în faţa stadionului echipei Botafogo, la Rio de Janeiro, înaintea unui meci cu formaţia Flamengo. Dintre fanii împuşcaţi, unul a murit la spital. Suporterii se aflau în exteriorul zonei de nord a arenei în momentul în care asupra lor s-au tras focuri de armă dintr-o maşină în mişcare. Cei trei au fost transportaţi de urgenţă la spital. împuşcat în piept, Diego Silva dos Santos, în varstă de 28 de ani, a ajuns la spital în stare gravă şi nu a mai putut fi salvat. Jean Marques Ferreira Rocha (22 de ani) şi Pedro Henrique da Silva Rego (20 de ani) au fost răniţi la braţ. Înainte de startul partidei au avut loc şi alte incidente, în care au fost rănite cinci persoane. Un fan este în stare gravă. Meciul Botafogo - Flamengo a fost caştigat de oaspeţi, cu scorul de 2-1.