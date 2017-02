Slabă mişcarea fără Simona

Publicat de Ziarul de Vrancea 56 vizualizari

Belgiencele savurează un succes un pic neaşteptat fără ele (foto AGERPRES)

Romania - Belgia 1-3 în primul tur al Grupei Mondiale II din FedCup * Sorana Cîrstea şi Irina Begu au cedat psihic la capătul unor meciuri lungi

În lipsa Simonei Halep, întalnirea de tenis feminin dintre Romania şi Belgia a devenit, subit, foarte echilibrată şi, din păcate, jucătoarele noastre n-au reuşit să-şi depăşească în primul rand la capitolul mental adversarele pe care le-a mai învins în multe situaţii, iar Ilie Năstase a avut un debut ratat în calitate de căpitan nejucător al echipei de Fed Cup. Monica Niculescu şi Sorana Cîrstea au pierdut, sambătă, primele două meciuri de simplu, Sorana redevenind brusc, în partida cu Yanina Wickmayer, fata aceea incapabilă să menţină un avantaj într-o partidă care curgea spre victoria ei. După două zile, Năstase împreună cu antrenoarea Alina Cercel au decis s-o folosească pe Irina Begu în ziua a doua la simplu, cu scopul vădit de a o menaja pe Monica pentru o posibilă partidă decisivă de dublu. N-a fost să fie, Irina a început şi ea bine şi terminat prost, chiar dacă şi Dominique Monami (căpitanul nejucător al Belgiei) a schimbat-o pe Wickmayer cu Elise Mertens. În cele din urmă, renunţandu-se la un meci de simplu în condiţiile în care jocurile erau făcute, Belgia a învins Romania cu 3-1 şi va susţine baraj pentru promovarea în prima Grupă Mondială, în timp ce tricolorele vor trebui să lupte pentru menţinerea în Grupa Mondială II.

Monica Niculescu (36 WTA) – Kirsten Flipkens (74 WTA) 3-6, 4-6 (92 de minute). Monica fost întrecută destul de clar de Flipkens, o adversară care a evoluat cu dezinvoltură, agresivitate şi precizie. Romanca fost deseori neinspirată, mai ales în jocul la fileu, nu a concretizat momentele bune din start şi cele de revenire, în setul secund. Monica Niculescu a început bine, a făcut un break la 2-1 şi a condus apoi cu 3-1. Din acel moment a urmat o cădere în evoluţia ei, pe fondul unui joc avantat şi exact, atat de la fileu, cat şi din spatele terenului, al lui Kim Flipkens. Au urmat şase game-uri consecutive caştigate de sportiva belgiană. După primele cinci, s-a consumat primul set. Kirsten a început cu break şi setul secund, dar Niculescu a reuşit rebreak-ul, nefructificat însă şi de serviciul care a urmat. La 3-2, romanca a mai reuşit un break, dar, din nefericire, acela a fost ultimul game caştigat sambătă de ea. O nouă serie de inexactităţi ale jucătoarei clasate mai bine au readus-o în set pe Flipkens, care nu a mai cedat nimic pană la final.

Monica Niculescu: “Eu m-am simţit bine în teren, n-am simţit presiune, dar mi s-a părut că ea a jucat bine. Era foarte activă, a venit bine la fileu şi nu a greşit nici cu dreapta. A luat momentele importante şi asta a contat. Chiar vreau să mă uit cate greşeli a făcut în acest meci. Mi s-a părut că a fost geniu în teren Flipkens".

Kirsten Flipkens: "Cred că am avut răbdare mai multă. Ultima dată cand am mai jucat cu ea am vrut să fac prea multe şi prea devreme. Azi am fost mai răbdătoare. Cu Monica ai schimburi lungi de mingi şi a fost important să aleg lovitura potrivită la momentul potrivit, să fiu agresivă la momentul potrivit. Am ales bine loviturile şi am aşteptat să punctez exact cand a trebuit. A fost o surpriză plăcută să caştig astăzi. Pe Monica am mai învins-o, cu Simona ar fi fost mult mai dificil", a declarat Flipkens.

Sorana Cîrstea – Yanina Wicmayer 6-7, 7-5, 6-7 (3 ore şi 18 minute). Cele două sportive au ofert un meci dramatic, echilibrat, jucat din spatele terenului, cu schimburi lungi de mingi. Sorana a rezistat destul de bine jocului în forţă al belgiencei, însă a alternat momentele foarte bune, cu scăderi în evoluţie şi a rispit de prea multe ori avantajul avut. Sorana Cîrstea a avut în fiecare set avantajul break-ului. În primul set, Sorana a caştigat pe serviciul adversarei în game-ul al patrulea şi a condus cu 3-1. Wickmayer a reuşit rebreak-ul, dar imediat Cîrstea a rdicat scorul la 5-2. acel moment, romanca a scăpat jocul din mană, permiţand-i adversarei să egalaeze la 5. Setul a ajuns în tie-break, pe care belgianca l-a caştigat la 4. Sorana a început şi setul al doilea cu break, a condus din nou cu 3-1, însă a fost egalată la 3. La 5-5 romanca obţinut un nou break, unul important pentru că Sorana Cîrstea şi-a fructificat serviciul şi a caştigat setul cu 7-5. Setul decisiv s-a disputat în aceeaşi notă echilibrată, pană la 5-5. Cîrstea a avut 2-1, cu break, Wickmayer a întors, 2-3. La 5-4 pentru ea, Wickmayer a avut două mingi de meci, dar Sorana Cîrstea a servit foarte bine şi le-a anulat, egaland la 5. Dramatismul a continuat, fiind randul Soranei Cîrstea să rateze trei mingi de break. La 6-5, Wickmayer a avut din nou două mingi de meci şi a fructificat-o pe prima, încheind setul.

Sorana Cîrstea: "Un meci lung în care am avut foarte multe şanse pe care, din păcate, nu am reuşit să le fructific. Au fost mici greşeli în momentele importante pe care mi le asum. Am luptat pană la final, dar doar atat s-a putut astăzi. N-am pierdut din cauza serviciului, ci la mingile de break pe retur. Sunt mai multe emoţii cand joci pentru ţară, mai ales că joci o dată pe an în Fed Cup. Mai am multe de îmbunătăţit la jocul meu, dar am nevoie de consistenţă şi disciplină. Am încercat să închei repede punctele, dar suprafaţa este lentă".

Yanina Wickmayer: "A fost o bătălie extraordinară din partea amandurora. Am ştiut că o să fie puternică, a jucat bine în ultima vreme, ştiam că o să fie greu să o înving azi. în fiecare set a avut şanse la început, dar am continuat să lupt şi am revenit. Am luptat pentru fiecare punct, am încercat să fiu pozitivă, să fiu agresivă cat de mult am putut. Ea a luat mingea devreme, a fost foarte priculoasă, dar am încercat să-mi fac jocul, să fiu bună în momentele importante. Am jucat prea scurt la început şi nu am reuşit să realizez ce mi-am propus. Dar cu cat a trecut timpul, cu atat am reuşit ceea ce am vrut să fac pe teren".

Irina Begu (29 WTA) – Elise Mertens (83) 6-3, 5-7, 5-7 (două ore şi 57 de minute). În ciuda formei pe care a arătat-o în ultima vreme, Irina a caştigat primul set, început şi încheiat cu un break. În setul al doilea, Mertens, cea mai bună jucătoare belgiană în acest început de an, a avut un game excelent la 5-5, în care a condus cu 40-0, Irina nereuşind să revină pe serviciul propriu. Irina s-a luptat mult pe serviciul Yaninei pentru a-şi adjudeca setul, dar n-a putut evita “decisivul”. În ultimul act, Irina a recuperat două break-uri făcute de belgiancă, dar la 6-5, Yanina s-a impus la a patra minge de meci.

Irina Begu: "În primul set am jucat foarte bine, am condus şi în al doilea, am servit bine, dar ceva s-a schimbat în joc. Am devenit pasivă, simţeam că dau în minge, dar se întorcea şi nu puteam să fac punct. Nu am simţit presiune, mi-am făcut treaba cat am putut, dar consider că la un moment dat am făcut un pas în spate şi am lăsat-o pe Mertens să joace mai agresiv. Am luptat pană la ultima minge şi îmi pare rău că nu am putut să dau o şansă echipei în continuare", a spus Begu.

Elise Mertens: "A fost prima mea participare în Fed Cup. A fost un meci dificil, mă bucur că am obţinut victoria. Nu mă aşteptam să caştig. M-am aşteptat să dau tot ce pot mai bine, aşa că am dat totul şi mi-a ieşit. Nu am controlat toate mingile, aşa cum aş fi vrut, Irina a jucat foarte bine în primul set şi atunci am început să mă gandesc la toate lucrurile bune pe care le pot face şi am caştigat încredere”.

În partida de dublu, Sorana Cîrstea / Monica Niculescu – Kirsten Flipkens / Marina Zanevska, scor 6-2, 6-0. Iată şi alte rezultate:

GM 1: Belarus – Olanda 4-1; Cehia – Spania 3-1;

GM 2: Ucraina – Australia 3-1; Rusia – Taiwan 4-1; Italia – Slovacia 2-3.