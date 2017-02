Publicat de Ziarul de Vrancea 27 vizualizari

Întreg oraşul este împotriva jurnaliştilor de la The Sun

Conducerea FC Liverpool, împreună cu fanii au pus de un silenzio stampa fără precedent faţă de ziarul “The Sun” * motivul a fost reprezentat de concluziile jignitoare pe care le-a tras tabloidul privitor la incidentele de pe Hillsborough 1989

Clubul Liverpool a interzis accesul jurnaliştilor de la publicaţia The Sun la meciurile echipei, la antrenamente şi la conferinţele de presă, decizia fiind luată după ce "cormoranii" au fost scandalizaţi de modul în care tabloidul a prezentat incidentele din 1989, de pe Hillsborough.

La semifinala Cupei Angliei din 15 aprilie 1989 dintre FC Liverpool şi Nottingham Forest, disputată pe stadionul echipei Sheffield Wednesday, Hillsborough, 96 de fani ai cormoranilor au murit, după ce o tribună suprapopulată a arenei s-a prăbuşit. Meciul a fost oprit la şase minute după fluierul de start. În zilele de după tragedia de la Hillsborough, The Sun a scris pe prima pagină: "The Truth" (Adevărul), un articol în care îi acuza pe fanii de la Liverpool că sunt responsabili de tragedia de la semifinale Cupei Angliei. Publicaţia Liverpool Echo susţine că decizia proprietarilor americani ai FC Liverpool a venit după o întalnire cu rudele celor decedaţi în 1989 şi va fi extrem de apreciată de suporteri, care au refuzat să mai cumpere ziarul The Sun după tragedie. Fanii numeau ziarul “The S*n”, iar foşti şi actuali antrenori şi manageri au refuzat să ofere interviuri publicaţiei după evenimentele din 15 aprilie 1989. În aprilie 2016, un juriu din Anglia a stabilit că dezastrul de pe stadionul Hillsbourough din Sheffield a fost cauzat de greşelile poliţiei britanice. După această concluzie, rudele victimelor au lansat campania "Total Eclipse of The S*n", prin care încearcă să împiedice comercializarea publicaţiei în Liverpool.