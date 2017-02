Confruntare grea cu Belgia

Publicat de Ziarul de Vrancea 26 vizualizari

Kirsten Flipkens are palmares egal cu Monica Niculescu

Monica Niculescu şi Kirsten Flipkens vor juca primul meci al întalnirii pentru Grupa Mondială II din Fed Cup * surpriza lui Ilie Năstase: Monica Niculescu la simplu *evenimentul, care va avea loc azi şi maine de la ora 13:00 în Capitală va fi transmis de DigiSport 1

Jucătoarea Monica Niculescu (36 WTA) o va avea ca adversară pe Kirsten Flipkens (74 WTA), astăzi, de la ora 13.00, în primul meci al întalnirii Romania - Belgia, contand pentru turul I al Grupei Mondiale II a Cupei Federaţiei. Conform tragerii la sorţi care a avut loc ieri. în al doilea meci al confruntării dintre Romania şi Belgia se vor întalni Sorana Cîrstea (62 WTA) şi Yanina Wickmayer (60). Duminică, de la ora 13.00, protagonistele primului meci al zilei vor fi Monica Niculescu şi Yanina Wickmayer. În a doua partidă se vor întalni Sorana Cîrstea şi Kirsten Flipkens, iar la dublu va juca perechea Irina Begu/Patricia Ţig contra cuplului Elise Mertens/Marina Zanevska. Căpitanul nejucător al echipei Romaniei de Cupa Federaţiei, Ilie Năstase, nu a dorit să explice de ce a renunţat la Irina Begu, numărul 1 roman, pentru meciurile de simplu din cadrul întalnirii cu Belgia. În această săptămană, jucătoarele romane anunţate de Năstase la simplu au fost Begu şi Sorana Cîrstea. Vineri, la tragerea la sorţi, la simplu a apărut Monica Niculescu în locul Irinei Begu. Întrebat la tragerea la sorţi a meciurilor din cadrul întalnirii Romania - Belgia de ce nu joacă Begu la simplu, Năstase a răspuns: "Ce să fac, să mă dau de gol? Sunt belgienii aici, voi spune în privat de ce am făcut asta."Ilie Năstase a precizat că Irina Begu nu are probleme de sănătate şi a adăugat că, probabil, la dublu ar putea evolua cuplul Niculescu/Begu, în locul perechii Begu/Ţig. Monica şi Sorana, jucătoarele noastre de simplu, promit spectacol în meciurile lor cu belgiencele. "Am mai jucat cu Flipkens, am şi caştigat, am şi pierdut. Scorul este însă egal (3-3), dar ultimele două meciuri le-am caştigat. Ştiu că are stilul ca al meu. Am jucat cu ele, ştiu la ce să mă aştept. Flipkens pune presiune, joacă dificil, cu reverul, scurte, trebuie să fiu foarte atentă. Vom vedea maine, avem şi antrenorii noştri care să ne dea indicaţii", a spus Niculescu. Sorana Cîrstea a precizat că adversara sa de sambătă, Yanina Wickmayer, este o jucătoare agresivă, iar meciul va fi de "care pe care". "Am jucat de cateva ori cu Wickmayer din păcate, ultima oară a fost în 2012, nu este relevant. Va fi un meci interesant. O jucătoare agresivă, care va încerca să vină peste mine. Va fi un meci de care pe care, dar eu sunt pregătită, am venit să joc indiferent de adversar. Eu am avut rezultate bune în sală şi cred că mă pot adapta uşor. Am avut şi o săptămană de acomodare. Sunt aptă să dau tot ce am mai bun", a afirmat Cîrstea.

De partea cealaltă, Dominique Monami, căpitanul nejucător al Belgiei, a spus că sportivele belgiene sunt foarte motivate : "Dacă jucătoarea numărul unu a adversarului nu joacă, atunci şansele noastre cresc. Noi avem jucătoare foarte bune, sunt în formă şi vom fi oponenţi puternici pentru Romania. În weekend vom face totul pentru a caştiga. Suprafaţa de joc se pliază perfect pe stilul fiecărei jucătoare din echipa noastră. Chiar dacă jucătoarele noastre nu sunt mai bine clasate decat adversarele, sunt convinsă că sunt foarte motivate mental, sunt gata să lupte pană la capăt, sunt gata să dea 200 la sută şi pot învinge orice adversar. De aceea sunt foarte încrezătoare că putem caştiga meciul cu Romania", a spus Monami. Kirsten Flipkens spune că în trecut a avut meciuri echilibrate cu Monica Niculescu, adversara sa de sambătă, dar în Fed Cup este diferit faţă de turneele din circuitul WTA. "Cu Monica Niculescu este mereu un alt tip de joc. Cu siguranţă va fi unul diferit şi sambătă, dar voi da totul pentru că la Fed Cup e diferit, iar în trecut am avut meciuri stranse. În ultimul meci cu Monica am pierdut, dar la Fed Cup e diferit, vom vedea ce se va întampla", a afirmat ea.

Întalnirea Romania - Belgia, contand pentru turul I al Grupei Mondiale II a Cupei Federaţiei va avea loc la Sala Polivalentă din Capitală şi va fi transmisă de DigiSport 1. Învingătoarea va juca barajul pentru accederea în Grupa Mondială, iar învinsa în play-off-ul pentru menţinerea în Grupa Mondială II.