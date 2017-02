MOZAIC STIRI SPORTIVE: Copiii Viitorului vor juca la Porto

Publicat de Ziarul de Vrancea 31 vizualizari

FC Viitorul va întalni echipa FC Porto, în deplasare, la 21 sau 22 februarie, în optimile de finală ale UEFA Youth League, conform tragerii la sorţi care a avut loc vineri, la Nyon.

Dacă va trece de FC Porto, echipa constănţeană va juca apoi, în sferturi, tot în deplasare, cu caştigătoarea confruntării Barcelona - Borussia Dortmund. Partida se va disputa la 7 sau 8 martie. Celelalte partide din optimi sunt AS Monaco – Real Madrid, Ajax Amsterdam – Dinamo Kiev, ŢSKA Sofia – Rosenborg Trondhem, PSV Eindhoven – Benfica Lisabona, Barcelona – Borussia Dortmund, FC Salzburg – PSG şi Atletico Madrid – FC Sevilla.

Se amană şi Botoşani – Craiova?

Finanţatorul FC Botoşani, Valeriu Iftime, a declarat, ieri, că gruparea sa îşi doreşte disputarea meciului de pe teren propriu cu CSU Craiova, dar terenul este prost din cauza vremii şi nu preconizează să situaţia se va îmbunătăţi. "Am vrea să jucăm, dar terenul e prost. Am curăţat terenul de zăpadă ieri, instalaţia este pornită, dar terenul nu arată bine. Ieri părea OK, dar astă noapte s-a făcut un strat de gheaţă. E greu de spus că vom avea un teren bun pentru că temperaturile vor fi scăzute în continuare. Vom avea un teren pe care se va putea juca fotbal, dar nu ne-am gandit niciodată că jucăm fotbal la minus 18 grade la Botoşani. Noi vrem să jucăm, nu avem un teren mai prost faţă de ce am văzut în cateva locuri în Romania, dar ăsta nu este un mod de a ne îmbărbăta” a spus Iftime la sport.ro. Valeriu Iftime a precizat că FC Botoşani invocă problema terenului nu pentru că se teme de CSU Craiova.

Antal s-a transferat la CFR

Clubul CFR Cluj a anunţat, ieri, că a obţinut serviciile mijlocaşului Liviu Antal, acesta urmand să poarte la echipa clujeană tricoul cu numărul 18. La 27 ianuarie, agentul de jucători Bogdan Apostu anunţa, pe Facebook, că Antal va evolua echipa cipriotă Anorthosis Famagusta. În varstă de 27 de ani, Liviu Antal a jucat la Oţelul Galaţi în perioada 2009/2012, fiind campion al Romaniei în 2011. El a mai evoluat la Concordia Chiajna, ASA Targu Mureş, FC Vaslui, Gençlerbirligi, Beitar Ierusalim, Hapoel Tel Aviv şi Pandurii Targu Jiu.

Un pumn de medalii necinstite

Atleta rusă Maria Savinova-Farnosova a fost suspendată patru ani pentru dopaj şi a pierdut medalia de aur în proba de 800 de metri caştigată la Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012. Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a anunţat că Savinova a fost suspendată deoarece "dovezi evidente" de dopaj au fost găsite în paşaportul său biologic, în perioada 26 iulie 2010, înaintea Campionatelor Europene de la Barcelona, şi 19 august 2013, după Campionatele Mondiale de la Moscova. Atleta rusă pierde şi medaliile de aur caştigat la CE-2010 şi CM-2011, precum şi toate medaliile obţinute între 2010 şi 2013. Campioană olimpică în 2012 a devenit astfel, sud-africana Caster Semenya, care a caştigat şi titlul în 2016, la Rio, tot Semenya primind şi aurul mondialelor din 2011, după ce a caştigat titlul suprem în 2009. Titlul european din 2010 revine atletei olandeze Yvonne Hak.

Blăjencele – ciuca bătăilor

Echipa CS Volei Alba Blaj a fost învinsă, joi, în deplasare, cu scorul de 0-3 (-17, -18, -17), de formaţia elveţiană Volero Zürich, într-un meci contand pentru etapa a patra a grupei B a Ligii Campionilor la volei feminin. În primele trei meciuri din grupa B, campioana Romaniei a fost învinsă de Dinamo Moscova, scor 1-3, de Dinamo Krasnodar, scor 1-3, şi de Volero Zürich (acasă), scor 0-3. CS Volei Alba Blaj are programate ultimele două meciuri din grupă la 21 februarie, în deplasare, cu Dinamo Krasnodar, şi la 28 februarie, pe teren propriu, cu Dinamo Moscova. Şase echipe din cele patru grupe se vor califica în faza Play-off 6, în care se va juca între 21 martie şi 6 aprilie, iar Turneul Final Four va avea loc în 23 şi 24 aprilie.

Cantonament cu amicale puternice

Echipa naţională Under 21 a Romaniei va susţine un stagiu de pregătire la Marbella, în Spania, în perioada 21-28 martie, unde sunt programate şi două meciuri de pregătire cu echipele similare ale Rusiei, pe 24 martie, şi Danemarcei, la 27 martie, informează site-ul oficial al FRF. Cele două partide de verificare vor fi primele meciuri ale lui Daniel Isăilă pe banca tehnică a reprezentativei de tineret înaintea startului preliminariilor pentru turneul final al Euro 2019, care va avea loc în Italia. Romania va debuta în preliminariile Campionatului European din 2019, pe 13 iunie, într-un meci cu reprezentativa statului Liechtenstein, în deplasare.

Roma – Lazio în nocturnă după patru ani

Derbiul AS Roma - Lazio, din turul semifinalelor Cupei Italiei, se va disputa în nocturnă pentru prima oară după patru ani, liga italiană anunţand că meciul va avea loc la 1 martie, de la ora 21.45. Ultima oară cand un meci între cele două echipe s-a disputat în nocturnă a fost în aprilie 2013, întalnirea fiind marcată de numeroase incidente, atat între suporterii formaţiilor, cat şi între fani şi poliţie.De atunci, din motive de securitate, meciurile dintre cele două echipe erau programate la orele 16.00 sau 19.00.Presa italiană susţine că meciul a fost programat la ora 21.45 ca urmare a contractului cu postul Rai, care deţine drepturile de televizare pentru Cupa Italiei. Rai vrea ca meciurile să se dispute seara, iar în caz contrar liga riscă penalităţi financiare de aproape un milion de euro. Ora de disputare a meciului retur, programat în aprilie, nu a fost încă anunţată.

Murray revine la naţională

Liderul ATP, britanicul Andy Murray, va juca în aprilie împotriva Franţei în sferturile de finală ale Cupei Davis, competiţie de la care a lipsit în primul tur, săptămana trecută, informează Reuters. "Aveam nevoie de o pauză, eram obosit după Australian Open şi organismul meu a fost mulţumit că mi-am luat o pauză. însă m-am odihnit destul", a declarat Murray pentru Sky Sports. Fără Andy Murray, Marea Britanie a învins săptămana trecută Canada, cu scorul de 3-2. Britanicii vor întalni în sferturile de finală, în perioada 7-9 aprilie, echipa Franţei.

Suporteri acţionaţi în justiţie

Liga Spaniolă de Fotbal a anunţat , că dă în judecată zece fani ai echipei Rayo Vallecano pentru cazul fotbalistului Roman Zozulia, căruia suporterii i-au refuzat prezenţa la gruparea madrilenă, acuzandu-l de afiliare la organizaţii neonaziste. Forul spaniol îi suspectează pe cei zece suporteri "că l-au forţat pe Roman Zozulia să renunţe să se alăture echipei madrilene".Ucraineanul Roman Zozulia a fost nevoit să renunţe, în urmă cu cateva zile, la împrumutul de la Betis Sevilla la Rayo Vallecano. Roman Zozulia a revenit la antrenamentele echipei Betis, unde joacă din iunie 2016, transferat de la Dnipro.