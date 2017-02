Se caută locuri în play-off

Publicat de Ziarul de Vrancea 56 vizualizari

Andrei Ivan, marele atu al craiovenilor la Botoşani

Singura echipă calificată în grupa fruntaşă a Ligii I este Viitorul, dar Steaua şi Craiova încearcă să-şi ocupe locul încă din etapa a XXIII-a * FC Botoşani - CSU Craiova şi Concordia - Dinamo sunt capetele de afiş ale rundei

Patru etape au mai rămas din prima fază a Ligii I de fotbal şi, deocamdată, bătălia principală se dă pe locurile de play-off, în care este calificată o singură echipă, FC Viitorul. Proaspăt calificată cu băieţi U19 în optimile Youth League, echipa dobrogeană zambeşte ironic de la cele patru puncte avans pe care le are în fruntea clasamentului, însă cele patru puncte vor fi două, după operaţiunea atat de criticată a înjumătăţirii. Deocamdată, Viitorul are un meci relativ uşor pe teren propriu, cu Pandurii Targu Jiu, o echipă care se dă de-a berbeleacu în fundul clasamentului, dar care, spre lauda ei, nu cedează şi chiar îşi întăreşte lotul, fireşte la nivelul care îi permite insolvenţa. Însă Hagi a făcut lucruri bune la Viitorul, care nu mai este doar echipa explozivă în atac şi naivă în apărare de anul trecut ci acum poate pune probleme oricui. Echipele care mai pot spera în aceste zile să obţină viza de play-off sunt FC Steaua şi CSU Craiova. Steaua chiar nu are meci greu, pe teren propriu, cu FC Voluntari, zdrobiţi cu 0-5 de “prazilieni”, însă va fi lipsită de Alibec, ceea ce contează foarte mult, din moment ce “bizonul” aduşi de la Dinamo, se adaptează mai greu. Însă CSU Craiova se duce la Botoşani şi acolo poate fi desemnat derbiul rundei a XXIII-a, fiindcă botoşănenii mai speră încă la un loc între primele şase, chiar dacă distanţa s-a redus la şase puncte faţă ocupanta ultimei poziţii “eligibile”, Astra Giurgiu. Astra care a reuşit să convingă LPF să le amane partida de la Iaşi din motive amestecate, meteo şi euro. Meteo, fiindcă la Iaşi se anunţă ger năprasnic, iar instalaţia de încălzire a gazonului s-a stricat; euro, fiindcă pentru elevii lui Şumudică urmează confruntările cu Genk şi nu le strică o săptămană mai liniştită şi, mai ales, fără riscuri de accidentări.

Frige şi zona codaşă şi chiar deschiderea etapei este derbiul celor de doi bani speranţă, ASA – Timişoara. Ultimii sunt mai încrezători mai ales că speră să obţină de la TAS să recupereze opt puncte din enorma penalizare, caz în care s-ar implica în lupta pentru salvare cu Pandurii şi Concordia. Însă echipa din Chiajna are un meci cu mare dificultate, deşi problemele clubului bucureştean, startul slab dar mai ales ascendentul moral al Concordiei după succesul din tur, îi dă şanse. În fine, la Mediaş, un meci între insolvente, cu precizarea că, CFR are şanse mari să scape, ba chiar ravneşte la participare europeană prin derogare. A ravnit şi Dinamo!

Programul etapei

Vineri: ASA Targu Mureş - Politehnica Timişoara (ora 20:00)

Sambătă: FC Botoşani – CSU Craiova (18:00); Gaz Metan Mediaş - CFR Cluj (20:30).

Duminică: Steaua – FC Voluntari (20:30)

Luni: FC Viitorul – Pandurii Targu Jiu (17:30); Concordia Chiajna – Dinamo (20:00).

Partida CSM Politehnica Iaşi – Astra Giurgiu a fost amanată pentru 2 martie. Meciurile vor fi transmise pe canalele Look, Digi şi Dolce.

Clasament

1. Viitorul 22 14 3 5 31-20 45 (^12)

2. FC Steaua 22 12 5 5 28-17 41 (^8)

3. Craiova 22 12 4 6 33-21 40 (^7)

4. Mediaş 22 10 8 4 34-22 35 (^5)

5. Dinamo 22 9 5 8 34-30 32 (-1)

6. Astra 22 9 5 8 22-25 32 (0)

7. CFR 22 10 7 5 35-21 31 (^6)

8. Botoşani 22 7 5 10 26-26 26 (-7)

9. Iaşi 22 7 5 10 23-24 26 (-7)

10. Voluntari 22 7 4 11 27-34 25 (-8)

11. Pandurii 22 6 7 9 23-33 19 (-8)

12. Chiajna 22 4 6 12 12-27 18 (-12)

13. Timiş. 22 6 5 11 22-35 9 (-10)

14. ASA 22 5 3 14 19-34 9 (-12)

Echipe penalizate: Gaz Metan Mediaş (3 p), CFR Cluj, Pandurii (6 p), ASA Targu Mureş (9 p), Poli Timişoara (14 p).