Publicat de Ziarul de Vrancea 49 vizualizari

Irina şi Monica, din nou împreună

Echipa Romaniei se pregăteşte pentru meciul cu Belgia din Fed Cup * la dublu, va juca echipa Begu - Niculescu

Jucătoarea Sorana Cîrstea a afirmat, miercuri, că se bucură că a revenit în echipa Romaniei de FedCup, fiind pregătită să aducă un plus, mai ales că le cunoaşte destul de bine pe belgience. “Clar mi-a fost dor. Am amintiri frumoase, mă bucur că fac din nou parte din echipă. Sunt bucuroasă că suntem în Bucureşti, va fi multă lume şi familia alături. Eu sunt pregătită şi sper să aduc un plus echipei. ştiu la ce să mă aştept, am jucat cu toate trei, şi cred eu că nu vom avea probleme, pentru că le cunoaştem destul de bine”, a declarat Sorana Cîrstea într-o conferinţă de presă.

Monica Niculescu spune că absenţa Simonei Halep constituie un dezavantaj pentru echipa Romaniei şi speră ca aceasta să revină în aprilie, la următoarea fază a Cupei Federaţiilor: “Mă bucur să fiu aici, alături de echipă. Presiune nu simt, tot timpul m-am simţit bine cand am jucat alături de un public numeros. Mă bucur că jucăm acasă, că suntem în Bucureşti şi sper să aducem puncte Romaniei. Cu siguranţă Simona este o pierdere pentru echipă, fiind numărul unu în echipă nu este foarte bine. Dar noi suntem o echipă, aşa cum am arătat şi la Galaţi şi la Bucureşti. Sper să se facă bine şi să ne vedem din nou în aprilie. Avem o echipă solidă, suntem pregătite şi ne dorim să facem o figură frumoasă aici acasă”.

Jucătoarea Irina Begu, care va face echipă cu Monica Niculescu, se simte pregătită şi pentru dublu: “Eu am venit mai tarziu, dar sunt sigură că domnul Năstase ne va ajuta cu sfaturi pentru aceste meciuri. Eu nu îmi programasem să joc şi simplu şi dublu la Sankt Petersburg, dar am vorbit cu Monica şi am spus că ar fi bine să avem cateva meciuri în picioare. Am avut două meciuri, important e că am jucat din nou împreună, că ne-am simţit una pe alta. Dacă vom ajunge la dublu, noi suntem pregătite”.Cea de-a patra componentă a echipei Romaniei, Patricia Ţig, speră ca în cazul în care va juca să poată aduce un punct Romaniei din întalnirea cu Belgia: “Pentru mine este o onoare că am fost convocată în echipa Romaniei. Atmosfera este foarte plăcută, toată lumea este bine dispusă, mie îmi place foarte mult. şi dacă joc sper să aduc un punct Romaniei”.

Întalnirea Romania - Belgia, contand pentru turul I al Grupei Mondiale II a Cupei Federaţiei, va avea loc în 11 şi 12 februarie la Sala Polivalentă din Capitală. învingătoarea va juca barajul pentru accederea în Grupa Mondială, iar învinsa în play-off-ul pentru menţinerea în Grupa Mondială II.



Monami: “Absenţa Simonei ne bucură!”



Căpitanul echipei Belgiei, Dominique Monami, a declarat, ieri, că s-a bucurat în momentul în care a aflat că Simona Halep nu poate juca pentru Romania în Cupa Federaţiei, deoarece cresc astfel şansele jucătoarelor sale de a se impune în întalnirea de la Bucureşti. "Este un avantaj pentru noi că nu joacă Simona. Dacă ar fi jucat, ar fi fost mult mai dificil pentru noi, pentru că este o jucătoare valoroasă. Atunci cand a anunţat că nu va juca în acest meci, normal că ne-am bucurat, nu pentru că e accidentată, ci pentru că avem mai multe şanse să ne impunem. Cu siguranţă va fi foarte greu şi fără Simona pentru că Romania are jucătoare foarte bune", a declarat Monami, într-o conferinţă de presă. Ea s-a declarat mulţumită de suprafaţa de joc de la Sala Polivalentă: "Sala e frumoasă, suprafaţa de joc se pliază pe jocul nostru, suntem într-o formă bună acum şi avem o energie pozitivă pentru a încerca să caştigăm meciul cu Romania. Nu suntem favorite în această întalnire, dar vom face totul pentru a caştiga."

Dominique Monami (43 de ani) cunoscută ca jucătoare cu numele de după căsătorie, van Roost (ulterior a divorţat) se va afla în acest week-end în premieră în calitate de căpitan al echipei de Cupa Federaţiei a Belgiei. Pe teren, ea a avut patru titluri WTA la simplu şi patru la dublu, a cucerit medalia de bronz olimpică în 2000 la dublu, împreună cu Els Callens. Cea mai bună poziţie la simplu a ei a fost locul 9 WTA în 1998.