Scufundarea continuă

Publicat de Ziarul de Vrancea 59 vizualizari

Egor Gherasimov (341 ATP) a făcut instrucţie cu ai noştri

Belarus - Romania 3-2 în primul tur al grupei I Euro-Africane a Cupei Davis * pentru a rămane în acest eşalon, Tecău, Copil şi ceilalţi trebuie să învingă Israelul în deplasare

Plecată din prima zi cu scorul de 1-1, obţinut prin victoriile outsiderilor în faţa favoriţilor, întalnirea de la Minsk dintre Belarus şi Romania, din primul tur al grupei Euroafricane din Cupa Davis, s-a încheiat cu victoria gazdelor cu 3-2, cu precizarea că numărul 1 al slavilor a fost Egor Gherasimov (341 ATP) şi nu Ilia Ivaşka (175), iar la dublu, omul care a înclinat balanţa a fost experimentatul Max Mirnîi şi, din păcate, nu fostul său partener, Horia Tecău. Aşa cum am anticipat, căpitanul Andrei Pavel a decis să încerce cu Marius Copil în proba de dublu, alături de Tecău şi în locul neexperimentatului Nicolae Frunză. La randul lor, gazdele au mers cu Mirnîi şi Iaraslav Şila. Jucătorii din Belarus s-au impus în trei ore şi un sfert cu 7-6, 6-4, 6-7, 6-4 şi au încheiat ziua a doua în avantaj, scor general 2-1. Tecău şi Copil au început cu stangul şi şi-au pierdut serviciul, dar apoi au revenit şi au preluat conducerea cu 2-1. S-a mers cap la cap pană în tiebreak, unde erorile romanilor au făcut ca primul set să revină gazdelor, 7-3 la tiebreak. Şi setul al doilea a fost echilibrat, gazdele fiind în faţă datorită serviciului, iar la 5-4 au reuşit un break care a decis manşa. În setul al treilea, Tecău şi Copil au avut şansa break-ului de mai multe ori, dar nu au reuşit şi s-a ajuns din nou în tiebreak, unde romanii au tranşat disputa cu 7-5, punctul decisiv fiind reuşit de Horia. În fine, setul al patrulea a fost şi ultimul: romanii au avut şansa de a break în ghemul şase, dar au ratat-o, iar la 4-4 Marius Copil şi-a pierdut serviciul după o suită de greşeli, iar apoi Mirnîi şi Şila au încheiat setul cu 6-4 şi meciul. Tecău şi Copil au reuşit 15 aşi, faţă de opt ai gazdelor, dar au transformat doar una din cele 9 mingi de break avute, faţă de 3 din 11 ale gazdelor.

Speranţele romaneşti au renăscut odată cu victoria lui Marius Copil (129 ATP), în primul meci de ieri, în faţa lui Ilia Ivaşka, scor 7-5, 6-4, 6-1. Primele două seturi au fost echilibrate, cei doi jucători mergand cap la cap, cu serviciul, pană în finalul manşelor, cand Copil a pus presiune pe adversar şi a reuşit să îl facă să greşească şi să se impună cu 7-5, respectiv 6-4. Ivaşka a cedat total în setul al treilea, iar Copil s-a desprins rapid la 5-0, încheind setul şi meciul cu 6-1. Din păcate, Adrian Ungur (313) nu a rezistat presiunii meciului decisiv cu Gherasimov, Egor impunandu-se în două ore şi 20 de minute cu scorul de 7-6, 6-4, 6-4. Gherasimov a reuşit 15 aşi, faţă de doar doi ai lui Ungur, făcand şi trei duble greşeli (doar una pentru roman). Ungur a transformat doar două din cele 10 mingi de break create, iar Gherasimov a avut un procentaj mai bun (4/11). Gherasimov a început în forţă şi a condus cu 3-0 şi 4-1 în primul set, dar Ungur a revenit spectaculos şi a restabilit egalitatea, 4-4, iar apoi a reuşit un break şi a preluat conducerea cu 6-5. Piteşteanul nu a reuşit să profite de avantajul creat şi şi-a pierdut serviciul la zero, iar meciul a ajuns în tiebreak. Ungur a avut 1-0 şi 4-3, dar a cedat apoi cu 5-7. În setul al doilea, belarusul a caştigat contra serviciului chiar în primul game, iar apoi a făcut 2-0, conservandu-şi avantajul pană la finalul acestui act (6-4). Ungur a început foarte bine setul al treilea, cu un joc la zero, a avut patru minge de break pentru 3-1, dar nu a reuşit să profite de ele. La 3-3, romanul şi-a pierdut serviciul la zero, iar Gherasimov s-a desprins la 5-3 apoi, caştigand cu 6-4. Belarus va juca în turul al doilea al Grupei I cu Austria, iar Romania va întalni echipa Israelului (0-5 cu Portugalia în primul tur), pe 15-17 septembrie, în deplasare, în meci pentru menţinerea în Grupa I valorică a zonei Europa-Africa.

Din echipa Israelului au făcut parte, în partida cu Portugalia, Dudi Sela (75 ATP), Ishai Oriel (928), Daniel Cukierman (528) şi Jonathan Erlich (jucător de dublu), iar căpitan nejucător este Eyal Ran. Romania a întalnit de patru ori Israelul, caştigand de fiecare dată: 4-1 la Bucureşti (1962), 5-0 la Bucureşti (1969), 5-0 la Tel-Aviv (1971) şi 5-0 la Sibiu (2015).

Rezultate din primul tur al Grupei Mondiale: Australia – Cehia 4-1; Japonia – Franţa 1-4; Germania – Belgia 1-4; Serbia – Rusia 4-1; SUA – Elveţis 3-0.



Tecău şi Mergea merg la Sofia

Tenismanul roman Horia Tecău şi partenerul său olandez Jean-Julien Rojer sunt principalii favoriţi ai probei de dublu din cadrul turneului ATP de la Sofia, dotat cu premii totale de 482.060 euro, care va începe astăzi. În runda inaugurală, Tecău şi Rojer vor juca împotriva cuplului format din cipriotul Marcos Baghdatis şi luxemburghezul Gilles Muller. Florin Mergea şi britanicul Dominic Inglot sunt favoriţii numărul trei, urmand să debuteze contra ruşilor Mihail Elghin/Andrei Kuzneţov. Florin Mergea nu a participat la acest meci, el fiind în proces de refacere după accidentările suferite anul trecut.