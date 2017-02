CSM - catalog

Publicat de Ziarul de Vrancea 51 vizualizari

Grahovac (5,5) - şomer în primul act; a avut o intervenţie ezitantă în minutul 52, alta inspirată, peste un minut, a mai parat două şuturi uşoare, nu a putut face nimic la gol.



Bosoi (5) – a fost surprins prea avansat în cateva randuri în prima repriză.

Mihalache (3) – gafa inexplicabilă pe care a comis-o în minutul 80 a dus la golul egalizator al gazdelor.

Frăsinescu (5) – cateva ezitări.

Ţigănaşu (5) – fără probleme pe fază defensivă, discret în ofensivă.

Ciucur (4,5) – mai nimic.

Răuţă (5,5) – nu s-a făcut de ras la debut.

Gheorghe (7) – două şuturi foarte bune, unul – parat de Stanca, în prima repriză, al doilea a adus golul oaspeţilor.

Ştefănescu (4,5) – nu a reuşit mare lucru.

Bole (5,5) – a alternat momentele bune cu altele nereuşite, exagerand uneori cu acţiunile individuale.

Cristea (6) – activ, urmărit de ghinion: Stanca a avut o intervenţie de efect la şutul pe care l-a trimis în minutul 39, bara s-a opus la încercarea din minutul 55, iar golurile marcate în minutele 42 şi 83 au fost anulate pe motiv de ofsaid.

Golubovic (5) – se simte că este în urmă cu pregătirea.

Sato (5) - discret.



Ce puncte importante aţi pierdut!



remiza înregistrată de CSM Politehnica la Severin, cu Pandurii, poate fi echivalată cu un start ratat al Iaşului



CSM Politehnica nu avea voie să nu bată la Severin, în primul meci oficial al anului, pentru a avea şanse practice, nu doar teoretice, de calificare în play-off. Calitatea pregătirii din iarnă şi evoluţia bună din meciurile amicale disputate de ieşeni precum şi gradul valoric extrem de scăzut al gorjenilor, care, cu excepţia lui Stanca, au schimbat toţi titularii, noii-veniţi fiind mult, mult sub nivelul jucătorilor care au evoluat în prima parte a sezonului, au făcut ca moldovenii să fie priviţi drept mari favoriţi în disputa de vineri.

Modul în care a curs prima repriză a confirmat aşteptările, chiar dacă s-a simţit că angrenajul trupei pregătite de Eugen Neagoe avea încă urme de rodaj, neajungand la turaţia normală competiţională, lucru tradus prin unele ezitări individuale, neînţelegeri la pase şi un ritm oarecum scăzut, cauzate în special de faptul că aşteptatele ruperi de ritm de pe benzi nu au apărut, care a permis Pandurilor să se apere fără prea mari probleme. Creşterea vitezei, pe finalul actului întai, a dus la apariţia a trei ocazii de gol, Stanca fiind “vinovat” de faptul că statistica zdrobitoare (39-61% posesie; 0-3 la ocazii mari; 3-6 şuturi; 0-3 încercări cadrate; 1-6 cornere) nu a fost translată pe tabelă, care a arătat 0-0 la pauză.

Pierzandu-şi răbdarea, ieşenii au intrat în actul secund dornici de a încheia conturile rapid. Neglijand total defensiva, oaspeţii erau să fie surprinşi de echipa din Targu Jiu, care a profitat de culoarele largi deschise şi, la fel ca şi Iaşul, şi-a creat două ocazii importante, în primul sfert de oră. Golul marcat de Gheorghe în minutul 60 a dat iluzia că moldovenii nu vor rata victoria, mai ales că plusul de maturitate şi de valoare era evident. Eroarea lui Mihalache, comisă cu zece minute înainte de final, care a generat reuşita lui Negruţ, apărută într-un moment în care Pandurii gafaia serios, a şters însă două puncte din contul CSM, scorul actului doi, 1-1, reflectand echilibrul general al reprizei secunde (5-5 la şuturi, 5-3 la încercări cadrate, 0-1 la cornere), singurul capitol la care Iaşul s-a impus clar fiind posesia: 43-57%.

Trăgand linie peste ambele reprize, rezultat nedrept şi start ratat pentru CSM Politehnica în 2017. (Ovidiu MINEA)











































































Ce-ai făcut, Mache?

* Pandurii Targu Jiu – CSM Poli Iaşi 1-1 (0-0), în etapa a XXII-a a Ligii I de fotbal * CSM a dominat aproape tot meciul, uneori cu autoritate, a condus, însă a pierdut două puncte uriaşe după o eroare comisă cu zece minute înainte de final de căpitanul Mihalache, care a dus la golul egalizator



Pandurii: Stanca – Negoiţă, Tătaru, Fl. Ilie, Buşu –Hlistei (’79 Y. Hamed), Zaina, Stana, Pîrcălabu (’61 Firţulescu) - Surugiu – Mărgărit (’63 Negruţ). Antrenor: F. Stoican.

CSM: Grahovac – Bosoi, Mihalache, Frăsinescu, Ţigănaşu (’66 Sato) – Ciucur (’57 Golubovic), Răuţă, Gheorghe, Ştefănescu – Bole – Cristea. Antrenor: E. Neagoe.

Cartonaşe galbene:Negruţ (’85) - Gheorghe (’67).

Arbitri: George Rădulescu; Mircea Grigoriu, Marius Marchidanu.



0-1, min. 60: Ţigănaşu centrează de pe stanga, Tătaru respinge după preluarea lui Cristea, iar Gheorghe reia din vole, de la 13 metri;

1-1, min. 80: Mihalache îi pasează inexplicabil lui Negruţ, care preia şi înscrie de la 14 metri.



Ce puncte importante a irosit aseară Iaşul! CSM Poli a dominat aproape în totalitate primul meci oficial al anului disputat în Liga I (posesie de 59%!), uneori cu autoritate, a avut patru ocazii mari, inclusiv o bară, a condus, însă a remizat cu o echipă modestă, Pandurii, din cauza unei gafe incredibile comise cu zece minute înainte de final tocmai de căpitanul echipei, Mihalache.

Ieşenii au preluat fraiele partidei încă din start, gorjenii, deşi aveau statut de gazde, instalandu-se rapid în propria jumătate, unde s-au aşezat pe trei linii. Incomodaţi, moldovenii au avut de muncă pană să-l ameninţe serios pe Stanca, primul şut cadrat apărand în minutul 28, cand portarul Pandurilor a scos in extremis şutul lui Gheorghe, de la 16 metri, lateral stanga. A fost primul semn că Stanca e în zi de graţie, căpitanul gorjenilor parand apoi “capul” lui Bole trimis din careul mic (’35) şi scoţand cu piciorul şutul lui Cristea, de la 12 metri, din minutul 39.

Repriza secundă a avut un start mult mai colorat decat prima din punct de vedere al fazelor de poartă. Bole s-a complicat prea mult la două acţiuni individuale (’49, ’53), Grahovac a avut pentru prima dată de lucru în minutul 52, cand a prins, cu ezitări, “capul” lui Hlistei şi l-a blocat pe Mărgărit peste un minut, iar Cristea, din unghi, în stanga, cu stangul, a trimis în bară în minutul 55. Acţiunea atacantului ieşean a prefaţat deschiderea scorului, semnată de Gheorghe în minutul 60. La 1-0, Iaşul a redus turaţia, preferand să nu rişte nimic, jocul dand senzaţia că se duce, lin, spre victoria oaspeţilor. Eroarea inexplicablă a lui Mihalache, din minutul 80, de care a profitat Negruţ, a scos însă din contul Iaşului două puncte, oaspeţii neavand puterea de a schimba soarta partidei în ultimele zece minute.

CSM pierde astfel un tempo important în cursa pentru play-off, clasarea pe locul VI la finalul sezonului regulat devenind astfel şi mai problematică.



“Popică” în loja Iaşului

^ Cele trei achiziţii ale iernii la CSM, Răuţă, Golubovic şi Panţîru, au făcut parte din lotul cu care Neagoe a abordat partida de la Severin. Primul a fost titular, “Golu” a prins 33 de minute, iar debutul lui Panţîru în Liga I a fost amanat, jucătorul adus de la Miroslava neintrand. Pe banca oaspeţilor, care au efectuat doar două schimbări, au mai stat Caparco, Voicu, Ciucă şi Moldovan. ^ Cristea a marcat de două ori, în minutele 42 şi 83, ambele reuşite nefiind validate deoarece atacantul ieşean a fost semnalizat în ofsaid. ^ Gazdele au cerut penalty în minutul 34, după ce şutul lui Surugiu a fost blocat, minge ricoşand în mana lui Frăsinescu, arbitrul decizand, corect, să nu acorde lovitură de pedeapsă. ^ Ţigănaşu a fost schimbat deoarece a simţit o uşoară durere musculară. ^ În loja oaspeţilor au stat şi fostul antrenor al Iaşului, Ionuţ Popa, care conduce acum ACS Poli Timişoara, care a fost însoţit de directorul clubului bănăţean, fostul stelist Rică Neaga şi doi antrenori secunzi. ^ Marcatorii de aseară au fost avertizaţi. Vasile Gheorghe a ajuns astfel la al patrulea cartonaş galben din acest sezon şi va fi suspendat în meciul cu Astra Giurgiu, din Copou, de vinerea viitoare. ^ Eugen Neagoe a antrenat, în trecut, Pandurii, echipă de la care Iaşul l-a adus, în această iarnă, pe Alexandru Răuţă. Şi un alt fotbalist ieşean, Alexandru Ciucur, a evoluat în trecut la Pandurii. ^ Antrenorul FC Pandurii, Flavius Stoican, este născut la Severin. ^ Florin Prunea (preşedinte CSM Poli): “Puteam să caştigăm acest meci. E păcat că am pierdut două puncte importante. Vom încerca să obţinem cat mai multe puncte pană la finalul sezonului”. ^ Deşi la începutul săptămanii se spunea că meciul e în pericol de a nu se disputa din cauza stării terenului, suprafaţa de joc s-a prezentat foarte bine, fiind apreciată de toată lumea.



Declaraţiile tehnicienilor

Flavius Stoican: “E un rezultat îmbucurător pentru noi, care ne dă speranţe, încredere. Un punct de moral, obţinut ca urmare a determinării jucătorilor. Important este că, deşi am avut patru absenţe importante, n-am cedat, cu toate că am fost conduşi, confirmand atitudinea bună pe care am avut-o în meciurile amicale. Terenul bun ne-a permis să jucăm fotbal”.

Eugen Neagoe: “Meritam victoria, pe teren a fost o singură echipă. Am controlat jocul, am condus, puteam să mai marcăm, am avut alte cateva ocazii mari. În fotbal însă, dacă nu eşti concentrat 90 de minute – plăteşti greşelile. Şi noi am plătit scump! Am făcut un cadou Pandurilor într-un moment în care ei nu mai puteau să facă presing”.



(Ovidiu MINEA)