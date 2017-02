ST: Mişcări de trupe în Liga I La Mutu vine un Bawab

Publicat de Ziarul de Vrancea 1 vizualizari

Taher Bawab şi-a făcut un nume în Liga I

Cunoscutul jucător iordanian, trecut pe la Real şi Barcelona, a fost adus de Dinamo

FC Dinamo Bucureşti a anunţat transferul atacantului iordanian Tha'er Bawab la clubul din Şoseaua Ştefan cel Mare, jucătorul semnand un contract pană la 30 iunie 2018. Noul jucător al echipei a efectuat ieri dimineaţă vizita medicală la Institutul Naţional de Medicină Sportivă (INMS) şi a semnat un contract cu FC Dinamo Bucureşti şi se va alătura lotului pregătit de antrenorul Ioan Andone în cantonamentul de la Săftica. Bawab va juca la Dinamo cu numărul 8. Ultima oară la Umm Salal SC (Qatar), Bawab s-a născut la Amman pe 1 martie 1985 şi a evoluat în fotbalul romanesc în perioada 2010-2016, marcand 37 de goluri în 142 de meciuri în Liga 1 pentru Gloria Bistriţa, Gaz Metan Mediaş, CSU Craiova şi Steaua. Transferat la 18 ani, în 2003, de Real Madrid de la juniorii clubului UE Cornella, Bawab a jucat pană în 2010 în ligile inferioare ale campionatului spaniol pentru Real Madrid C, Barcelona B, Hospitalet, Alfaro şi Moratalla. El are cinci goluri pentru echipa naţională a Iordaniei în 23 de meciuri. Bawab a jucat în acest an pentru prima reprezentativă în partida amicală cu Georgia, 1-0 pentru Iordania, disputată săptămana trecută la Dubai.

* FC Viitorul precizează într-un comunicat că suma de transfer a mijlocaşului Răzvan Marin primită de la Standard Liège este mai mică de două milioane de euro, însă clubul patronat de Gheorghe Hagi va încasa un procent dintr-o eventuală revanzare a jucătorului. "Avand în vedere că în ultima perioadă s-a tot vehiculat prin mass-media o sumă nereală privind valoarea transferului lui Răzvan Marin de la FC Viitorul la Standard, clubul nostru doreşte să facă unele precizări: Suma de transfer vehiculată în presă este mai mare decat cea reală a tranzacţiei (sub 2.000.000 de euro); Clubul FC Viitorul deţine procent din următoarea vanzare a lui Răzvan Marin către un alt club; FC Viitorul nu poate prezenta suma reală de transfer din motive de confidenţialitate", se arată într-un comunicat. Răzvan Marin a semnat, la 20 ianuarie, un contract cu Standard Liege. Născut la 23 mai 1996, la Timişoara, el şi-a început cariera profesionistă la 17 ani, la FC Viitorul, unde a disputat 88 de meciuri şi a marcat 13 goluri. Marin are patru selecţii în naţionala Romaniei, pentru care a marcat un gol. Tanărul fotbalist roman a disputat deja trei meciuri în tricoul lui Standard.

* Mijlocaşul echipei CFR Cluj, Szilard Veres, a fost împrumutat pană la finalul sezonului la formaţia ungară Gyirmot SE, a anunţat, marţi, pagina de Facebook a grupării ardelene. Veres, în varstă de 21 de ani, este un produs al clubului clujean şi a debutat în Liga I la la 21 mai 2014, într-un meci cu Săgeata Năvodari, scor 1-2. În acest sezon, el nu a evoluat niciun minut pentru CFR Cluj. La Gyirmot SE, Szilard veres va fi coechipier cu fundaşul Sebastian Achim, fost jucător la Gloria Bistriţa, Universitatea Cluj, Petrolul Ploieşti şi CS Universitatea Craiova. După disputarea a 19 etape din campionatul Ungariei, Gyirmot SE se află pe locul 12, ultimul, cu 13 puncte.

* Atacantul austriac de origine poloneză Daniel Sikorski a semnat, ieri, un contract valabil pe un an şi jumătate cu gruparea Gaz Metan Mediaş, din postura de jucător liber. În varstă de 29 de ani, Sikorski a evoluat ultima oară în liga a II-a din Rusia, la FC Himki, aflată pe locul opt în clasament, pentru care a înscris 4 goluri în 10 meciuri disputate în actualul sezon. Atacantul născut la Varşovia, dar cu cetăţenie austriacă, a mai evoluat în cariera sa la echipa a doua a clubului Bayern München, la Gornik Zabrze, Polonia Varşovia, Wisla Cracovia, FC St. Gallen şi SV Ried. Sikorski are şi trei apariţii în echipa U21 a Austriei, pentru care a marcat două goluri.

* Atacantul togolez Emmanuel Adebayor, care a jucat ultima dată la echipa Crystal Palace, va evolua la formaţia turcă Istanbul BB, a anunţat, ieri, L'Equipe. Internaţionalul togolez în varstă de 32 de ani a semnat un contract pe un an şi jumătate cu Istanbul BB. Adebayor a mai jucat în cariera sa la echipele FC Metz, AS Monaco, Arsenal Londra, Manchester City, Real Madrid şi Tottenham Hotspur. După disputarea a 19 etape din campiontul Turciei, Istanbul BB se află pe locul doi, cu 42 de puncte, la două puncte în urma liderului Beşiktaş Istanbul.