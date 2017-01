MOZAIC STIRI SPORTIVE: Stoichiţă, în locul lui Iordănescu

Publicat de Ziarul de Vrancea 35 vizualizari

Antrenorul Mihai Stoichiţă a declarat, ieri, că a semnat un contract cu FRF şi va fi directorul tehnic al forului de la Casa Fotbalului, funcţie deţinută în trecut de Anghel Iordănescu.

"Un post care are în principal activitatea sectorului juvenil, echipele naţionale de juniori, implementarea unor metode comune de antrenament pentru pregătirea copiilor şi juniorilor în tot fotbalul romanesc, o strategie pentru dezvoltarea şi amplificarea masei de jucători de valoare. Christoph Daum are responsabilitatea echipei mari şi de tineret, eu, ca director tehnic, mă ocup de restul echipelor naţionale. De maine încep", a declarat Stoichiţă, la DigiSport. Mihai Stoichiţă, 62 de ani, a antrenat numeroase echipe în cariera sa, ultima dată activand la Petrolul Ploieşti, în sezonul 2015-2016.



Finanţare ilegală la “Asesoft”



CSM Ploieşti, instituţie aflată în subordinea Primăriei Ploieşti, a finanţat ilegal, în perioada 2014 – 2015, cu peste două milioane de lei, echipa de baschet CSU Asesoft. Controalele făcute de Curtea de Conturi arată că CSM Ploieşti, instituţie care primeşte bani de la bugetul local, a alocat suma de 2.175.000 de lei unei asociaţii sportive de drept privat care nu desfăşura direct activităţi sportive, în final banii ajungand, în cea mai mare parte, prin intermediul acestei asociaţii, la CSU Asesoft, despre care timp de mai mulţi ani s-a spus că este finanţată de Sebastian Ghiţă. Surse din administraţia locală au declarat pentru News.ro că banii au fost alocaţi Asociaţiei Sportiv Basket Club Ploieşti, care nu avea niciun fel de activitate sportivă, nici jucători, nici echipă şi care a dat mare parte din banii primiţi de la CSM Ploieşti clubului CSU Ploieşti, finanţat de la bugetul de stat şi care participa la competiţii cu echipa CSU Asesoft.



Al cincilea roman la Karabuk



Fostul fundaş al echipei Steaua Bucureşti, Paul Papp, a semnat un contract pe un sezon şi jumătate cu gruparea Karabukspor, a anunţat clubul turc. Papp juca la FC Wil din iulie 2016, cand semnase un contract pe trei sezoane. Paul Papp, în varstă de 26 de ani, a jucat două sezoane la Steaua şi a caştigat cu această echipă titlul, Cupa Romaniei şi Cupa Ligii, în 2015. Fundaşul a evoluat în 63 de partide pentru gruparea bucureşteană şi a înscris trei goluri. La Karabukspor mai evoluează jucătorii Iasmin Latovlevici, Valerică Găman, Marius Alexe şi Cristian Tănase.



Paula Ungureanu, indisponibilă



Portarul campioanei Romaniei la handbal feminin, Paula Ungureanu, s-a accidentat în meciul cu HCM Roman, iar investigaţiile medicale de ieri au relevat o entorsă la genunchi, astfel că handbalista va fi indisponibilă timp de cateva săptămani. Paula Ungureanu s-a accidentat în partida de luni seară, cu HCM Roman, scor 27-24, portarul de la CSM Bucureşti acuzand probleme la genunchi după o fază din minutul 36. Ieri, Paula Ungureanu a fost supusă investigaţiilor medicale amănunţite. “În urma investigaţiilor medicale am aflat că e vorba de o entorsă la genunchi, ne-am temut de ceva mult mai grav. Nu ştim exact cat va fi nevoie să facă repaus, ea este deja la recuperare, probabil că vor fi cateva săptămani”, a declarat, pentru News.ro, managerul echipei CSM Bucureşti, Andrei Luca. Pentru campioana Romaniei urmează o deplasare în Slovenia, unde sambătă, de la ora 18.00, va juca în compania echipei Krim Ljubljana, în a doua partidă din grupa principală 2 a Ligii Campionilor.



Bonucci, numărul 1 în Serie A



Fundaşul echipei Juventus Torino, Leonardo Bonucci, a fost desemnat, ieri, de Asociaţia Fotbaliştilor din Italia, cel mai bun jucător din Serie A în 2016, iar tehnicianul campioanei, Massimiliano Allegri, a fost ales cel mai bun antrenor al anului. Juventus Torino a fost aleasă cea mai bună echipă a anului, iar cel mai bun arbitru din 2016 a fost desemnat Nicola Rizzoli. Echipa ideală din Serie A în anul 2016 este următoarea: Gianluigi Buffon (Juventus Torino) - Andrea Barzagli (Juventus Torino), Leonardo Bonucci (Juventus Torino), Giorgio Chiellini (Juventus Torino), Kalidou Koulibaly (SSC Napoli) - Paul Pogba (Juventus Torino/Manchester United), Marek Hamsik (SSC Napoli), Miralem Pjanic (AS Roma/Juventus Torino), Radja Nainngolan (AS Roma) - Paulo Dybala (Juventus Torino), Gonzalo Higuain (SSC Napoli/Juventus Torino).



Jese Rodriguez, împrumutat la Las Palmas



Atacantul echipei Paris Saint-Germain, Jese Rodriguez, a fost împrumutat pană la finalul sezonului la formaţia Las Palmas, a anunţat, marţi, site-ul oficial al clubului spaniol. Jese Rodriguez, care a fost achiziţionat de PSG la începutul sezonului de la Real Madrid pentru 25 de milioane de euro, a marcat un gol în nouă meciuri jucate în campionatul Franţei. După disputarea a 20 de etape a campionatului Spaniei, Las Palmas se află pe locul 11, cu 28 de puncte.



Astra a scăpat de Bailey



Echipa RC Genk, adversara Astrei Giurgiu în 16-imile de finală ale Ligii Europa, l-a transferat pe atacantul jamaican Leon Bailey la formaţia Bayer Leverkusen, a anunţat, ieri, site-ul oficial al grupării germane. Bailey, în varstă de 19 ani, a semnat un contract pe cinci ani cu Bayer Leverkusen, dar cele două cluburi nu au oferit alte detalii despre transfer. "Bayer Leverkusen este un club bun. Este un pas important în cariera mea. Leverkusen are statutul de club la care poţi creşte, iar echipa are un joc atractiv", a declarat Bailey, care va purta numărul 9 pe tricou. Fotbalistul jamaican s-a mai aflat în această iarnă în atenţia formaţiilor Manchester United, Leicester City, AS Roma şi AS Monaco.



Spaniolii doresc tehnologia video



Preşedintele Ligii Spaniole de Fotbal, Javier Tebas, a anunţat că arbitrajul video ar putea fi folosit la meciurile din La Liga, în sezonul 2018/2019. "Lucrăm la tehnologia arbitrajului video de opt luni. Vom testa totul de sezonul viitor, iar dacă FIFA aprobă, arbitrajul video va intra în vigoare în campionatul nostru din 2018/19", a declarat Tebas. Anunţul lui Tebas vine după scandalul iscat la meciul Betis Sevilla - FC Barcelona, în care catalanii au reclamat nevalidarea unui gol, Luis Suarez precizand că la faza respectivă mingea a fost la un metru după linia porţii, iar tehnicianul Luis Enrique afirmand că arbitrii au nevoie de ajutor. În minutul 77 al meciului, centralul Alejandro Hernandez nu a validat un gol marcat de Jordi Alba, deşi mingea depăşise clar linia porţii în momentul în care a fost respinsă de fundaşul Mandi, lucru subliniat şi de presa din Spania. Jucătorii Barcelonei au protestat, dar fără succes. Partida în care la gazde a debutat Alin Toşca s-a încheiat cu scorul de 1-1.



Camila, suspendată



Jucătoarea Camila Giorgi, locul 74 WTA, a fost suspendată pentru nouă luni din competiţiile organizate de Federaţia Italiană de Tenis, deoarece a refuzat convocarea la echipa de Fed Cup, a anunţat, ieri, Gazzetta dello Sport. Giorgi, în varstă de 25 de ani, a primit şi o amendă de 30.000 de euro, deoarece în aprilie 2016 a refuzat convocarea la echipa de Fed Cup pentru meciul cu Spania. Camila Giorgi nu va fi afectată prea mult de această decizie şi va putea participa la competiţiile organizate de WTA. în cazul în care nu va avea clasamentul necesar pentru a intra pe tabloul principal al turneului de categorie Premier 5 de la Roma (15-21 mai), Giorgi nu va primi wild-card din partea federaţiei italiene, dar va putea evolua în calificări.



Mason a fost externat



Mijlocaşul echipei Hull City, Ryan Mason, care a fost operat după ce a suferit o fractură craniană în meciul cu Chelsea Londra, scor 0-2, din campionatul Angliei, a fost externatla opt zile de la intervenţia chirurgicală. "Mesajele primite au fost atat de multe, este absolut copleşitor", a declarat medicul clubului Hull, Mark Waller. Mason, în varstă de 25 de ani, a fost operat în 22 ianuarie la spitalul St Mary’s din Londra. În prima repriză, Ryan Mason s-a lovit cap în cap cu fundaşul Gary Cahill. Mason a rămas întins pe gazon şi a primit îngrijiri medicale timp de mai multe minute. El a părăsit terenul pe targă şi a fost înlocuit cu David Meyler. Echipa Chelsea Londra a caştigat meciul cu scorul de 2-0 (1-0).