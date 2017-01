Marele Şlem al legendelor

Publicat de Ziarul de Vrancea 38 vizualizari

Serena Williams şi Roger Federer, supercampionii tenisului contemporan

Serena Williams şi Roger Federer au caştigat Australian Open

Sezonul 2017 în tenisul mondial a început cu un episod retro. Primele titluri de Grand Slam ale anului au revenit veteranilor Serena Williams şi Roger Federer, în finale cu alte legende, Venus Williams şi Rafael Nadal.

Serena a caştigat,sambătă, finala Australian Open, în finala cu sora ei, Venus, cu scorul de 6-4, 6-4. La 35 de ani, Serena redevine numărul 1 mondial, recuperandu-şi titlul de care a fost deposedată de germana Angelique Kerber, după US Open 2016. Serena Williams a obţinut al 23-lea titlu de Grand Slam şi a depăşit recordul stabilit de Steffi Graf, de 22 de titluri. În faţa americancei se află doar australianca Margaret Court, cu 24 de titluri majorie, însă australianca a caştigat doar 11 în Era Open a tenisului. Venus are 36 de ani şi s-a aflat în finală la Australian Open pentru prima dată după 14 ani. "O felicit pe Venus, este uimitoare. Nu puteam să caştig un al 23-lea turneu fără ea, este inspiraţia mea”, a declarat Serena Williams după finală. Surorile Williams s-au mai întalnit în finală la Melbourne în 2003, atunci Serena impunandu-se cu scorul de 7-6, 3-6, 6-4. Cele două s-au întalnit pentru a noua oară într-o finală de Grand Slam şi pentru a 26-a oară la un turneu.

După finala feminină, două legende ale tenisului mondial s-au recunoscut învinse. Ese vorba de gemenii Bob şi Mike Brian, care au fost depăşiţi în ultimul act al probei de dublu masculin de cuplul Henri Kontinen/John Peers (Finlanda/Australia), scor 5-7, 5-7. Caştigători ai Turneului Campionilor din 2016, finlandezul în varstă de 26 de ani şi australianul de 28 de ani s-au impus în finala de la Melbourne într-o oră şi 14 minute. Bob şi Mike Bryan au în palmares 16 trofee de Grand Slam. În finala de la dublu mixt, perechea Abigail Spears/Juan Sebastian Cabal (SUA/Columbia) a învins cuplul Sania Mirza/Ivan Dodig (India/Croaţia, nr.2), scor 6-2, 6-4.

Australian Open nu se putea încheia altfel decat cu un spectacol de gală. Roger Federer (17 ATP) a caştigat pentru a cincea oară turneul de la Melbourne şi al 18-lea trofeu de Grand Slam din cariera sa, învingandu-l în finala de la Melbourne, duminică, scor 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3, pe spaniolul Rafael Nadal, după trei ore şi 37 de minute. Elveţianul în varstă de 35 de ani s-a mai impus la Australian Open în 2004, 2006, 2007 şi 2010. Înaintea sa, ultimul loc 17 mondial care a caştigat un Grand Slam a fost Pete Sampras, care s-a impus în 2002 la US Open. Meciul de duminică a fost al 35-lea dintre Federer şi Nadal, primul după octombrie 2015, cand la Basel s-a impus elveţianul în finală, cu scorul de 6-3, 5-7, 6-3. Nadal conduce în confruntările directe cu 23-12 (14-8 la finale). Cei doi s-au întalnit în nouă finale de Grand Slam, şase fiind caştigate de Rafael Nadal şi trei de Roger Federer. “Nu am cuvinte, Vreau să îl felicit pe Rafa pentru revenirea extraordinară. n tenis nu există remize, dar aş fi fost foarte bucuros să accept una şi să o împart cu Rafa. Chiar şi fără victorie, ar fi fost o revenire perfectă pentru mine", a spus Federer, care s-a aflat la prima participare la un turneu din circuitul ATP după o accidentare care l-a ţinut departe de teren şase luni.”Ai muncit mult ca să reuşeşti asta, felicitări. Sunt foarte bucuros pentru tine", a replicat Nadal.



Ochii pe Sankt Petersburg



Cu o singură excepţie, jucătoarele noastre fruntaşe vor evolua la turneul de la Sankt Petersburg, cu premii totale de 710.900 de dolari. Deşi se anunţase accidentată după eşecul de la Melbourne, Simona Halep va fi prezentă în vechea capitală a Rusiei, în calitate de favorită nr. 1 şi nu va juca în primul tur. În turul II, Simona se poate confrunta chiar cu Monica Niculescu (32 WTA), dacă aceasta va trece de croata Ana Konjuh (36). La competiţia din Rusia participă şi Irina Begu (29) care va juca în primul tur cu o sportivă venită din calificări, acolo unde a fost înscrisă şi Patricia Ţig, care însă a abandonat în primul tur la scorul de 6-2, 4-1 în favoarea jucătoarei din Uzbekistan, Svetlana Şaripova (147).

Sorana Cîrstea participă la turneul de la Taipei, unde o va întalni în primul tur pe japoneza Risa Ozaki (93 WTA). Turneul taiwanez este dotat cu premii în valoare totală de 227.750 $ şi o are ca prim-favorită pe ucraineanca Elina Svitolina.