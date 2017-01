Finala se joacă în familie

Publicat de Ziarul de Vrancea 61 vizualizari

Surorilor Williams, Serena şi Venus, li s-au făcut dor de trofee

Surorile Serena şi Venus Williams se vor bate în ultimul act al Australian Open *astăzi, de la ora 10:30, Roger Federer îşi va afla adversarul din finală, în meciul dintre Rafael Nadal şi Grigor Dimitrov

Aşa cum s-a bănuit, surorile Venus şi Serena Williams vor juca finala primului Grand Slam al anului, Australian Open. Venus (17 WTA) a avut ceva mai mult de furcă cu compatrioata ei, Coco Vanderweghe (35), dar a caştigat după două ore şi 25 de minute cu 6-7, 6-2, 6-3. A fost un meci între două jucătoare care se bazează foarte mult pe forţa serviciilor, dar ambele au alternat aşii (11 Venus, 10 Coco) cu dublele greşeli, mai multe comise de ultima, mai ales în seturile doi şi trei. Coco a avut avantaj la lovituri direct caştigătoare (winners), 37-30, dar a comis şi mai multe greşeli neforţate. Primul set a fost decis categoric în tie-break de către Coco (7-3) după ce ambele au realizat doar cate un break, în startul partidei. În celelalte seturi, Vandeweghe a simţit povara unei calificări în finală şi a cedat, poate neaşteptat de uşor în faţa unei adversare în zi mare. Serena a încheiat conturile cu croata Mirjana Baroni în numai 50 de minute, scor 6-2, 6-1 şi pentru jucătoarea care le-a eliminat pe Agnieszka Radwanska şi Karolina Pliskova, cea mai mare aventură a vieţii sale sportive tumultuoase s-a încheiat. Surorile Williams s-au mai întalnit în finală la Melbourne în 2003, atunci Serena impunandu-se cu scorul de 7-6, 3-6, 6-4. Cele două se vor întalni pentru a noua oară într-o finală de Grand Slam. Dacă va caştiga finala de la Australian Open, Serena Williams (35 de ani) va reveni pe primul loc în clasamentul WTA şi îşi va trece în palmares cel de-al 23-lea titlu de Grand Slam. Serena şi Venus Williams au mai disputat finala Openului Australiei şi în 2003, iar victoria a revenit atunci mezinei, cu 7-6, 3-6, 6-4, acela fiind, de altfel, primul dintre cele şapte trofee cucerite la Melbourne de actuala ocupantă a locului II mondial. Cele două surori americane au disputat pană acum opt finale de Grand Slam, Serena reuşind să caştige de şase ori, ultima oară în anul 2009, la Wimbledon.



Roger Federer, mai tanăr ca oricand

* Un alt soi de “război fratricid” sui generis, a fost prima semifinală masculină, între elveţienii Stanislas Wawrinka şi Roger Federer. Stan era mai bine clasat (locul 4), dar “Fedex” pare a-şi fi revenit rapid la timpurile sale cele mai bune, caştigand partda cu 6-5, 6-3, 1-6, 4-6 , 6-3 după trei ore şi patru minue. Meciul a fost foarte echilibrat în primele două seturi, dar Federer a avut întotdeauna ceva în plus în primele două seturi. De exemplu, Roger a realizat break-ul decisiv al primului set, unicul în ultimul game (la 6-5). Tot un singur break, dar la 3-2 s-a decis şi setul al doilea. Puţini se mai puteau gandi la o revenire a lui Wawrinka de la 0-2, însă Stan a caştigat următoarele două seturi. În setul decisiv, cel care s-a arătat mai proaspăt a fost cel mai varstnic, Roger Federer, în timp ce Stan a acuzat unele probleme medicale. Federer are acum 18-3 în duelurile directe cu Wawrinka, în faţa căruia a caştigat ultimele trei meciuri. Federer l-a mai învins pe Wawrinka la Melbourne, în 2011, în trei seturi, cu 6-1, 6-3, 6-3, în sferturi.

În ultimul act, Roger Federer, de patru ori caştigător la Melbourne Park, ultima dată în 2010, îl va întalni pe învingătorul dintre spaniolul Rafael Nadal (9 ATP) şi bulgarul Grigor Dimitrov (15) partidă care va avea loc vineri. În varstă de 35 ani, Roger Federer este deţinătorul recordului de titluri în turneele de Grand Slam (17), ultimul său succes datand din anul 2012, cand a cucerit pentru a şaptea oară trofeul la Wimbledon. Campionul elveţian a disputat ultima sa finală de Grand Slam în 2015, la US Open, cand a fost învins în patru seturi de sarbul Novak Djokovic. În cazul unui succes în finala de duminică, Roger Federer va devenit al doilea cel mai varstnic jucător, după australianul Ken Rosewall, care caştigă un titlu major în era Open. Stanislas Wawrinka (31 ani) a ratat şansa de a lupta din nou pentru trofeul pus în joc la Melbourne, pe care l-a caştigat în 2014, la capătul unei finale caştigate în faţa spaniolului Rafael Nadal.

* Fraţii Bob şi Mike Bryan s-au calificat, ieri, pentru a zecea oară în carieră în finala probei de dublu masculin de la Australian Open. Gemenii americani au învins, în semifinale, cu scorul de 7-6, 6-3, cuplul spaniol Pablo Carreño /Guillermo Garcia. În finală, Bob şi Mike Bryan vor întalni perechea Henri Kontinen/John Peers (Finlanda/Australia), cap de serie numărul 4, care a trecut, cu scorul de 6-4, 6-4, de cuplul australian Marc Polmans/Andrew Whittington. Dincele zece finale jucate la Melbourne, fraţii Bryan au caştigat şase (2006, 2007, 2009, 2010, 2011 şi 2013).

* în semifinalele probei de dublu mixt s-au înregistrat surprize. Perechea favorită nr. 1, Bethanie Sands / Mike Bryan (SUA) a abandonat înaintea partidei cu cuplul Elina Svitolina / Chris Guccione (Ucraina / Australia). Într-o altă partidă cuplul australian Samantha Stosur / Sam Groth a învins cu 6-3, 6-2 o altă pereche cu ştaif, Martina Hingis / Leander Paes (Elveţia / India). Programul semifinalelor: Svitolina / Guccione – Abigail Spears / Juan Cabral (SUA / Columbia); Stosur / Groth – Sania Mirza / Ivan Dodig (India / Croaţia).