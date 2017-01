Stanciu îi încantă pe belgieni

Publicat de Ziarul de Vrancea 1 vizualizari

Cat mai rămane Stanciu la Anderlecht?

Incă o bijuterie de gol realizată de internaţionalul roman de la Anderlecht * Real Madrid a părăsit “Copa del Rey”

Formaţia Anderlecht Bruxelles a învins în deplasare, cu scorul de 4-2, echipa Westerlo, într-un meci din etapa a XXIII-a a campionatului Belgiei, în care Nicolae Stanciu a înscris un gol şi Alexandru Chipciu a fost autorul unei pase decisive. Cei doi romani au fost titulari la oaspeţi. Stanciu a jucat pană în minutul 81, iar Chipciu a fost integralist. Nicolae Stanciu a marcat în minutul 15 la scorul de 1-1 după ce polonezul Teodorczyk marcase primul gol al bruxellezilor (‘7), iar Strandberg egalase în min. 20. Stanciu a primit o pasă de pe partea dreaptă de la Tielemans şi a plasat mingea cu capul peste portarul van Langendock la colţul opus. În ultimul minut înainte de pauză, Chipciu a pasat pentru golul lui Dendoncker, iar în min. 49, Tielemans a rotunjit scorul la 4-1. M’boussy închizand tabela în min. 60. Anderlecht se află pe locul doi în clasament, cu 47 de puncte. Lider este FC Bruges, cu 49 de puncte.

* Formaţia Real Madrid a fost eliminată din Cupa Spaniei, după ce a remizat cu echipa Celta Vigo, scor 2-2, în manşa secundă a sferturilor de finală ale competiţiei, disputat la Vigo. Echipa din Vigo a deschis scorul prin autogolul lui Danilo (’44). Cristiano Ronaldo (’62) a egalat şi Real a căutat să preia conducerea pentru a neutraliza avantajul obţinut de Celta în tur. Însă în min. 85, Celta a înscris din nou, prin Waas. Real şi-a înteţit atacurile, Lucas Vazquez a egalat în min. 90, madrilenii au mai avut două ocazii de gol, dar scorul nu s-a modificat. În tur, la 18 ianuarie, Celta Vigo s-a impus la Madrid cu scorul de 2-1. Din Madrid, s-a calificat Atletico, care după victoria cu 3-0 obţinută în tur, pe “Vicente Calderon” cu 3-0 contra echipei Eibar, au remizat în deplasare, scor 2-2. Golurile madrilenilor au fost marcate de Jimenez (’41) şi Juanfran (’86), în timp ce Enrich (’74) şi Pedro Leon (’81) au marcat pentru Eibar. Marţi s-a calificat în semifinale şi Deportivo Alaves.

* Formaţia Juventus Torino a învins pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa AC Milan, în sferturile de finală ale Cupei Italiei, şi s-a calificat în semifinalele competiţiei. Au marcat Dybala ('10) şi Pjanic ('21) pentru gazde, respectiv Bacca ('53) pentru oaspeţi. Manuel Locatelli de la AC Milan a fost eliminat în minutul 54, după ce a primit al doilea cartonaş galben. Marţi s-a calificat în semifinale Napoli, care a trecut de echipa lui Ciprian Tătăruşanu şi Ianis Hagi, Fiorentina, scor 1-0.

* Echipa Southampton, fără fundaşul Florin Gardoş, s-a calificat în finala Cupei Ligii Angliei, după ce a învins în deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), formaţia FC Liverpool, în manşa retur a semifinalelor competiţiei. În tur, Southampton s-a impus, pe teren propriu, cu scorul de 1-0.

* AS Monaco s-a calificat în finala Cupei Ligii Franţei, după ce a învins , pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), formaţia AS Nancy, în semifinalele competiţiei. Unicul gol al întalnirii a fost marcat de Falcao, în minutul 45^2. În finala Cupei Ligii Franţei, care se va disputa la 1 aprilie, AS Monaco va întalni formaţia Paris Saint-Germain, care a trecut, cu scorul de 4-1 de echipa Girondins Bordeaux.