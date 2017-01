Vintage Australian Open

Publicat de Ziarul de Vrancea 33 vizualizari

Coco Vandeweghe a realizat cea mai recentă surpriză din turneul australian

Primul turneu de Grand Slam al anului se îndreaptă vertiginos spre finale clasice: Serena vs. Venus şi Nadal – Federer * ultima surpriză înregistrată la Melbourne este eliminarea Garbiñei Muguruza în sferturile de finală

După o zi mai ternă, în cadrul turneului de Grand Slam de la Melbourne (“Australian Open”) s-a înregistrat o nouă surpriză: Garbiñe Muguruza (favorita numărul 7) a fost eliminată de către americana Coco Vandeweghe (35 WTA), scor 4-6, 0-6, în 84 de minute de joc. Scorul înregistrat nu lasă prea mult loc de comentarii, fie pentru faptul că e greu de amintit un alt set pierdut la zero de către spaniola născută acum 23 de ani la Caracas, din tată basc şi mamă venezueleană. Primul set a fost foarte echilibrat, cu game-uri lungi, în care jucătoarea a spart echilibrul în game-ul al şaptelea la a cincea minge de break. În continuare, Vandeweghe a preluat iniţiativa şi a dus setul la bun sfarşit, impunandu-se cu 6-4 şi apoi caştigand la zero un set de coşmar pentru Muguruza, set care a durat 28 de minute. Colleen Vandeweghe (25 de ani), alintată “Coco”, este născută în New York City şi are serioase ascendente sportive: nepoată de baschetbalist şi fiică de înotătoare olimpică. Ea a avut cel mai înalt nivel la simplu anul trecut (29 WTA) şi are în palmares două titluri WTA. Pană acum, nu depăşise faza sferturilor la turneele de Grand Slam (Wimbledon 2015), avand rezultate mai bune la dublu, feminin şi, mai ales mixt: două finale (AusOpen şi US Open, ambele în 2016, cu partenerii Horia Tecău, respectiv Rajeev Ram). Însă acum, la simplu, Coco este prima jucătoare non-favorită care atinge semifinală de Grand Slam din 2003. Reamintim că americanca a eliminat-o în optimi pe Angelique Kerber, liderul mondial. Eliminarea spaniolei consolidează locul IV al Simonei Halep în clasamentul mondial, doar englezoaica Johanna Konta mai putand-o depăşi în cazul în care caştigă turneul.

Coco o va întalni în semifinale pe o altă americancă, legenda vie numită Venus Williams (17 WTA), cu 11 ani mai varstnică. Venus a învins-o ieri, în sferturi, cu 6-4, 7-6, într-o oră şi 48 de minute pe rusoaica Anastasia Pavliucenkova (27), calificandu-se în cea de-a 21-a semifinală de Grand Slam a sa (a treia la Melbourne). Primul set părea a fi uşor dominat de jucătoarea rusă, care a făcut două break-uri, la 1-1 şi 3-3, ambele recuperate imediat de Venus. La 4-4, americanca cu un serviciul excelent şi-a caştigat game-ul la zero. Setul al doilea a curs tot cu două break-uri făcute de rusoaică, cu răspuns rapid ale lui Venus, dar s-a dus în tiebreak, în care Venus, condusă cu 1-3 n-a mai cedat niciun punct pană la final. Venus are şapte titluri de Grand Slam la simplu, ultimul la Wimbledon în 2008, dar niciunul la Melbourne. Ea a fost finalistă la AusO în 2003 cand a fost învinsă de sora ei mezină, Serena.

Aşadar, prima semifinală este americană: Venus Williams – Coco Vandeweghe. Celelalte semifinale sunt Karolina Pliskova (Cehia) – Mirjana Baroni (Croaţia) şi Serena Williams (SUA) – Johanna Konta (Marea Britanie). Vom ajunge la o finală

Serena – Venus ca pe vremuri?



În schimb, la masculin, rezultate normale: Roger Federer (17 ATP) a dispus cu 6-1, 7-5, 6-2 după 82 de minute pe germanul Mischa Zverev (50), cel care l-a eliminat pe liderul mondial, Andy Murray. Jocul ofensiv gen serviciu-volei al ruso-germanului n-a avut spor în faţa lui Federer, care l-a pasat ori de cate ori se obrăznicea la fileu. Un moment de cumpănă a dost în setul al doilea, cand Mischa a condus cu 3-1, dar Federer şi-a revenit repede, adjudecandu-şi setul în faţa unui jucător care s-a declarat în mod repetat, admiratorul său. Roger Federer, în varstă de 35 de ani, se află la a 13-a semifinală la Australian Open (a 41-a de Grand Slam), el caştigand trofeul de patru ori. Elveţianul joacă pentru prima dată la Australian Open clasat în afara Top 10 ATP din 2002, cand era pe locul 12 mondial. Însă pentru “Fedex” va urma un meci de foc în semifinale cu prietenul şi compatriotul său, Stanislas Wawrinka (4 ATP). Roger conduce detaşat în meciurile cu Stan, 18-3, ultima victorie a lui Wawinka datand de la Roland Garros 2015, scor 6-4, 6-3, 7-6.

Wawrinka (31 de ani) l-a învins cu 7-6, 6-4, 6-3 pe francezul Jo-Wilfried Tsonga (12). El are în palmares Australian Open (2014), Roland Garros (2015) şi US Open (2016) singurul GS care îi lipseşte fiind Wimbledon. În total, are 11 titluri ATP şi acum trei ani se afla pe poziţia a treia în topul mondial. Celelalte două sferturi de finală sunt David Goffin (Belgia) – Grigor Dimitrov (Bulgaria) şi Rafael Nadal (Spania) – Milos Raonic (Canada). Vom ajunge la o finală Roger – Rafa ca pe vremuri?

La juniori, Vlad Dancu a fost eliminat atat la simplu cat şi la dublu. La simplu, a fost învins cu 1-6, 3-6 de francezul Corentin Moutet. La dublu, împreună cu un alt francez, Maxence Broville, a pierdut cu 2-6, 6-7 în faţa echipei Finn Reynolds / Duarte Vale (Noua Zeelandă / Portugalia). Alte rezultate:

Dublu masculin (sferturi): Bob Bryan / Mike Bryan (SUA) – Ivan Dodig / Marcel Granollers (Croaţia / Spania) 7-6, 5-7, 6-4; Pablo Carreño / Guillermo Garcia (Spania) – Alex Bolt / Brian Mousley (Australia) 7-6, 4-6, 6-3. Celelalte sferturi: Pierre – Hugues Herbert / Nicolas Mahut (Franţa) – Mark Polmans / Andrew Whittington (Australia) şi Henri Kontinen / John Speers (Finlanda / Australia) – Samuel Groth / Chris Guccione (Australia).

Dublu feminin (sferturi): Eri Hozumi / Miyu Kato (Japonia) – Mirjana Baroni / Andrea Petkovic (Croaţia / Germania) 6-3, 6-3; Bethanie Sands / Lucie Safarova (SUA / Cehia) – Raquel Atawo / Xu Yifan (SUA / China) 6-1, 6-1; Andrea Hlavackova / Peng Shuai (Cehia / China) 7-5, 7-6; Caroline Garcia / Kristina Mladenovic (Franţa) – Ashleigh Barty / Casey Dellacqua (Australia) 1-6, 6-2,6-1.