Schimbare la varf în Formula 1

Publicat de Ziarul de Vrancea 29 vizualizari

Compania americană Liberty Media, care a preluat drepturile comerciale ale Marelui Circ, l-a schimbat pe octogenarul Bernie Ecclestone cu Chase Carey

Bernie Ecclestone a declarat că a fost demis de la conducerea Formula One Group, care administrează drepturile comerciale ale Formulei 1. "Am fost dat afară astăzi. Este oficial. Nu mai conduc compania. Locul meu a fost luat de Chase Carey", a declarat Ecclestone, în varstă de 86 de ani pentru publicaţia Auto Motor und Sport, informează BBC. El a precizat că i s-a oferit să fie "un fel de preşedinte de onoare". "Habar nu am ce înseamnă acest lucru", a spus Ecclestone, care nu a precizat dacă a acceptat această ofertă. Conform AS, Ecclestone a mai spus că nu ştie dacă va mai face parte din Consiliul Mondial al Federaţiei Internaţionale de Automobilism: "Poate mă voi duce la un Grand Prix. Încă mai am mulţi prieteni în Formula 1 şi destui bani să asist la un Grand Prix. Postul meu în Consiliul Mondial? Nu ştiu dacă voi continua, mă îndoiesc, trebuie să vorbesc cu Jean Todt". Ieri, trustul american de media Liberty Media a anunţat că a încheiat preluarea Formula One, compania care administrează competiţiile de Formula 1, şi a confirmat înlocuirea lui Bernie Ecclestone cu Chase Carey. Liberty Media a preluat drepturile comerciale ale Formulei 1 pentru opt miliarde de dolari, conform BBC. "Suntem încantaţi că am finalizat achiziţionarea Formulei 1 şi că îl avem pe Chase ca nou director. Există o mare şansă de a face acest sport mai mare şi avem certitudinea că Chase va reuşi acest lucru. îi mulţumim lui Bernie Ecclestone pentru ce a făcut în Formula 1", a declarat Greg Maffei, preşedinte Liberty Media Corporation, potrivit L'Equipe. Chase Carey, în varstă de 62 de ani, a fost vicepreşedinte la 21st Century Fox, care aparţine magnatului Rupert Murdoch. În septembrie 2016, trustul american Liberty Media a anunţat că va prelua controlul Formula One, compania care administrează competiţiile de Formula 1. În noua structură a companiei va avea un rol de conducere şi fostul director tehnic al echipei de Formula 1 Ferrari, Ross Brawn.

Fost pilot şi proprietar de echipe de curse, Bernie Ecclestone, în varstă de 86 de ani, este implicat în conducerea celui mai important sport automobilistic din 1974.