Fără Mergea, în Cupa Davis

Nicolae Frunză, cel mai nou component al echipei Romaniei în Cupa Davis

Juniorul Nicu Frunză îl înlocuieşte pe Florin în partida cu Belarus

Jucătorii Marius Copil(127 ATP la simplu), Adrian Ungur (316 ATP), Nicolae Frunză (582 ATP)şi Horia Tecău (19 ATP la dublu) vor face parte din echipa Romaniei pentru meciul de Cupa Davis cu Belarus, a anunţat Federaţia Romană de Tenis. Florin Mergea nu va face deplasarea la Minsk, el aflandu-se într-un program de recuperare de după accidentarea de anul trecut. "Meciul de la Minsk va fi unul foarte dificil, aşa cum sunt de obicei meciurile din Cupa Davis. Belarus are o echipa solidă, cu jucători tineri care vor căuta să se afirme în acest meci. Din păcate noi mergem şi fără Florin, care se reface după o accidentare şi are nevoie de această pauză. În lotul Romaniei pentru acest meci îl vom avea pe Nicolae Frunză, un jucător tanăr şi talentat. De asemenea, va merge la Minsk şi Ştefan Paloşi, un junior de viitor, care trebuie să se obişnuiască încă de pe acum cu atmosfera meciurilor de Cupa Davis", a declarat Andrei Pavel, căpitanul-nejucător al echipei Romaniei.

Florin Mergea a anunţat, ieri, într-un mesaj postat pe Facebook, că nu va participa la meciul de Cupa Davis cu Belarus, deoarece se află în refacere după accidentarea suferită la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. "Cu părere de rău, vreau să vă anunţ că nu voi face deplasarea la Minsk pentru meciul de Cupa Davis contra echipei Belarusului, deşi mi-aş fi dorit acest lucru. Sunt în plină refacere după accidentarea suferită la Rio din cauza căreia au apărut şi alte accidentări în încercarea de a reveni la nivelul de anul trecut. Dacă anul trecut am avut luxul de a-mi permite sa pierd două mii de puncte, anul acesta nu mai pot face asta, iar încă o săptămană în plus în acest moment mi-ar pune în pericol următoarele luni. De trei săptămani am început un program special de recuperare şi de exerciţii specifice alături de preparatorul meu fizic care îmi va fi alături zi de zi anul acesta, inclusiv în perioadele de pauză de la Bucureşti. Progresul deja se vede şi cu paşi mici sper ca la Indian Wells sa fiu 100% din punct de vedere fizic. Vă mulţumesc în continuare de suport şi înţelegere", a anunţat Florin Mergea.

Echipa de Cupa Davis a Romaniei va întalni Belarus în primul tur al grupei I, zona Europa/Africa. Întalnirea va avea loc în perioada 3-5 februarie la Minsk.