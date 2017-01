MOZAIC STIRI SPORTIVE: Novak mai vrea un mandat

Publicat de Ziarul de Vrancea 30 vizualizari

Preşedintele în exerciţiu al Federaţiei Romane de Ciclism, Eduard Novak, fost campion paralimpic, şi-a depus candidatura pentru un nou mandat, Adunarea Generală pentru Alegeri urmand să aibă loc la 10 februarie.

Alegerile vor avea loc la Băile Balvanyos, judeţul Covasna, cu începere de la ora 14.00. Candidaturile sunt admise pană pe data de 27 ianuarie, ora 16.00.Eduard Novak, managerul Tuşnad Cycling Team, a fost ales la conducerea Federaţiei în 2013. "Sincer, nu am reuşit să îmi exercit funcţia aşa cum mi-am dorit din cauza multitudinii de procese juridice şi a problemelor financiare. Acum cred că este momentul să arăt cat de mult pot schimba faţa ciclismului romanesc", a declarat Novak. Federaţia Romană de Ciclism va relua finanţarea de la MTS în acest an. Pe langă banii de la buget, Eduard Novak promite că va atrage în 2017 finanţari din sponsorizări în valoare de 50.000 euro.



Toşca a făcut vizita medicală în Spania



FC Steaua a anunţat pe pagina de Facebook, că a ajuns la un acord cu echipa spaniolă Betis Sevilla pentru transferul fundaşului Alin Toşca, la Real Betis Sevilla. Fundaşul central în vărstă de 24 de ani a ajuns ieri în Spania, pentru a efectua vizita medicală şi pentru a semna contractul cu noua sa echipă. “Clubul nostru îi mulţumeste şi îi urează mult succes în Primera Division!", a precizat clubul stelist. Toşca evolua la Steaua din 2014, cand a fost achiziţionat de la FC Viitorul.



Amical cu fetele din Slovacia



Echipa naţională de fotbal feminin a Romaniei a învins, la San Pedro del Pinatar, cu scorul de 2-0, reprezentativa Slovaciei, în al doilea meci amical din cadrul stagiului de pregătire din Spania. Golurile au fost marcate de Florentina Olar şi Cristina Carp. Selecţionerul Mirel Albon a trimis în teren următoarele jucătoare: Andreea Părăluţă - Teodora Meluţă, Maria Ficzay, Brigitta Goder - Andreea Corduneanu (77' - Melinda Nagy), Ioana Bortan, Ştefania Vătafu, Anamaria Gorea - Adina Giurgiu (70' - Dariana Indrei), Mara Batea (61' - Cristina Carp), Florentina Olar (90' - Carmen Ciobanu). A fost al doilea joc amical pe care jucătoarele pregătite de Mirel Albon l-au disputat în cantonamentul din Spania, după ce vineri au pierdut cu 1-7 în faţa reprezentativei Olandei, gazda turneului final al Campionatului European din acest an.



Touré refuză China



Mijlocaşul echipei Manchester City, Yaya Touré, a refuzat o ofertă din China, cu un salariu săptămanal de 430.000 de lire sterline, afirmand că ar fi foarte nefericit acolo, deoarece el joacă fotbal din plăcere, nu pentru bani. "Mereu am spus că dacă mă duc în China aş fi foarte nefericit acolo. Joci bani pentru că îţi place sau pentru bani? Care este scopul? Eu joc din plăcere. îmi place să-mi ajut coechipierii şi să joc contra celor mai buni", a explicat jucătorul ivorian. Touré vrea să-şi încheie cariera în Anglia şi crede că mai poate juca încă doi ani la nivel înalt: "Ia uitaţi-vă la prietenul meu Zlatan Ibrahimovic. Are 35 de ani şi poate va mai juca încă trei ani...El are mentalitate asemănătoare cu a mea. Este un mare jucător, un campion care iubeşte fotbalul. Acesta este pe primul loc. Tot ce vine apoi este un bonus. Poţi avea noroc şi poţi juca pentru un club mare şi să caştigi mulţi bani. Dar cei care merg în China...nu-mi place asta". Touré, în varstă de 33 de ani, are contract cu City pană în vară.



Al treilea antrenor plecat de la Palermo



Tehnicianul Eugenio Corini a demisionat, ieri, de la conducerea echipei Palermo, la mai puţin de două luni de cand a fost numit antrenor principal al formaţiei din Serie A. "Este decizia corectă şi logică în acest moment", a declarat Corini. Formaţia Palermo a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 0-1, de Internazionale Milano. Palermo se află pe penultimul loc în clasamentul campionatului italian, cu doar zece puncte obţinute în 21 de etape. Cu Eugenio Corini la conducerea tehnică, Palermo a obţinut o singură victorie în şapte meciuri. Corini a fost al treilea antrenor din acest sezon al echipei Palermo, după Davide Ballardini şi Roberto De Zerbi.



Moartea unui ciclist alcoolic



Fostul ciclist ucrainean Dmîtro Grabovski, care a evoluat pentru echipa Quick Step şi a fost campion mondial la tineret în 2005, a încetat din viaţă din cauza unui infarct la doar 31 de ani. Sportivul avea cetăţenii israeliană din 2015, iar pentru Quick Step a evoluat timp de trei ani, trecand apoi la echipa italiană ISD. În 2010, Grabovski a povestit că se luptă cu dependenţa de alcool de mai mulţi ani.