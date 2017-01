Budescu i-a tras clapa lui Becali

Publicat de Ziarul de Vrancea 34 vizualizari

Costi Budescu a negociat ce-a negociat şi tot la Astra a ajuns

El a negociat la sange contractul cu FC Steaua după care s-a dus la Astra Giurgiu

Finanţatorul FC Steaua, Gigi Becali, a declarat, ieri, că a renunţat la transferul mijlocaşului Constantin Budescu. Becali a precizat că a acceptat toate condiţiile puse de Budescu, i-a trimis contractul cu Steaua, aşa cum a cerut jucătorul, dar acesta s-a folosit de act pentru a forţa mana celor de la Astra să-i dea mai mulţi bani. "Mi-a zis «Uite ce vreau: 200.000 la semnătură, 20.000 pe lună, o sută de mii în fiecare an, adică la început de fiecare an», adică cum ar veni cam 30.000 pe lună. «Bine, mă îţi dau! Trimite-mi contractul, poţi să-l trimiţi în seara asta, să terminăm». L-am sunat pe Argăseală la 12 noaptea, a lucrat omul pană la 3-4 dimineaţa la contract, i-a trimis contractul. El, că mai vrea o modificare, că vrea primă întreagă la Liga Campionilor sau la Europa League, chiar dacă vine la jumătatea sezonului. Bine, mă, trece şi aia, măcar să ne calificăm!. A zis căe de acord şi gata. Avea avion la 5 dimineaţa să plece din Cipru în Turcia. Astăzi mi-a zis că trebuie să mai discute cu familia. El a luat contractul şi l-a arătat Astrei şi le-a zis: «Uite cat îmi dă Becali. îmi daţi voi, răman la voi » Eu i-am dat un ultimatum, că dacă nu dă răspunsul pană la ora 4, cade contractul. N-a dat răspunsul pană la 4, i-am spus că spus că nu mă mai interesează, înseamnă că nu are caracter. Nu poţi să faci rezultate cu asemenea caractere. Patru ani era contractul, mă costa 3.200.000 cu taxe. El lua cam 1.900.000 în patru ani", a declarat Becali la Digi Sport.

La randul său, preşedintele Astrei, Dănuţ Coman, a spus că Budescu este în proporţie de 90 la sută jucătorul echipei campioane, subliniind că acesta va semna pe doi ani şi jumătate şi va putea pleca la altă formaţie în orice perioadă de mercato. " Am făcut o ofertă puţin mai mică decat cea de la Steaua, dar poate caştiga mai mult la altă echipă. Poate pleca în orice perioadă, liber. Nu există varianta să plece acum, dar din vară poate pleca oricand. Ne-am dorit foarte mult să rămană la noi, se simte foarte bine aici. Jucătorii au fost bucuroşi cu toţii, antrenorii la fel, şumi ne-a luat în braţe pe toţi şi ne-a pupat cand a auzit. Budescu va semna pe doi ani şi jumătate", a spus Coman la Digisport.

În această iarnă, Budescu şi-a reziliat contractul cu gruparea Dalian Yifang şi a fost dorit de patru cluburi, Steaua Bucureşti, Steaua Roşie Belgrad, Karabukspor şi Astra Giurgiu. El se află cu Astra în cantonament în Cipru. Budescu a jucat în perioada 2011-2016 pentru Astra Giurgiu în 177 de meciuri oficiale şi a înscris 66 de goluri. în ianuarie 2016, el a fost transferat în China, La Dalian Yifang, dar din vară a revenit la Astra, fiind împrumutat pană în decembrie.

Becali e aproape de doi fundaşi

Gigi Becali, a declarat, ieri, că a ajuns la un acord cu AS Roma pentru transferul defintiv al fundaşului Mihai Bălaşa de la AS Roma. Becali a acceptat să plătească 500.000 de euro şi 15 la sută dintr-un viitor transfer al lui Bălaşa. De asemenea, patronul stelist a precizat că este aproape finalizat transferul unui fundaş francez care evoluează în Elveţia. Omul de afaceri a mai afirmat că negociază şi transferul fundaşului Cristian Manea, acum la Mouscron. Cristian Manea a fost cedat în iulie 2014 de la FC Viitorul la clubul cipriot Apollon Limassol, pentru suma de 2,5 milioane de euro, un transfer care a fost evocat ca unul dubios în dosarul Football Leaks. În ceea ce priveşte transferul fundaşului Alin Toşca de la Steaua la Betis Sevilla, Becali a afirmat că nu a căzut de acord cu gruparea spaniolă în privinţa numărului de rate în care trebuie plătită suma de un milion de euro.