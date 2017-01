Şase echipe calificate în sferturi la Cupa Firmelor Vrancene

Publicat de Dan Chiriac 2 vizualizari

Partidele ultimei etape sunt decisive pentru stabilirea celor opt echipe din sferturi

Pentru ultimele două poziţii se luptă AS Suraia şi Champions Pub, respectiv Progresul şi Tractorul Năneşti

Şase echipe şi-au asigurat prezenţa în sferturile de finală ale Cupei Firmelor Vrancene. Voinţa Deep Serv, FC Mărăşeşti şi FC Lăutarii, din Grupa A, respectiv Vrasinter, Alegria şi Center Vet din Grupa B s-au calificat în faza următoare a întrecerii. Pentru ultimele două locuri disponibile se luptă patru echipe. Astfel, în grupa B, a patra calificată se va decide în urma partidei AS Suraia – Champions Pub. Surăienii pot merge mai departe în cazul unei victorii. În Grupa A, situaţia este mai complicată. Progresul are patru puncte şi joacă în ultima etapă cu FC Mărăşeşti. Dacă va pierde, mai departe va merge Tractorul Năneşti. Aceasta are două puncte şi poate urca pe locul patru în cazul unui succes în meciul cu Unirea Milcovul, ultima clasată. Derby-ul ultimei runde este partida Vrasinter – Center Vet. Cine va învinge are mari şanse să caştige grupa, în timp ce un rezultat de egalitate trimite pe prima poziţie formaţia Alegria. Este de remarcat evoluţia în partidele de la finalul săptămanii a formaţiei Tractorul Năneşti. Aceasta a obţinut două rezultate de egalitate, după partide foarte spectaculoase, cu multe răsturnări de scor şi cu ocazii în final de ambele părţi. Cupa Firmelor Vrîncene este destinată echipelor de minifotbal şi este organizată de Comisia de Fotbal în sală din cadrul Asociaţiei Judeţene de Fotbal Vrancea, condusă de Jani Oltianu împreună cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vrancea. Primele patru se vor califica în sferturi de finală, urmand ca în semifinală să se joace după sistemul 1-3, 2-4. (Dan CHIRIAC)

Rezultatele etapei a 4-a din Cupa Firmelor:

Sambătă:

AS Suraia – Alegria 5-8

Vrasinter – Green Team 8-3

Center Vet – Champions Pub 3-2

Lăutarii – Tractorul Năneşti 3-3

Duminică:

Tractorul Năneşti – FC Mărăşeşti 6-6

Voinţa Deep Serv – Progresul 12-0

Lăutarii – Unirea Milcovul 14-4