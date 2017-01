ST: Australian Open 2017 - Cad ai noştri, cad şi liderii

Publicat de Ziarul de Vrancea 85 vizualizari

După eliminarea lui Kerber, Garbiñe Muguruza are mari şanse să joace finala

Dacă eliminarea Soranei Cîrstea de către Muguruza era previzibilă, insuccesele echipelor de dublu au fost neaşteptate * Andy Murray şi Angelique Kerber au părăsit turneul

Week-end-ul care a trecut la Australian Open a fost plin de surprize, dintre care două imense şi, din păcate, plin de decepţii pentru tenisul romanesc. Fanii Soranei Cîrstea (78 WTA) poate că nu se aşteptau ca jucătoarea targovişteană să treacă şi de imensul obstacol numit Garbiñe Muguruza, mulţumiţi cu prezenţa în optimi a sportivei, care s-a întrecut pe sine la această competiţie. Sorana a început partida cu un game la zero caştigat pe un serviciu, dar meciul a arătat superioritatea netă a jucătoarei iberice, care s-a impus cu 6-2, 6-3 în 65 de minute. Sorana a solicitat în setul al doilea pauză medicală, dar problemele de acest gen nu au fost deosebite. Traseul Garbiñei s-a mai netezit şi prin cea mai mare surpriză a acestei ediţii în proba feminină, eliminarea germanei Angelique Kerber. Manifestand o criză de formă prelungită după finalul de anul trecut încununat cu Trofeul Campioanelor de la Singapore, numărul 1 mondial a fost învinsă exact de americanca Coco Vandeweghe (35 WTA) exact la scorul cu care a pierdut Sorana, diferenţa fiind de trei minute în plus de joc la meciul lui Angie. Deosebit de interesant a fost, sambătă, jocul dintre Karolina Pliskova şi letona Jelena Ostapenko. Jucătoarea cehă a pedepsit-o pe Ostapenko pentru primul set pierdut (4-6), cu unul alb (6-0), dar în “decisiv” baltica a scos din nou capul de la cutie. Jelena a condus cu 5-2, dar apoi s-a blocat şi Karolina a ştiut să speculeze toate erorile adversarei şi să caştige setul cu 10-8. Această victorie o propulsează pe Pliskova pe locul 3 în clasamentul WTA după Australian Open, loc pe care ar fi putut ajunge chiar şi Simona Halep (cu toată eliminarea ei prematură în cazul unui concurs perfect posibil de rezultate. Dat fiind că şi Dominika Cibulkova a fost eliminată, cel mai probabil Simona va rămane pe locul IV sau va coborît pe V, dacă Muguruza se califică în finală.

Decepţiile au venit şi de la probele de dublu. La fete, Raluca Olaru şi ucraineanca Olha Savciuk a pierdut cu 6-7, 7-6, 4-6 în faţa perechii Raquel Atawo/ Xu Yifan (SUA/China), rezultat dezamăgitor după ultimele evoluţii din turneele de la Shenzhen (finaliste) şi Hobart (învingătoare). Şi mai neaşteptate sunt înfrangerile perechilor masculine. Florin Mergea şi britanicul Dominic Inglot porneau cu şansa a doua în faţa celui mai bun cuplu al momentului, Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (Franţa). Florin şi Dom au caştigat primul set la tiebreak, iar în setul secund au făcut break la 4-4. Au servit pentru meci la 5-4 au fost conduşi cu 0-40, au recuperat şi în prelungirile acestui game au irosit trei mingi de meci. Fireşte, francezii au speculat situaţia şi au caştigat setul cu 7-5 şi decisivul cu 6-2. În schimb, Horia Tecău şi Jean-Julien Rojer ne-au oferit o nouă decepţie, pierzand la două tiebreak-uri în faţa unui cuplu necunoscut din Australia, primit cu wild card: Marc Polmans/Andrew Whittington. Cei doi romani ar fi putut fi adversari în sferturile de finală. Am rămas, totuşi, cu Horia Tecău împreună cu Irina Begu, calificaţi în optimile probei de dublu mixt după ce au învins cu 6-3, 6-4 perechea Vania King/Aisam-Qureshi (SUA/Pakistan). Irina şi Horia joacă astăzi cu echipa Abigail Spears/Juan Sebastian Cabal (SUA/Columbia), care a eliminat cuplul ceh Lucie Hradecka / Radek Stepanek.



Telenovelă ruso-germană



În 1991, un cuplu de tenismani sovietici, Irina şi Aleksandr Zverev au părăsit maica Rusie şi s-au stabilit în Germania împreună cu băieţelul lor de patru ani, Mihail (Mischa), iar după încă şase ani, Irina a mai dat naştere unui băiat, la Hamburg, numit după tată, Alexander cu grafia germană (Sascha). Mai tarziu Zverev senior s-a ocupat ca antrenor de pregătirea celor doi băieţi şi rezultatele n-au fost rele. Întai, s-a remarcat Mischa, care a ajuns pe locul 45 în 2009. Fără a caştiga nici un turneu ATP pană acum, la 30 de ani şi cu un singur “sfert” la Australian Open, Zverev cel mare se îndrepta spre finalul unei cariere decente. În schimb, micul Zverev, cu zece ani mai tanăr se arăta o speranţă a tenisului. Anul trecut a intrat în premieră în Top 20 şi a caştigat primul său trofeu ATP, în ţara de origine la Sankt Petersburg. Acum, la Australian Open 2017, Sascha a ajuns în optimi, unde a fost aproape de a-l elimina pe starul mondial Rafael Nadal, scor 4-6, 6-3, 6-7, 6-3, 6-2 pentru iberic, după ce Sascha a condus 2-1 la seturi. Marea surpriză a fost realizată a doua zi de fratele cel mare, care a caştigat în faţa liderului mondial, Andy Murray, în trei ore şi 33 de minute cu 7-5, 5-7, 6-2, 6-4. Acum, Zverev cel mare se va lupta cu Roger Federer, care l-a învins tot în cinci seturi (6-7, 6-4, 6-1, 4-6, 6-3) pe japonezul Kei Nishikori (5 ATP). Iar Zverev cel bătran se freacă la ochi cand vede că băieţii săi se bat de la egal la egal cu Rafa, Andy şi Murray.



Alte rezultate din week-end



Feminin, turul III: Ekaterina Makarova (Rusia) – Dominika Cibulkova (Slovacia) 6-2, 6-7, 6-3; Barbora Strycova (Cehia) – Caroline Garcia (Franţa) 6-2, 7-5; Jennifer Brady (SUA) – Elena Vesnina (Rusia) 7-6, 6-2; Mirjana Baroni (Croaţia) – Maria Sakkari (Grecia) 3-6, 6-2, 6-3; Serena Williams (SUA) – Nicole Gibbs (SUA) 6-1, 6-3; Johanna Konta (Marea Britanie) - Caroline Wozniacki (Danemarca) 6-3, 6-1; Daria Gavrilova (Australia) – Timea Bacsinszky (Elveţia) 6-3, 5-7, 6-4. Optimi: Anastasia Pavliucenkova (Rusia) – Svetlana Kuzneţova (Rusia) 6-3, 6-3; Venus Williams (SUA) – Mona Barthel (Germania) 6-3, 7-5.

Masculin, turul III: David Goffin (Belgia) – Ivo Karlovic (Croaţia) 6-3, 6-2, 6-4; Dominic Thiem (Austria) – Benoît Paire (Franţa) 6-1, 4-6, 6-4, 6-4; Roberto Bautista (Spania) – David Ferrer (Spania) 7-5, 6-7, 7-6, 6-4; Denis Istomin (Uzbekistan) –Pablo Carreño (Spania) 6-4, 4-6, 6-4, 4-6, 6-2; Milos Raonic (Canada) – Gilles Simon (Franţa) 6-2, 7-6, 3-6, 6-3; Gaël Monfils (Franţa) – Philipp Kohlschreiber (Germania) 6-3, 7-6, 6-4; Grigor Dimitrov (Bulgaria) – Richard Gasquet (Franţa) 6-3, 6-2, 6-4. Optimi: Stanislas Wawrinka (Elveţia) – Andreas Seppi (Italia) 7-6, 7-6, 7-6; Jo-Wilfried Tsonga (Franţa) – Daniel Evans (Marea Britanie) 6-7, 6-2, 6-4, 6-4..