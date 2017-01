Înfrangere pentru handbalişti în primul amical al anului

Publicat de Dan Chiriac 58 vizualizari

Foto: Handbaliştii au jucat aseară cu Ştiinţa Bacău

CSM Focşani 2007 - Ştiinţa Bacău 20-21 (12-12), într-o partidă de pregătire jucată miercuri seara la Sala Polivalentă

Echipa de handbal CSM Focşani 2007 a pierdut primul joc de pregătire din 2017. Focşănenii au cedat la limită în faţa divizionarei secunde Ştiinţa Bacău. Scorul final, 21-20, a fost stabilit cu doar 15 secunde înainte de final, cand băcăuanii au marcat în momentul în care antrenorul lor dorea să ceară time-out. Ultimul atac al focşănenilor s-a lovit de defensiva băcăuanilor. Oaspeţii s-au bucurat la finalul jocului de rezultatul obţinut, semn că victoria contează pentru moral, în condiţiile în care a fost obţinută pe terenul unei echipe de liga înai. Focşănenii au părut să aibă trac la primul meci al anului. Greşelile s-au succedat atat în apărare cat şi în atac. Elevii lui Viorel Ciubotaru nu au reuşit în repriza a doua să preia conducerea pe tabela de marcaj. Băcăuanii au avut aproape în permanenţă un gol, maxim două avans. Năstăsie, Ţuţu, Băluţ, revenit după accidentare, Popa sau Eros au reuşit să egaleze pe tabelă în ultimele 15 minute. Din păcate, la ultima fază, CSM-ului nu a mai marcat golul egalizator. Fiind primul joc de pregătire din acest an e greu de tras foarte multe concluzii. Clar este însă că jucătorii vor trebui să elimine multe din greşelile făcute la jocul cu Ştiinţa Bacău. Calitatea jocului trebuie să crească în următoarea săptămană, mai ales că pană la jocul oficial cu CSM Bucureşti, vicecampioana Romaniei, mai sunt doar două săptămani. Joi seara, focşănenii dispută un nou joc de pregătire în compania celor de la CSU Suceava. Ultimul joc al turneului de la Focşani are loc vineri de la ora 12.00 între Ştiinţa Bacău şi CSU Suceava. În perioada 26-28 ianuarie, formaţia focşăneană îşi va testa forţele la Iaşi în cadrul unui turneu de pregătire ce va aduna la start patru formaţii, printre care Politehnica Iaşi, CSM Suceava, CSM Focşani 2007 şi HCM Sighişoara. La începutul lunii februarie, focşănenii vor juca primul meci oficial din acest an. La Sala Polivalentă din Focşani, CSM Focşani 2007 va întalni pe CSM Bucureşti, vicecampioana Romaniei. CSM 2007 a încheiat prima parte a campionatului pe locul 11, cu 14 puncte acumulate. (Dan CHIRIAC)